Románia és Bulgária irigykedve néz Magyarország szankciómentességére

Románia és Bulgária az idővel versenyez, hogy megőrizzék orosz tulajdonú finomítóik működését, mielőtt az Egyesült Államok Lukoil- és Rosneft-ellenes szankciói életbe lépnének. Washington lépése komoly zavart keltett a balkáni országokban, amelyeknek minden eszközt be kell vetniük, hogy elkerüljék az üzemanyag-ellátás megszakadását. Ezzel szemben Magyarországot Orbán Viktor stratégiája biztosítja: hazánk energiabiztonsága az amerikai nyomás ellenére stabil marad – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo.
Bulgária nem vár tovább, jogi lépésekkel próbálja megmenteni a Lukoil burgaszi finomítóját.