Románia és Bulgária irigykedve néz Magyarország szankciómentességére

Románia és Bulgária kapkodva próbálja megmenteni az orosz érdekeltségben működő finomítóit az Egyesült Államok újabb büntetőintézkedéseitől. A két ország most abban bízik, hogy ők is megkapják azt a mentességet, amelyet Magyarország már sikerrel kiharcolt. A tét hatalmas: a november 21-én életbe lépő amerikai szankciók előtt mindkét kormánynak garantálnia kell, hogy az ország üzemanyag-ellátása ne kerüljön veszélybe.

2025. 11. 14. 19:00
Románia és Bulgária az idővel versenyez, hogy megőrizzék orosz tulajdonú finomítóik működését Forrás: AFP
Románia és Bulgária az idővel versenyez, hogy megőrizzék orosz tulajdonú finomítóik működését, mielőtt az Egyesült Államok Lukoil- és Rosneft-ellenes szankciói életbe lépnének. Washington lépése komoly zavart keltett a balkáni országokban, amelyeknek minden eszközt be kell vetniük, hogy elkerüljék az üzemanyag-ellátás megszakadását. Ezzel szemben Magyarországot Orbán Viktor stratégiája biztosítja: hazánk energiabiztonsága az amerikai nyomás ellenére stabil marad – írja a Politico forrásaira hivatkozva az Origo. 

Magyarországot Orbán Viktor stratégiája biztosítja: hazánk energiabiztonsága az amerikai nyomás ellenére stabil marad
Magyarországot Orbán Viktor stratégiája biztosítja: hazánk energiabiztonsága az amerikai nyomás ellenére stabil marad (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bulgária nem vár tovább, jogi lépésekkel próbálja megmenteni a Lukoil burgaszi finomítóját. 

A parlament pénteken jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy saját menedzsert nevezzen ki a stratégiai létesítmény élére. Az új vezető szinte korlátlan jogkörrel rendelkezik: irányíthatja a finomító működését, engedélyezheti eladását, sőt, szükség esetén akár államosíthatja is. Eközben Szófia hivatalosan mentességet kért Washingtontól, hogy elkerülje a teljes káoszt az üzemanyag-ellátásban.

Románia egyelőre habozik, hogyan reagáljon az amerikai szankciókra. 

Bukarestben mérlegelik a „szankciók meghosszabbítását”, miközben dolgoznak a válaszon — árulta el egy magas rangú, névtelenséget kérő kormánytisztviselő. A nemzeti tulajdonba vételt csupán „végső eszköznek” tartják. Bogdan-Gruia Ivan román energiaügyi miniszter elmondta: 

az ország minden forgatókönyvre felkészült, a cél pedig kettős: megőrizni Románia gazdasági működését, miközben megszüntetik az Orosz Föderáció finanszírozását.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a finomítók új tulajdonosainak felkutatása egyre nagyobb kihívás. A svájci Gunvor csütörtökön visszavonta ajánlatát a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlására, miután az amerikai pénzügyminisztérium elutasította az üzletet. Bár a finomítók operatív működtetése megoldható maradhat a meglévő személyzet és külső szakemberek bevonásával, a tényleges eladás jogi és pénzügyi szempontból kockázatos: a potenciális vevőnek számolnia kell 

  • a szankciókból adódó jogi következményekkel, 
  • magas szállítási költségekkel, 
  • drága biztosítási díjakkal, 
  • valamint jelentős beruházási igényekkel.

A következmények országról országra eltérnek, de mindenhol súlyosak

Bulgáriában a Lukoil finomító az ország üzemanyag-igényének akár 80 százalékát biztosítja; ennek kiesése Szófiát már az év végére komoly ellátási problémák elé állíthatja – figyelmeztetett Martin Vladimirov, a Center for the Study of Democracy elemzője. Romániában a Petrotel finomító az ország fogyasztásának mindössze 20 százalékát adja, így a kiesés inkább rövid távú, mérsékelt áremelkedést okozna, miközben Bukarest új beszállítókat keres.

A probléma azonban nem áll meg a határoknál: a finomítók kiesése érintheti a Moldovába irányuló exportot is, ami Moszkvának geopolitikai PR-előnyt biztosíthat. 

Magyarország energiabiztonságát Orbán Viktor ügyes diplomáciai manőverei garantálják

Donald Trump októberi, Oroszország elleni szankciói máris éreztetik hatásukat: a legnagyobb orosz olajvállalatok nemzetközi ügyei akadoznak, a legnagyobb vásárlók, köztük Kína és India, visszafogják importjukat. A kérdés az, hogy a pénzügyi nyomás elegendő lesz-e a Kreml Ukrajna elleni háborújának visszafogására. Magyarország egyedüliként mentességet kapott a súlyos amerikai szankciók alól, köszönhetően Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetségének.

Borítókép: Románia és Bulgária kapkodva próbálja megmenteni az orosz érdekeltségben működő finomítóit – Illusztráció (Fotó: AFP)

