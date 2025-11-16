dartsLuke HumphriesLuke LittlerGrand Slam of Dartsvilágelsődöntőcímvédő

Humphries megráncigálta Littler fülét, semmi sem állhatott a címvédés útjába

A világranglista első két helyezettje, Luke Humphries és Luke Littler vívta a 2025-ös Grand Slam of Darts fináléját. A tizenhat nyert legig tartó küzdelemben sokáig fej fej mellett haladt a két klasszis, azonban a negyedik szünetet követően Luke Littler bizonyult jobbnak, s végül magabiztosan, 16-11-re behúzta a meccset, és megvédte címét, azaz trófeával lép a világranglista élére.

Tóth Norbert
2025. 11. 16. 21:51
Luke Littler megállíthatatlan volt.
Luke Littler megvédte Grand Slam of Darts-címét. (Fotó: ANDREAS GORA/AFP)
Luke Littler Danny Noppertet, Luke Humphries pedig Gerwyn Price-t búcsúztatta a Grand Slam of Darts elődöntőjében, így jöhetett össze, hogy a torna előző két kiírásának a nyertese játszotta a finálét. Littler állt a tábla elé címvédőként. A fiatal angol rekordot is döntött az elődöntőben: a sikerével már a döntő előtt eldőlt, hogy a világranglista első helyére lép, minden idők legfiatalabb PDC-világelsője lett 18 évesen és 299 naposan. Eddig 26 alkalommal csapott össze a két angol világbajnok, Littler 16 sikert aratott Humphries ellen.

Luke Littler és Luke Humphries csatája ezúttal sem okozott csalódást. (Fotó: ANDREAS GORA/AFP)

Luke Littler nyerte a világbajnokok csatáját, megvédte címét

A finálé szintén 16 nyert legig tartott, öt körönként tartottak szünetet. Littler kezdett 2-0-val, de ezután négyből három kiszállóját is megdobta Humphries, így fordítani tudott (3-2). Mindketten 100 feletti átlaggal játszottak. Az első pihenőt követően is folytatódott Humphries sorozata. 4-2 után fellángolt Littler, hátsó pályáról is tudott nyerni leget, fordított. A második etap 5-5-ös állással zárult.

A száz felett átlag egyiküknél sem változott, viszont a kiszállózás nagyon leromlott mindkét játékosnál. Humphries 38 százalékkal (5/13), Littler 29 százalékkal dobta a duplákat (5/17) a döntő első harmadában.

Miután visszaérkeztek a színpadra, rögtön az első legben elvette Littler kezdését Humphries, és 3-2-re megnyerte ezt az etapot (8-7). A következő etap fordított leosztásban kezdődött: Littler kezdett hátsó pályás győzelemmel. Sőt, a címvédő még egy kezdését elvette ellenfelének, így 4-1-re nyerte az újabb szünet előtti szakaszt. 11-9-es Littler-előnnyel várták a véghajrát. Humphries humorosan kezelte azt, hogy jó barátja elkapta a fonalat, levonulás közben megráncigálta fülét, jót nevettek mindketten rajta.

Humphries viccelt Littlerrel.
A legkiélezettebb pillanatokban is megmarad a baráti viszony (Forrás: Sky Sports)

Littler folytatta remeklését, egyre nagyobb előnyre tett szert, komoly bajba került Humphries, aki összesen egy leget tudott nyerni. 15-10-es állásnál mentek el az utolsó pihenőre. Innen már igencsak lemondó arccal tért vissza az idősebb Luke.

Gyorsan le is zárta a döntőt Littler, 16-11-re nyert, és megvédte címét.

