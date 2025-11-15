Marco Rossi átlépett egy határt, a korábbi kapitány erősen fogalmazott róla

– A portugálok elleni találkozó után bizakodó voltam, most sokkal pesszimistábban látom az esélyeinket arra, hogy kijussunk a világbajnokságra – vélekedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya Jerevánban, ahol a magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott az örmények ellen csütörtökön. Marco Rossi nagyon nem volt megelégedve a csapat második félidőben nyújtott teljesítményével, amelyet a vb-selejtezőkön mutatott legrosszabb produkciónak nevezett.

Marco Rossi érzelmes ember, a magyar válogatott vb-álmai vele válhatnak valóra negyven év után (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Marco Rossi pesszimizmusa ugyanakkor némileg túlzó is lehet, ez derült ki a korábbi szövetségi kapitánnyal, Csank Jánossal, valamint az 1982-es és az 1986-os világbajnokságot is megjárt védővel, Garaba Imrével folytatott beszélgetésünkből. És ezt mutatják a tények is: a magyar válogatott esélyei egészen jók a vasárnapi csoportzárás előtt, hiszen ha nem kapunk ki hazai pályán az írektől, biztosan megvan a pótselejtezőt érő második hely, szerencsés esetben pedig (ha mi nyerünk és a portugálok kikapnak az örményektől) még az egyenes ági vb-kijutás is összejöhet.

Marco Rossi kritikája jogos, de ez vb-selejtező, nem szépségverseny

– Teljesen jogos, hogy Rossi szövetségi kapitányként nevén nevezi a hibákat, neki ez a dolga, és jól is csinálja – szögezte le Garaba Imre lapunknak. – Én szurkolóként másként nézem a dolgokat, nekem az eredmény a fontos, és legyőztük az örményeket, nem igaz? Hogy szép játékkal vagy gyengével, az most teljesen lényegtelen, csak az számít, hogy megtettünk egy újabb nehéz lépést a vb felé. Mindettől függetlenül Rossi reakciója, a neki nem tetsző dolgok kiemelése normális.

A magyar válogatottat legutóbb, 1997-ben vb-pótselejtezőn vezető Csank János is megérti, hogy Rossi miért volt elégedetlen az örmények ellen, de ő sem lát okot a kifejezett pesszimizmusra az írek elleni „döntő” előtt.

– Nem igazán tetszett az örmények elleni játék, különösen a második félidő nézett ki rosszul – értékelt lapunknak Csank János. – Úgy lehettünk vele, hogy tuti megnyerjük a meccset, előbb-utóbb úgyis jön egy gól, és így is lett, de arra számítottam, lövünk legalább még egyet. Ez a második félidőben elmaradt, sőt az örmények lettek dinamikusabbak. Marco Rossi nem véletlenül mondta, hogy nem volt elégedett, de ez nem szépségverseny, az eredmény volt a lényeg. Minden meccs más, nem lesz nagy jelentősége annak vasárnap, hogy mi történt csütörtökön. Ha lelkileg rendben lesznek a játékosok, elég lazák, de mégis koncentráltak, akkor nem lehet gond.