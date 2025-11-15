Marco RossiCsank Jánosfoci vb 2026magyar labdarúgó–válogatottvb-selejtezőMarco Rossi szövetségi kapitányGaraba Imreír válogatott

Marco Rossi átlépett egy határt, a korábbi kapitány erősen fogalmazott róla

Hiába győzött a magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra Örményország vendégeként a csütörtöki vb-selejtezőn, a szövetségi kapitány borúlátóan nyilatkozott a kijutás esélyeiről a 2026-os világbajnokságra. Pedig vasárnap az írek ellen hazai pályán legalább a vb-pótselejtezőt érő második hely jó eséllyel megszerezhető a csoportban. Nehéz meccsre számít a két vb-t megjárt védő, Garaba Imre, aki jogosnak véli Marco Rossi kritikáját, de bízik a csapatban. A korábbi szövetségi kapitány, Csank János pedig erősen fogalmazott: őstehetségnek, ugyanakkor szerencsés embernek nevezte a korábban nem látott határt átlépő Marco Rossit.

Szalay Attila
2025. 11. 15. 5:52
Marco Rossi nyakában itt Szoboszlai Dominik, de a szövetségi kapitány a nyakába vette a magyar futball negyven éves vb-álmát is
Marco Rossi nyakában itt Szoboszlai Dominik, de a szövetségi kapitány a nyakába vette a magyar futball negyven éves vb-álmát is Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
– A portugálok elleni találkozó után bizakodó voltam, most sokkal pesszimistábban látom az esélyeinket arra, hogy kijussunk a világbajnokságra – vélekedett a magyar válogatott szövetségi kapitánya Jerevánban, ahol a magyar válogatott 1-0-s győzelmet aratott az örmények ellen csütörtökön. Marco Rossi nagyon nem volt megelégedve a csapat második félidőben nyújtott teljesítményével, amelyet a vb-selejtezőkön mutatott legrosszabb produkciónak nevezett.

Marco Rossi érzelmes ember, a magyar válogatott vb-álmai vele válhatnak valóra negyven év után
Marco Rossi érzelmes ember, a magyar válogatott vb-álmai vele válhatnak valóra negyven év után (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Marco Rossi pesszimizmusa ugyanakkor némileg túlzó is lehet, ez derült ki a korábbi szövetségi kapitánnyal, Csank Jánossal, valamint az 1982-es és az 1986-os világbajnokságot is megjárt védővel, Garaba Imrével folytatott beszélgetésünkből. És ezt mutatják a tények is: a magyar válogatott esélyei egészen jók a vasárnapi csoportzárás előtt, hiszen ha nem kapunk ki hazai pályán az írektől, biztosan megvan a pótselejtezőt érő második hely, szerencsés esetben pedig (ha mi nyerünk és a portugálok kikapnak az örményektől) még az egyenes ági vb-kijutás is összejöhet.

Marco Rossi kritikája jogos, de ez vb-selejtező, nem szépségverseny

– Teljesen jogos, hogy Rossi szövetségi kapitányként nevén nevezi a hibákat, neki ez a dolga, és jól is csinálja – szögezte le Garaba Imre lapunknak. – Én szurkolóként másként nézem a dolgokat, nekem az eredmény a fontos, és legyőztük az örményeket, nem igaz? Hogy szép játékkal vagy gyengével, az most teljesen lényegtelen, csak az számít, hogy megtettünk egy újabb nehéz lépést a vb felé. Mindettől függetlenül Rossi reakciója, a neki nem tetsző dolgok kiemelése normális.

A magyar válogatottat legutóbb, 1997-ben vb-pótselejtezőn vezető Csank János is megérti, hogy Rossi miért volt elégedetlen az örmények ellen, de ő sem lát okot a kifejezett pesszimizmusra az írek elleni „döntő” előtt.

– Nem igazán tetszett az örmények elleni játék, különösen a második félidő nézett ki rosszul – értékelt lapunknak Csank János. – Úgy lehettünk vele, hogy tuti megnyerjük a meccset, előbb-utóbb úgyis jön egy gól, és így is lett, de arra számítottam, lövünk legalább még egyet. Ez a második félidőben elmaradt, sőt az örmények lettek dinamikusabbak. Marco Rossi nem véletlenül mondta, hogy nem volt elégedett, de ez nem szépségverseny, az eredmény volt a lényeg. Minden meccs más, nem lesz nagy jelentősége annak vasárnap, hogy mi történt csütörtökön. Ha lelkileg rendben lesznek a játékosok, elég lazák, de mégis koncentráltak, akkor nem lehet gond.

Őstehetség, de szerencsés is – Csank János erős szavai a szövetségi kapitányról

Marco Rossi az örmények ellen a 81. mérkőzésén irányította a magyar válogatottat, amivel átlépett egy olyan határt, ami korábban egyetlen szövetségi kapitánynak sem sikerült. Megdöntötte Baróti Lajos rekordját, aki összesen ugyan 117 meccsen volt kapitány, de ezt két korszakban hozta össze, így Rossi ma már csúcstartó az egyhuzamban a nemzeti csapat kispadján töltött 81 találkozóval.

Marco Rossi már összességében is második az örökranglistán:

  • Baróti Lajos 117 meccs szövetségi kapitányként
  • Marco Rossi 81
  • Sebes Gusztáv 69
  • Mészöly Kálmán 61
  • Bicskei Bertalan 45

Csank János szerint Rossi megérdemelten áll a válogatott élén ilyen hosszú ideje, már 2018 óta, és erős szavakkal fogalmazott róla.

– Szerencsés ember, azt meg kell hagyni, hiszen úgy indult be a pályafutása, hogy belebotlott a Honvéd akkori tulajdonosa, aki jelentős edzői múlt nélkül is lehetőséget adott neki – emlékeztetett Csank János. – Ezután viszont élt az eséllyel, mindenhol hozta az eredményeket, azt is mondhatjuk rá, hogy őstehetség. Megdolgozott a bizalomért, és jól van ez így.

A magyar válogatott kőkemény meccs előtt áll a fizikailag erős írek ellen

Marco Rossi eddig két Európa-bajnokságon irányította a magyar válogatottat, amely a világbajnokságra viszont negyven év elteltével jutna ki – 1986 óta nem jártunk vb-n. Már a pótselejtező elérése is régen látott bravúr lenne, a Csank-féle csapat 1997-es, rossz emlékű, Jugoszlávia elleni 12-1-es kudarcának is lassan harminc éve már.

Abban Csank János és Garaba Imre is egyetértett, hogy a portugálokat csütörtökön váratlanul 2-0-ra legyőző írek ellen pokoli nehéz dolga lesz a Rossi-csapatnak vasárnap.

– Be kell vallanom férfiasan, hogy az írek megleptek – árulta el Csank. – Merőben mást mutattak a portugálok ellen, mint korábban akár ellenünk is. Így viszont, hogy legyőzték a portugálokat, igencsak éles lesz a budapesti meccs, ahol hasonló tempót és lelkesedést várok tőlük. Tele vannak Angliában játszó futballistákkal, nehéz feladat lesz. De miért is lenne könnyű?

A korábbi 82-szeres válogatott védő, Garaba Imre szerint is nagyon komolyan kell venni az íreket, és nem szabad döntetlenre játszani.

– Kőkemény meccsre számítok – hangsúlyozta Garaba. – Az írek fizikailag bombaerősek, tökéletesen felkészültek. Ők is rég voltak már vb-n, és most látják az esélyt, biztos vagyok benne, hogy 120-150 százalékot kiadnak magukból Budapesten. Nekünk a döntetlen is elég lenne a pótselejtezőhöz, de nem szabad ikszre játszani. Én bízom a mieinkben, hogy hazai pályán a javukra tudják fordítani a közönség támogatását.

Vb-lázban ég a világ!

