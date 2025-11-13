MagyarországJerevánbanÖrményország

Csak a szokásos, Szoboszlai–Varga Barnabás akcióból szerzett vezetést a magyar válogatott!

Nincs telt ház az Örményország–Magyarország vb-selejtezőn a 14 ezres Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban. A 33. percben Varga Barnabás Szoboszlai Dominik beadásából fejelt gólt, a magyar válogatott ezzel 1-0-ra vezet Jerevánban.

Novák Miklós
2025. 11. 13. 17:31
Varga Barnabás góljánál ünnepelhetett a magyar tábor Jerevánban Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A vonulás után a magyar szurkolók elfoglalták a helyüket a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban, s először akkor hallatták a hangjukat, amikor a kapusaink kijöttek melegíteni. Az örmény drukkerek ugyanekkor tapsban törtek ki, de persze nem a mieinket, hanem a sajátjaikat biztatták ekképpen.

A magyar szurkolók vonulása Jerevánban az Örményország-Magyarország vb-selejtező előtt
A magyar szurkolók vonulása Jerevánban az Örményország-Magyarország vb-selejtező előtt Fotó: Kibédi Péter

Fél órával a kezdés előtt meglehetősen lehangoló képet mutatott a hivalkodónak különben sem nevezhető Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. A 14 ezer néző befogadására alkalmas létesítményben durván félháznyi néző volt. Ez is arra utal, az örmények már leszámoltak azzal, hogy akár a pótselejtezőt érő második helyre befuthatnak az F csoportban.

 

A válogatott számíthat a magyar szurkolók támogatására

Azt is mondhatnánk, Marco Rossi csapata nagyon régen, legutóbb talán a Covid idején játszott ilyen ingerszegény környezetben. Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya egy nappal ezelőtt hiába reménykedett abban, hogy olyan lesz a hangulat, mint a Puskás Arénában. 

Miként megírtuk, a magyar válogatott az alábbi összeállításban kezdi az örmények elleni vb-selejtezőt:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga.

A meccs kezdésére sem telt meg a stadion, úgy tízezren lehettek a lelátókon, a hangulatra azért nem lehetett panasz, a hazai drukkerek lelkesen buzdították a csapatukat.

Varga Barnabás ünnepli a gólját. Szoboszlai beadásából fejelte a magyar válogatott vezetőgólját Jerevánban
Varga Barnabás ünnepli a gólját. Szoboszlai beadásából fejelte a magyar válogatott vezetőgólját Jerevánban Fotó: AFP/KAREN MINASYAN / AFP

Magyar vezetés Varga Barnabás fejeséből

A magyar válogatott rögtön a mérkőzés elejétől fölényben futballozott. Sallainak már a 7. percben volt egy ígéretes lehetősége, nagy lendülettel tört kapura, de aztán elbizonytalanodott, lövés helyett gyengén középre emelte a labdát.

A mezőnyfölény a 33. percben ért góllá. Szoboszlai beadásánál szokás szerint Varga Barnabás emelkedett a legmagasabbra, megelőzte a védőjét, a földre fejelte a labdát, amely onnan a hálóba pattant. A magyar válogatott ezzel a góllal vezetett 1-0-ra.

A magyar szurkolók vonulása Jerevánban:

 

