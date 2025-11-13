Csak a szokásos, Szoboszlai–Varga Barnabás akcióból szerzett vezetést a magyar válogatott!

A válogatott számíthat a magyar szurkolók támogatására

Azt is mondhatnánk, Marco Rossi csapata nagyon régen, legutóbb talán a Covid idején játszott ilyen ingerszegény környezetben. Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya egy nappal ezelőtt hiába reménykedett abban, hogy olyan lesz a hangulat, mint a Puskás Arénában.

Miként megírtuk, a magyar válogatott az alábbi összeállításban kezdi az örmények elleni vb-selejtezőt:

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai, Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga.

A meccs kezdésére sem telt meg a stadion, úgy tízezren lehettek a lelátókon, a hangulatra azért nem lehetett panasz, a hazai drukkerek lelkesen buzdították a csapatukat.

Varga Barnabás ünnepli a gólját. Szoboszlai beadásából fejelte a magyar válogatott vezetőgólját Jerevánban Fotó: AFP/KAREN MINASYAN / AFP

Magyar vezetés Varga Barnabás fejeséből

A magyar válogatott rögtön a mérkőzés elejétől fölényben futballozott. Sallainak már a 7. percben volt egy ígéretes lehetősége, nagy lendülettel tört kapura, de aztán elbizonytalanodott, lövés helyett gyengén középre emelte a labdát.

A mezőnyfölény a 33. percben ért góllá. Szoboszlai beadásánál szokás szerint Varga Barnabás emelkedett a legmagasabbra, megelőzte a védőjét, a földre fejelte a labdát, amely onnan a hálóba pattant. A magyar válogatott ezzel a góllal vezetett 1-0-ra.

A magyar szurkolók vonulása Jerevánban: