Csak a szokásos, Szoboszlai–Varga Barnabás akcióból szerzett vezetést a magyar válogatott!
Nincs telt ház az Örményország–Magyarország vb-selejtezőn a 14 ezres Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban. A 33. percben Varga Barnabás Szoboszlai Dominik beadásából fejelt gólt, a magyar válogatott ezzel 1-0-ra vezet Jerevánban.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A vonulás után a magyar szurkolók elfoglalták a helyüket a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban, s először akkor hallatták a hangjukat, amikor a kapusaink kijöttek melegíteni. Az örmény drukkerek ugyanekkor tapsban törtek ki, de persze nem a mieinket, hanem a sajátjaikat biztatták ekképpen.
Fél órával a kezdés előtt meglehetősen lehangoló képet mutatott a hivalkodónak különben sem nevezhető Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. A 14 ezer néző befogadására alkalmas létesítményben durván félháznyi néző volt. Ez is arra utal, az örmények már leszámoltak azzal, hogy akár a pótselejtezőt érő második helyre befuthatnak az F csoportban.
A meccs kezdésére sem telt meg a stadion, úgy tízezren lehettek a lelátókon, a hangulatra azért nem lehetett panasz, a hazai drukkerek lelkesen buzdították a csapatukat.
Magyar vezetés Varga Barnabás fejeséből
A magyar válogatott rögtön a mérkőzés elejétől fölényben futballozott. Sallainak már a 7. percben volt egy ígéretes lehetősége, nagy lendülettel tört kapura, de aztán elbizonytalanodott, lövés helyett gyengén középre emelte a labdát.
A mezőnyfölény a 33. percben ért góllá. Szoboszlai beadásánál szokás szerint Varga Barnabás emelkedett a legmagasabbra, megelőzte a védőjét, a földre fejelte a labdát, amely onnan a hálóba pattant. A magyar válogatott ezzel a góllal vezetett 1-0-ra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.