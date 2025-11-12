Az örmények kapitánya kész elsőként megtenni azt, amiről Rossi csak álmodik Jerevánban

Matematikailag még Örményországnak is van esély befutni a második helyre a világbajnoki selejtezők F csoportjában. Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya azonban mintha már lemondott volna erről.

Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya dicsérte a magyarokat, s már nem álmodik továbbjutásról. Fotó: Kibédi Péter

– Sérülés miatt sok játékosunk hiányzik. Így lehetőségünk van kipróbálni más embereket is. Lesznek változások a kezdőcsapatban – jegyezte meg Jegise Melikjan a szerdai sajtótájékoztatón Jerevánban. Amihez hozzátehetjük, az átlagéletkor alapján az örmény válogatott az egyik legfiatalabb a teljes európai mezőnyben.

Sok az örmény sérült, Mhitarjan nem tér vissza

Szóba kerültek az örmény válogatott kulcsjátékosai. Az örmény újságírók újra elővették, Henrih Mhitarjan miért nincs a keretben. Egy hónapja a leghíresebb örmény labdarúgó esetleges visszatéréséről lapunk is írt részletesen. Nos, az Inter játékosa 36 évesen már nem látja értelmét, hogy a válogatottban szerepeljen. Jegise Melikjan ugyan jóban van Mhitarjannal, de már unhatja ezt a kérdést, mert ezt mondta róla:

– Miért figyelnék olyan játékosokat, akik nem szerepelnek a keretben? Inkább azokra összpontosítok, akik a hazai bajnokságban játszanak

– a jegyezte meg. Amihez kiegészítésként idekívánkozik, az örmény válogatott zömét is légiósok alkotják.

Jegise Melikjan kész gratulálni a magyar válogatottnak

A Budapesten 2-0-s magyar győzelemmel végződött világbajnoki selejtező után Jegise Melikjan azt mondta, igazából egy vérbeli középcsatár hiányzott a csapatából. Logikus kérdésként hangzott el, azóta milyen tapasztalatokat szűrt le az akkori találkozóból.

– Ilyen gyorsan nem tudunk megoldást találni a problémáinkra, annyira azért nem vagyunk jók – felelte az örmény kapitány. Majd elmondta, a magyar válogatott 2-2-es döntetlenje Portugália ellen ugyan bravúr, őt mégsem lepte meg, mert a magyarok nagyon erősek.