Jegise MelikjanMhitarjanMagyarországÖrményország

Az örmények kapitánya kész elsőként megtenni azt, amiről Rossi csak álmodik Jerevánban

Az örmény labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya tisztában van azzal, hogy Örményországnak már csupán minimális esélye van akár a világbajnoki pótselejtező elérésére. Jegise Melikjan az eredmény helyett éppen ezért a csapatépítésre helyezi a hangsúlyt a Magyarország elleni, csütörtöki világbajnoki selejtező előtt és előre sem fukarkodott egy sportszerű bejelentéssel.

Novák Miklós
2025. 11. 12. 15:13
Jegise Melikjan már lemondott Mhitarjanról
Jegise Melikjan már lemondott Mhitarjanról Fotó: Kibédi Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Matematikailag még Örményországnak is van esély befutni a második helyre a világbajnoki selejtezők F csoportjában. Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya azonban mintha már lemondott volna erről.

Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya dicsérte a magyarokat, s már nem álmodik továbbjutásról
Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya dicsérte a magyarokat, s már nem álmodik továbbjutásról. Fotó: Kibédi Péter

– Sérülés miatt sok játékosunk hiányzik. Így lehetőségünk van kipróbálni más embereket is. Lesznek változások a kezdőcsapatban – jegyezte meg Jegise Melikjan a szerdai sajtótájékoztatón Jerevánban. Amihez hozzátehetjük, az átlagéletkor alapján az örmény válogatott az egyik legfiatalabb a teljes európai mezőnyben.

Sok az örmény sérült, Mhitarjan nem tér vissza

Szóba kerültek az örmény válogatott kulcsjátékosai. Az örmény újságírók újra elővették, Henrih Mhitarjan miért nincs a keretben. Egy hónapja a leghíresebb örmény labdarúgó esetleges visszatéréséről lapunk is írt részletesen. Nos, az Inter játékosa 36 évesen már nem látja értelmét, hogy a válogatottban szerepeljen. Jegise Melikjan ugyan jóban van Mhitarjannal, de már unhatja ezt a kérdést, mert ezt mondta róla:

– Miért figyelnék olyan játékosokat, akik nem szerepelnek a keretben? Inkább azokra összpontosítok, akik a hazai bajnokságban játszanak 

– a jegyezte meg. Amihez kiegészítésként idekívánkozik, az örmény válogatott zömét is légiósok alkotják.

Jegise Melikjan kész gratulálni a magyar válogatottnak

A Budapesten 2-0-s magyar győzelemmel végződött világbajnoki selejtező után Jegise Melikjan azt mondta, igazából egy vérbeli középcsatár hiányzott a csapatából. Logikus kérdésként hangzott el, azóta milyen tapasztalatokat szűrt le az akkori találkozóból.

– Ilyen gyorsan nem tudunk megoldást találni a problémáinkra, annyira azért nem vagyunk jók – felelte az örmény kapitány. Majd elmondta, a magyar válogatott 2-2-es döntetlenje Portugália ellen ugyan bravúr, őt mégsem lepte meg, mert a magyarok nagyon erősek.

 

Zárásként Jegise Melikjan a magyar válogatottnak és személy szerint Marco Rossinak is hízelgett:

– Szeretném, ha olyan jó hangulat lenne a mérkőzésen, mint a Puskás Arénában. Szeretnénk meglepetést okozni, de ha nem sikerülne, mert a magyar válogatott nyer, továbbá Portugália legyőzi Írországot, akkor én leszek az első, aki gratulál a magyaroknak.

Mi mást mondhatnánk, így legyen! 

Az F csoport állása:

1. Portugália 10 pont
2. Magyarország 5 pont
3. Írország 4 pont
4. Örményország 3 pont


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu