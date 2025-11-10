Jereváni rádió: A magyar szurkolók összeverekedtek az örmény válogatott játékosaival a pályaudvaron

„A magyar szurkolók Jerevánban tényleg összeverekedtek az örmény sakkválogatott játékosaival? A hír igaz, némi pontosítással. Nem Jerevánban, hanem még Budapesten, nem sakkozókkal, hanem labdarúgókkal, és nem összeverekedtek, hanem összekeveredtek.” Így szól a jereváni rádió aktuális parafrázisa.

Közös kép a jereváni repülőtéren Sztyopa Mkrtcsjannal és Georgi Harutjunjannal, az örmény válogatott két játékosával. Fotó: Kibédi Péter

Hogy jön ide a jereváni rádió? Az idősebb nemzedék képviselői pontosan ismerik a szovjet dezinformációs hírközlés elhíresült aforizmáját, ami Moszkvicsokról, Volgákról, osztogatásról és fosztogatásról szól.

Sztyopa Mkrtcsjan és Georgi Harutjunjan – két VIP-utas a Budapest–Jereván járaton

A jelen eset is hasonlatosan indult. Beszélgetésbe elegyedtem a Wizzair jereváni járatán a mellettem ülő sportos fiatalemberrel, a csevej aztán váratlan irányt vett.

– Mi célból utazik Jerevánba? – kérdeztem őt.

– Jövök haza.

– S hogyan tölti a szabadságot?

– Futballozom.

– Ennyire szeret focizni?

– Ennél azért többről van szó.

– Tényleg?

– Igen, az örmény válogatottban játszom, csütörtökön a magyarokkal mérkőzünk meg.

– Akkor, gondolom, tudja, hogy a repülőn többségben magyar szurkolók utaznak.

– Persze, már a repülőtéren észrevettem.

– Elnézést, hogy nem ismertem föl. Hogy hívják?

– Sztyopa Mkrtcsjan vagyok. Az Eszék játékosa. Az ott pedig – mutat a másik sorba egy szenderkélő utasra – Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia játékosa.

Hangosan esik le a tantusz… Harutjunjan lassan egy év a Puskás játékosa, már a budapesti magyar–örmény meccs előtt is beszédtéma volt. Kár, hogy az érdeklődésemet ő visszautasítja, mint mondja, majd csak a találkozó után nyilatkozik. Reméljük, jól jön majd az érdeklődés. Sztyopa Mkrtcsjan szerencsére készséges.

Megtudom tőle, hogy rendszeresen a Wizzair hétfői járatával utazik haza. Szombaton még bajnoki meccse volt Eszéken, vasárnap felutazott Budapestre, hétfőn irány Jereván. Semmi fényűzés. Amúgy a két futballista a pályán is egymásra van utalva, mindketten középhátvédként szerepelnek.

– Így a legegyszerűbb, nincs ezzel sem gond – jegyzi meg Sztyopa Mkrtcsjan, miközben megvonja a vállát.