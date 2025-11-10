ÖrményországJerevánbanGeorgi Harutjunjan

Jereváni rádió: A magyar szurkolók összeverekedtek az örmény válogatott játékosaival a pályaudvaron

A magyar szurkolók első, nagyobb csoportja már hétfő délben megérkezett Jerevánba a csütörtöki Örményország–Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtezőre. Sokan talán nem is észlelték, hogy a repülőgén együtt utaztak az örmény válogatott két játékosával, Sztyopa Mkrtcsjannal és Georgi Harutjunjannal, akik szinte észrevétlenül vegyültek el az utasközönség között.

Novák Miklós
2025. 11. 10. 14:41
Jereváni látkép háttérben az örmény szent hegyével, a már Törökországhoz tartozó Araráttal Fotó: MUHAMMET TARHAN Forrás: ANADOLU
„A magyar szurkolók Jerevánban tényleg összeverekedtek az örmény sakkválogatott játékosaival? A hír igaz, némi pontosítással. Nem Jerevánban, hanem még Budapesten, nem sakkozókkal, hanem labdarúgókkal, és nem összeverekedtek, hanem összekeveredtek.” Így szól a jereváni rádió aktuális parafrázisa.

Közös kép a jereváni repülőtéren Sztyopa Mkrtcsjannal és Georgi Harutjunjannal, az örmény válogatott két játékosával
Közös kép a jereváni repülőtéren Sztyopa Mkrtcsjannal és Georgi Harutjunjannal, az örmény válogatott két játékosával. Fotó: Kibédi Péter

Hogy jön ide a jereváni rádió? Az idősebb nemzedék képviselői pontosan ismerik a szovjet dezinformációs hírközlés elhíresült aforizmáját, ami Moszkvicsokról, Volgákról, osztogatásról és fosztogatásról szól.

 

Sztyopa Mkrtcsjan és Georgi Harutjunjan – két VIP-utas a Budapest–Jereván járaton

A jelen eset is hasonlatosan indult. Beszélgetésbe elegyedtem a Wizzair jereváni járatán a mellettem ülő sportos fiatalemberrel, a csevej aztán váratlan irányt vett.

– Mi célból utazik Jerevánba? – kérdeztem őt.
– Jövök haza.

– S hogyan tölti a szabadságot?
– Futballozom.

– Ennyire szeret focizni?
– Ennél azért többről van szó.

– Tényleg?
– Igen, az örmény válogatottban játszom, csütörtökön a magyarokkal mérkőzünk meg.

– Akkor, gondolom, tudja, hogy a repülőn többségben magyar szurkolók utaznak.
– Persze, már a repülőtéren észrevettem.

– Elnézést, hogy nem ismertem föl. Hogy hívják?
– Sztyopa Mkrtcsjan vagyok. Az Eszék játékosa. Az ott pedig – mutat a másik sorba egy szenderkélő utasra – Georgi Harutjunjan, a Puskás Akadémia játékosa.

Hangosan esik le a tantusz… Harutjunjan lassan egy év a Puskás játékosa, már a budapesti magyar–örmény meccs előtt is beszédtéma volt. Kár, hogy az érdeklődésemet ő visszautasítja, mint mondja, majd csak a találkozó után nyilatkozik. Reméljük, jól jön majd az érdeklődés. Sztyopa Mkrtcsjan szerencsére készséges.

Megtudom tőle, hogy rendszeresen a Wizzair hétfői járatával utazik haza. Szombaton még bajnoki meccse volt Eszéken, vasárnap felutazott Budapestre, hétfőn irány Jereván. Semmi fényűzés. Amúgy a két futballista a pályán is egymásra van utalva, mindketten középhátvédként szerepelnek.

– Így a legegyszerűbb, nincs ezzel sem gond – jegyzi meg Sztyopa Mkrtcsjan, miközben megvonja a vállát.

Közvetlen srác, a repülőn néhány szurkolóval vállalja a szelfit, majd leszállás után, Harutjunjannal közösen én is készíthetek vele képet. Rögtönzött sportbarátság.

 

A szmogot leszámítva ideális körülmények Jerevánban

Miként a kaukázusi népek általában, az örmények is roppant barátságosak és segítőkészek. Taxisofőrünk büszkén azzal kezdi az ismerkedést, amit szinte mindenki tud az országról: Örményország a történelem első keresztény állama. A rögtönzött idegenvezetés mellett arról is biztosít minket, Jerevánban nincs félnivalónk, bárkihez fordulhatunk segítségért.

Kicsit még melegebb is az idő, mint odahaza, az előrejelzés szerint csapadék sem várható. Egyedül a szmog kellemetlen, de remélhetőleg csütörtök este ez sem akadályozza meg a magyar válogatottat abban, hogy, érvényesítve a papírformát, győzzön az örmények ellen.

Még ha Sztyopa Mkrtcsjan és Georgi Harutjunjan emiatt szomorúan is utazik majd vissza Budapestre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

