A magyar szurkolók olyan csodára leltek Örményországban, amire Szoboszlaiéknak esélyük sincs

Akik már nyáron úgy gondolkoztak, hogy ott a helyük Jerevánban az örmény–magyar vb-selejtezőn, még nem tudhatták, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel a Wizz Air két extra szurkolói járatot indít a mérkőzés napján, azaz csütörtökön. Két hónappal ezelőtt még csak a hétfő–péntek oda-vissza opció kínálkozott. Ám cseppet sem bánta meg, aki úgy döntött, a meccs előtti napokban megéri szétnézni nem csupán a fővárosban, hanem tágabban, Örményországban is.

A Szent Lándzsa Ecsmiadzinban. Örményország csodái

Hétfőn együtt utaztunk a magyar szurkolókkal Jerevánba, majd a későbbi napokban is, nyugodtan mondhatjuk, lépten-nyomon összefutottunk velük. S nem csupán a jereváni éjszakában, ahogy sokan gondolnák, hanem Örményország nevezetes több pontján. Nevezetes? Ez talán nem is biztos. Ám hogy megtekintésre, bebarangolásra érdemes, az annál inkább.

Miről ismert Örményország?

Örményországról úgy nagy általánosságban a következőket tudjuk:

Kaukázusi ország, amely földrajzilag már Ázsiához, kulturálisan azonban Európához tartozik.

Az örmények szent hegye az Ararát, amely azonban már a határon túl, Törökország területén található.

Az első keresztény ország.

Az örmények máig feldolgozhatatlan fájdalma a törököktől elszenvedett népirtás.

Örményország az elmúlt évtizedekben ádáz harcokat vívott Azerbajdzsánnal a Hegyi-Karabah Köztársaságért.

Az már kevésbé közismert, hogy Örményország természeti szépségei milyen szorosan összefonódnak kulturális, történeti gyökereivel. Kész szerencse, hogy ezek a fővároshoz, Jerevánhoz közel, könnyedén elérhető távolságban találhatók.

Aki Örményországba látogat, annak a főváros felderítésén kívül két kirándulást érdemes megtervezni:

Az Ararát lábánál Khor Virap, illetve Ecsmiadzin. A Garni-szurdok és a Geghard-kolostor.

Sóvárgás az Ararát után

A legenda szerint a vízözön után Noé bárkája az Araráton kötött ki, ért ismét szárazföldet, az Ararát továbbá az örmények szent hegye. Szinte mindenki így tudja. S ez így igaz, dacára annak, hogy az Ararát Törökországban található. Az ókorból ismert Arméniát három tenger mosta, a mai ország területe töredéke csupán az akkori birodaloménak. Az örmények jelentős része a mai napig diaszpórában él, fokozottan igaz volt ez az előző évszázadokban.