A magyar szurkolók olyan csodára leltek Örményországban, amire Szoboszlaiéknak esélyük sincs

Kilencszáz magyar drukker lesz jelen Jerevánban az örmény–magyar vb-selejtezőn. A magyar szurkolók kellemeset a hasznossal alapon a mérkőzést szokás szerint kirándulással kötik össze, s általános véleményként olyan élményekkel gazdagodnak Örményországban, amilyenekre előzetesen a legszebb álmaikban sem gondoltak. A kaukázusi ország természeti és kulturális kincsei egyaránt lenyűgözők. Szoboszlai Dominik és társai bánhatják, hogy ezen élményekről megint csak lemaradnak.

Novák Miklós
2025. 11. 13. 4:45
Az Ararát ködbe burkolózva Fotó: Fekete Csaba
Akik már nyáron úgy gondolkoztak, hogy ott a helyük Jerevánban az örmény–magyar vb-selejtezőn, még nem tudhatták, hogy a nagy érdeklődésre tekintettel a Wizz Air két extra szurkolói járatot indít a mérkőzés napján, azaz csütörtökön. Két hónappal ezelőtt még csak a hétfő–péntek oda-vissza opció kínálkozott. Ám cseppet sem bánta meg, aki úgy döntött, a meccs előtti napokban megéri szétnézni nem csupán a fővárosban, hanem tágabban, Örményországban is.

A Szent Lándzs Ecsmiadzinban. Örményország csodái
A Szent Lándzsa Ecsmiadzinban. Örményország csodái

Hétfőn együtt utaztunk a magyar szurkolókkal Jerevánba, majd a későbbi napokban is, nyugodtan mondhatjuk, lépten-nyomon összefutottunk velük. S nem csupán a jereváni éjszakában, ahogy sokan gondolnák, hanem Örményország nevezetes több pontján. Nevezetes? Ez talán nem is biztos. Ám hogy megtekintésre, bebarangolásra érdemes, az annál inkább.

Miről ismert Örményország?

Örményországról úgy nagy általánosságban a következőket tudjuk:

  • Kaukázusi ország, amely földrajzilag már Ázsiához, kulturálisan azonban Európához tartozik.
  • Az örmények szent hegye az Ararát, amely azonban már a határon túl, Törökország területén található.
  • Az első keresztény ország.
  • Az örmények máig feldolgozhatatlan fájdalma a törököktől elszenvedett népirtás.
  • Örményország az elmúlt évtizedekben ádáz harcokat vívott Azerbajdzsánnal a Hegyi-Karabah Köztársaságért.

Az már kevésbé közismert, hogy Örményország természeti szépségei milyen szorosan összefonódnak kulturális, történeti gyökereivel. Kész szerencse, hogy ezek a fővároshoz, Jerevánhoz közel, könnyedén elérhető távolságban találhatók.

Aki Örményországba látogat, annak a főváros felderítésén kívül két kirándulást érdemes megtervezni:

  1. Az Ararát lábánál Khor Virap, illetve Ecsmiadzin.
  2. A Garni-szurdok és a Geghard-kolostor.

Sóvárgás az Ararát után

A legenda szerint a vízözön után Noé bárkája az Araráton kötött ki, ért ismét szárazföldet, az Ararát továbbá az örmények szent hegye. Szinte mindenki így tudja. S ez így igaz, dacára annak, hogy az Ararát Törökországban található. Az ókorból ismert Arméniát három tenger mosta, a mai ország területe töredéke csupán az akkori birodaloménak. Az örmények jelentős része a mai napig diaszpórában él, fokozottan igaz volt ez az előző évszázadokban.

A szomszédos országokat nyugtalanította a befolyásos, náluk gazdagabb örmény kisebbség. Törökország drasztikus, kegyetlen megoldáshoz folyamodott eme helyzet megváltoztatásáért: az első világháború alatt és után mintegy két-két és fél millió örményt gyilkolt le. A népirtás bűntettét azonban a mai napig nem ismeri el. Az első világháború után ideiglenesen újjászülető Örményország igényt formált az Ararátra, de Törökország persze nem mondott le róla.

Érdemes bármelyik GPS-alkalmazással ellenőrizni, Örményországból hogyan lehet eljutni az Araráthoz. Nos, csupán hatalmas kerülővel, Grúzián keresztül, mert Örményország és Törökország között (s persze ugyanez a helyzet Azerbajdzsánnal) a mai napig nincs hivatalos határátkelő. Így nem csak a helyieknek, az ide látogató turistáknak is az marad, hogy a hozzá legközelebbi örmény településről, Khor Virapból – ahol Világosító Szent Gergely raboskodott – csodálják meg az onnan húsz kilométerre magasodó Ararátot…

Az UEFA Örményországot és Törökországot már nem választja el egymástól ilyen drasztikusan, ha a sorsolás úgy hozza, a két ország válogatottja szerepelhet azonos selejtező csoportban, igaz, e meccseket a mai napig feszült hangulat jellemzi. Örményországot és Azerbajdzsánt viszont nem engedi össze az UEFA. Hosszú évekbe telik még, ha egyáltalán beheged a seb, hogy az örmények 2023-ban végleg elvesztették Hegyi-Karabahot.

Az Ararát persze nem csak az örmény lelkekben él: nevét viseli többek között a világszerte ismert kiváló konyak és több intézmény, köztük egy bank is.

Khor Virap durván egyórányi autóútra van a fővárostól, visszafelé érdemes betérni Ecsmiadzinba, az örmény kereszténység bölcsőjébe. Örményország elsőként 301-ben vette fel államvallásként a kereszténységet, Ecsmiadzinban emelték az első székesegyházat. A legenda egyik változata szerint itt őrzik a Szent Lándzsát, amellyel a római katona megnyitotta Jézus Krisztus oldalát. Az örmények szerint továbbá itt van kiállítva a Noé bárkájából fennmaradt egyetlen fadarab is.

Egy másik, sportos legenda szerint az örmény nemzetiségű Tigran Petroszjan hívei Ecsmiadzinból származó szentelt földet hintettek Mihail Botvinnik lába elé az 1963-as sakkvilágbajnoki döntő során, amivel kizökkentették a nyugalmából az elkötelezett szovjet címvédőt…

Innen már tényleg csak egy ugrás az ókorból csodák csodájára fennmaradt Napisten-templom, ami szintén kihagyhatatlan látványosság.

1/12 Örményország természeti és kulturális kincsei

Garni – a világ leglátványosabb bazaltorgonája

Ahhoz viszont kétség sem férhet, hogy Örményországban, közelebbről Garniban található a világon a talán leglátványosabb „bazaltorgona”. A szurdokban több száz méteren keresztül csodálható a Szent György-hegyen is látható képződmény, csak éppen sokkal nagyobb és lenyűgözőbb méretekben, érthető, hogy itt nem is orgonának, egyenesen szimfóniának nevezik.

Armenia, Kotayk region, Garni, basalt column formations along the Azat river valley called Symphony of the Stones (Photo by GUIZIOU Franck / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP)
Az örmények híres bazaltorgonája, a Garni. Fotó: Guizou Franck/Hemis.fr

Innen csupán egy kilométernyire van a sziklába vájt Geghard-kolostor, amelynek érthetően okkal a csodájára járnak. Ottjártunkkor kínai turistákkal is találkoztunk.

És persze magyar szurkolókkal. A magyar válogatott játékosai sajnálhatják, hogy a mai profi sportban nem férnek bele az efféle programok. Reptér–szálloda–stadion, ebben a körben telik a labdarúgók élete.

S csütörtökön a stadionok sorában építészetileg aligha remeknek mondható Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban kell helytállniuk. S bármi lesz is az eredmény, azonnal indulhatnak vissza Budapestre, mert vasárnap Írország ellen máris következik az újabb feladat.

Az örmény és a magyar válogatott sajtótájékoztatójáról az Origo készített videós összefoglalót:
 

 

