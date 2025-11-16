Erling HaalandOlasz Labdarúgó-szövetségvb-selejtező

Olaszország helyett Haaland tett csodát, véget ért Norvégia hosszú várakozása

Olaszország vezetett, mégis Norvégia nyert 4-1-re a két válogatott milánói vb-selejtezőjén. Erling Haaland duplázott, nyolc meccsen tizenhat gólt szerezve lett a kvalifikáció gólkirálya. Norvégia százszázalékos teljesítménnyel jutott ki a vb-re, 1998 óta először, míg Olaszország a 2018-as és a 2022-es kudarc után újra pótselejtezőre készülhet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 22:47
Erling Haaland itt Gianluca Mancinivel balhézik, később viszont Norvégia csillaga gólokkal bosszantotta Olaszországot Fotó: AFP/Alberto Pizzoli
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az utolsó forduló előtt is csupán matematikai esély volt arra, hogy forduljon a kocka. Olaszország hárompontos hátrányban volt Norvégia mögött, s Erling Haalandék sokkal jobb gólkülönbséggel rendelkeztek, többek között a Moldova elleni 11-1-es sikernek köszönhetően. Az olaszoknak kilencgólos győzelemre lett volna szükségük, hogy Norvégia elé ugorjanak az automatikus vb-részvételt érő első helyre és elkerüljék a pótselejtezőt.

Esposito góljával még vezetett Olaszország, de Haaland vezérletével Norvégia fordított, és kijutott a 2026-os vb-re
Esposito góljával még vezetett Olaszország, de Haaland vezérletével Norvégia fordított, és kijutott a 2026-os vb-re (Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli)

Ha a szükséges csoda szempontjából nem is biztatóan, de jól kezdett az olasz válogatott: Francesco Pio Esposito, az Inter húszéves támadója a 11. percben megszerezte a vezetést Gennaro Gattuso csapatának, ezzel egészen sokáig vezettek az olaszok.

Haaland újra lecsapott, Norvégia nyert Olaszországban

Végül azonban még a szép zárás sem jött össze: a 63. percben Nusa kiegyenlített, majd a legnagyobb norvég sztár, Erling Haaland a hajrában két percen belül két gólt szerzett.

Haaland mind a nyolc selejtezőn betalált, összesen tizenhat gólt lőtt, amivel minden kontinenst figyelembe véve a kvalifikációs sorozat gólkirályaként zár. Pedig Dél-Amerikában például nem nyolc, hanem tizennyolc meccs jutott egy-egy csapatnak.

Norvégia ugyan csak a második kalapból került az ötösbe, mégis százszázalékos teljesítménnyel zárta az I jelű selejtezőcsoportot, s 1998 óta először jutott ki vb-re. Hogy ez mennyire rég volt: Erling Haaland 2000-ben született.

Az utolsó szó egyébként ezúttal nem az övé volt, már lecserélték, amikor a 93. percben Larsen beállította az 1-4-es végeredményt.

Olaszország egymás után a harmadik vb-ről is lemaradhat

Olaszország viszont pótselejtezőre kényszerül, ami a 2018-as és a 2022-es torna előtt is kudarccal ért véget a négyszeres világbajnoknak, előbb Svédország, legutóbb pedig Észak-Macedónia ellen. Mindkettő most is ott lesz a pótselejtezős mezőnyben.

Vb-selejtezők

Európa, I csoport, 8. forduló

Olaszország–Norvégia 1-4
Izrael–Moldova 4-1

A csoport eredménye

  1. Norvégia 24 pont (vb-résztvevő)
  2. Olaszország 18 (pótselejtezős)
  3. Izrael 12
  4. Észtország 4
  5. Moldova 1

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu