Olaszország helyett Haaland tett csodát, véget ért Norvégia hosszú várakozása

Az utolsó forduló előtt is csupán matematikai esély volt arra, hogy forduljon a kocka. Olaszország hárompontos hátrányban volt Norvégia mögött, s Erling Haalandék sokkal jobb gólkülönbséggel rendelkeztek, többek között a Moldova elleni 11-1-es sikernek köszönhetően. Az olaszoknak kilencgólos győzelemre lett volna szükségük, hogy Norvégia elé ugorjanak az automatikus vb-részvételt érő első helyre és elkerüljék a pótselejtezőt.

Esposito góljával még vezetett Olaszország, de Haaland vezérletével Norvégia fordított, és kijutott a 2026-os vb-re (Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli)

Ha a szükséges csoda szempontjából nem is biztatóan, de jól kezdett az olasz válogatott: Francesco Pio Esposito, az Inter húszéves támadója a 11. percben megszerezte a vezetést Gennaro Gattuso csapatának, ezzel egészen sokáig vezettek az olaszok.

Haaland újra lecsapott, Norvégia nyert Olaszországban

Végül azonban még a szép zárás sem jött össze: a 63. percben Nusa kiegyenlített, majd a legnagyobb norvég sztár, Erling Haaland a hajrában két percen belül két gólt szerzett.

Haaland mind a nyolc selejtezőn betalált, összesen tizenhat gólt lőtt, amivel minden kontinenst figyelembe véve a kvalifikációs sorozat gólkirályaként zár. Pedig Dél-Amerikában például nem nyolc, hanem tizennyolc meccs jutott egy-egy csapatnak.

Norvégia ugyan csak a második kalapból került az ötösbe, mégis százszázalékos teljesítménnyel zárta az I jelű selejtezőcsoportot, s 1998 óta először jutott ki vb-re. Hogy ez mennyire rég volt: Erling Haaland 2000-ben született.