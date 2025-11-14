Gattuso odaszólt a gyalázkodó szurkolóknak, reménytelennek tűnő helyzetben az olaszok

Gennaro Gattuso együttese hiába nyert 2-0-ra Moldovában, a norvégok Észtország elleni 4-1-es sikere miatt gyakorlatilag lehetetlen helyzetben van az egyenes ági kijutást illetően: az olaszoknak legalábbis kilenc góllal le kellene győznie Norvégiát vasárnap Milánóban ahhoz, hogy ne kelljen playoff párharcot játszaniuk a vb-részvételért.

Gattuso csapata rendkívül nehéz helyzetben van. Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

Gattuso a szurkolókat kritizálta

Hogy megmaradt a minimális esély, az is csak a hajrában született góloknak köszönhető: Gianluca Mancini a 88. percben szerezte meg a vezetést az olasz válogatottnak, majd a ráadásban Francesco Pio Esposito biztosította be a három pontot. A találkozó nagy részében így gól nélküli állásnál folyt a küzdelem, ami remek apropót kínált az olasz szurkolóknak, hogy kifejezzék elégedetlenségüket az olasz szövetséggel, a válogatott játékosaival, valamint magával Gattusóval szemben.

– Hogy értik, hogy ez nem a legjobb teljesítmény volt? Én azt láttam, hogy a srácok domináltak a meccsen, Moldova még csak a kaput sem találta el. Ha azt várták, hogy ugyanúgy 11-1-re győzzük le őket, mint a norvégok tették, az nem az én problémám. Nincsenek könnyű mérkőzések. Rosszul érzem magam amiatt, hogy mit hallottam a drukkerektől. Olyankor jött, amikor egységesnek kellene maradnunk, a csapat azt teszi, amit tennie kell.

Eljöttünk idegenbe, erre azt hallom, hogy ötszáz szurkoló sértegeti a játékosokat, ezt nem tudom elfogadni

– mondta Gattuso a RAI Sportnak.

Alessandro Buongiorno a lefújás után már a playoff körrel foglalkozott, gyakorlatilag elismerve, hogy lehetetlen feladat vár rájuk vasárnap. – Csalódást keltően szerepeltünk a selejtezőben, de most koncentrálnunk kell, kezdve a vasárnappal Norvégia ellen, majd utána jöjjön bárki is szembe. Nehéz mérkőzésekre számítok, így készen kell állnunk, és a legjobb teljesítménnyel előrukkolnunk.