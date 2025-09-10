Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

vb-selejtezőnorvég fociválogatottMoldovaErling Haaland

A mesterhatosról lemondó Erling Haaland „beteges” játéka az olaszokat is elrettentette

A hibátlan mérlegét megőrző norvég válogatott 11-1-re múlta felül a vendég Moldova legjobbjait a labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozat keddi játéknapján. Erling Haaland öt, a csereként beállt Thelo Aasgaard négy gólt szerzett Norvégia színeiben – a főszereplők nem véletlenül voltak elégedettek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 8:06
Erling Haaland 45 válogatottmeccsen 48 gólnál jár; 1948 óta az első norvég lett, aki mesterötöst szerzett a nemzeti csapatban (Fotó: NTB/Fredrik Varfjell)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az I jelű európai vb-selejtezős csoportban Norvégia öt forduló után maximális, 15 ponttal áll, miután Moldova 11-1-es legyőzése után újabb lépést tett a világbajnoki kijutás felé. Ennek a lépésnek a nagyságát növeli, hogy azonos pontszám esetén a gólkülönbség számít, és az a norvégoknak a tízgólos sikerükkel már plusz 21-es. A pótselejtezőt érő második helyen Olaszország található a négy meccsen szerzett kilenc pontjával és plusz 5-ös gólkülönbségével. Nem véletlen, hogy az Erling Haaland mesterötösét és Thelo Aasgaard négy gólját is hozó keddi találkozó után az olasz lapok is lemondóan értékeltek, a La Gazzetta dello Sport szerint innentől kezdve egyedül Izrael norvégiai pontszerzése esetén reménykedhet a csoportelsőségben a 2021-es Európa-bajnok.

Erling Haaland átadta a lehetőséget, hogy Thelo Aasgaard rúgja Norvégia tizenegyesét Moldova ellen 8-1-es állásnál
Erling Haaland átadta a lehetőséget, hogy Thelo Aasgaard rúgja Norvégia tizenegyesét Moldova ellen 8-1-es állásnál (Fotó: NTB/Cornelius Poppe)

Haaland és Aasgaard összesen kilenc gólt lőtt a Norvégia–Moldova vb-selejtezőn

Moldova történetének legsúlyosabb veresége után a vendégek edzője vállalta a felelősséget, elnézést kért és szégyennek nevezte csapata produkcióját. A túloldalon már annál nagyobb volt a boldogság. A vasárnap egy buszajtó okozta sérülést elszenvedő Haaland az öt gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, Staale Solbakken szövetségi kapitány és Martin Ödegaard csapatkapitány is tökéletesnek nevezte a teljesítményét, és a csatár sem talált sok kivetnivalót benne.

Ez elég beteges, azt kell mondjam.

A történtek önmagukért beszélnek. Nagyszerű meccset sikerült játszanunk, történelmi este volt! A hátralévő három meccsünkből viszont így is meg kell még nyernünk legalább kettőt – értékelt a Manchester City támadója.

Aasgaard a 64. percben lépett pályára, és így is mesternégyesig jutott. Részben annak köszönhetően, hogy a 79. percben megítélt büntetőnél Haaland átadta neki a labdát.

– Megkérdezte tőlem, hogy akarom-e rúgni, én meg természetesen igent válaszoltam neki – árulta el a skót Rangers 23 éves norvég válogatott játékosa.

Moldova már matematikailag sem végezhet a csoportja első két helyének valamelyikén, így is van azonban esélye a pótselejtezőre a Nemzetek Ligája-csoportgyőzelmének köszönhetően. A pótselejtezőn a tizenkét csoportmásodik mellett további négy csapat vehet majd részt, ők jelen állás szerint Németország, Wales, Románia és Svédország lennének – az összesített rangsor 13. helyén álló moldávok azonban rögtön utánuk következnek. Azaz, ha az előttük lévő tizenkét válogatottból legalább kilencen a vb-selejtezős csoportjuk első két helyén zárnak, akkor Moldova története legsúlyosabb veresége után is pótselejtezőt vívhat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu