A mesterhatosról lemondó Erling Haaland „beteges” játéka az olaszokat is elrettentette

Az I jelű európai vb-selejtezős csoportban Norvégia öt forduló után maximális, 15 ponttal áll, miután Moldova 11-1-es legyőzése után újabb lépést tett a világbajnoki kijutás felé. Ennek a lépésnek a nagyságát növeli, hogy azonos pontszám esetén a gólkülönbség számít, és az a norvégoknak a tízgólos sikerükkel már plusz 21-es. A pótselejtezőt érő második helyen Olaszország található a négy meccsen szerzett kilenc pontjával és plusz 5-ös gólkülönbségével. Nem véletlen, hogy az Erling Haaland mesterötösét és Thelo Aasgaard négy gólját is hozó keddi találkozó után az olasz lapok is lemondóan értékeltek, a La Gazzetta dello Sport szerint innentől kezdve egyedül Izrael norvégiai pontszerzése esetén reménykedhet a csoportelsőségben a 2021-es Európa-bajnok.

Erling Haaland átadta a lehetőséget, hogy Thelo Aasgaard rúgja Norvégia tizenegyesét Moldova ellen 8-1-es állásnál (Fotó: NTB/Cornelius Poppe)

Haaland és Aasgaard összesen kilenc gólt lőtt a Norvégia–Moldova vb-selejtezőn

Moldova történetének legsúlyosabb veresége után a vendégek edzője vállalta a felelősséget, elnézést kért és szégyennek nevezte csapata produkcióját. A túloldalon már annál nagyobb volt a boldogság. A vasárnap egy buszajtó okozta sérülést elszenvedő Haaland az öt gólja mellett két gólpasszt is kiosztott, Staale Solbakken szövetségi kapitány és Martin Ödegaard csapatkapitány is tökéletesnek nevezte a teljesítményét, és a csatár sem talált sok kivetnivalót benne.

Ez elég beteges, azt kell mondjam.

A történtek önmagukért beszélnek. Nagyszerű meccset sikerült játszanunk, történelmi este volt! A hátralévő három meccsünkből viszont így is meg kell még nyernünk legalább kettőt – értékelt a Manchester City támadója.

Aasgaard a 64. percben lépett pályára, és így is mesternégyesig jutott. Részben annak köszönhetően, hogy a 79. percben megítélt büntetőnél Haaland átadta neki a labdát.

– Megkérdezte tőlem, hogy akarom-e rúgni, én meg természetesen igent válaszoltam neki – árulta el a skót Rangers 23 éves norvég válogatott játékosa.

Moldova már matematikailag sem végezhet a csoportja első két helyének valamelyikén, így is van azonban esélye a pótselejtezőre a Nemzetek Ligája-csoportgyőzelmének köszönhetően. A pótselejtezőn a tizenkét csoportmásodik mellett további négy csapat vehet majd részt, ők jelen állás szerint Németország, Wales, Románia és Svédország lennének – az összesített rangsor 13. helyén álló moldávok azonban rögtön utánuk következnek. Azaz, ha az előttük lévő tizenkét válogatottból legalább kilencen a vb-selejtezős csoportjuk első két helyén zárnak, akkor Moldova története legsúlyosabb veresége után is pótselejtezőt vívhat.