Kína meghosszabbította a vízummentességet a magyaroknak, Volgográdot dróntámadás érte, Trump újra dicsérte Orbánt

Mozgalmas hétvége: Kína egy évvel meghosszabbította a magyar utazók vízummentességét, amire Budapest hasonló lépéssel válaszol. Volgográdban ukrán dróntámadás rongált meg lakóépületeket, többen megsérültek. Közben Donald Trump újra méltatta Orbán Viktort, kijelentve, hogy a miniszterelnök „fantasztikus munkát végez, és Magyarországon egyetlen migráns sincs”. Németországban hatalmas vita robbant ki a sorkötelezettség visszaállításáról, miután a témát még gyerekműsorokban is népszerűsítik. Ukrajnában eközben egy százmillió dolláros korrupciós botrány rázza meg a vezetést, és egyre több elemző beszél arról, hogy Zelenszkij belebukhat az ügybe. Napi hírösszefoglaló.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 0:00
Diplomáciai tőke, hogy Orbán Viktort Trump többször is kiváló vezetőnek nevezte Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Peking egy évvel meghosszabbítja a magyar állampolgárok vízummentes beutazását. A miniszter szerint Budapest viszonozza ezt, így továbbra is 48 órán belül adják ki a vízumot azoknak a kínai üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek gazdasági kapcsolatépítés céljából.

Szijjártó Péter és Vang Ji kínai külügyminiszter találkozója Pekingben
Szijjártó Péter és Vang Ji kínai külügyminiszter találkozója Pekingben Fotó: KKM / MTI/KKM

Szijjártó hangsúlyozta:

„Jó hír tehát, hogy Magyarország stratégiája működik. Mi nem a világ blokkokra osztásában vagyunk érdekeltek, hanem a konnektivitásban.”

Volgográdban kigyulladtak a lakóépületek egy ukrán dróntámadás után

A Volgográd megyei vezetés szerint az éjszakai támadásban több lakóépület megsérült, egy pedig lángra kapott, és három civil is megsérült.

A kormányzó, Andrej Bocsarov szerint:

A légvédelmet azonnal riasztották, és titkos hadművelet indult a támadással összefüggésben.

A lakosság nagyjából tíz robbanást hallott.

Donald Trump ismét méltatta Orbán Viktort

Menczer Tamás tette közzé a videót, amelyben az amerikai elnök kijelentette:

Orbán Viktor fantasztikus munkát végez. Magyarországon egyetlen migráns sincs.

Trump korábban is többször példaként állította az európai vezetők elé a magyar miniszterelnök politikáját.

Gyerekműsorokban terjesztik a sorkötelezettséget

Németországban újra előkerült a kötelező katonai szolgálat terve, ám sokan felháborodtak, amiért a témát már a ZDF gyerekműsorában is népszerűsítették.

Egy tiltakozó szülő így fakadt ki: 

Mi bajotok van a ZDF-nél? Manipulatív kérdésekkel próbáljátok befolyásolni a gyerekeket.

A fiatalok pedig ironikusan reagáltak:

„Megkérdeztük a fiatalokat, hogy akarnak-e meghalni, de senkinek sincs kedve.”

Zelenszkij belebukhat az új korrupciós botrányba?

Ukrajnában százmillió dolláros pénzmosási ügy borzolja a kedélyeket, amely Zelenszkij bizalmi köréhez és az Enerhoatomhoz vezet.

A gyanú szerint a korrupciós hálózat kulcsfigurája Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa, aki Izraelbe menekült a razziák előtt.

A nyomozást vezető szervek szerint:

A rendszer a háború alatt is működött, a kenőpénzeket fedőnevekkel intézték.

Elemzők máris arról beszélnek, hogy az ügy Zelenszkij politikai bukásához vezethet, ahogy egy szakértő fogalmazott:

„A korrupció szerves része Zelenszkij államának.”

Borítókép: Diplomáciai tőke, hogy Orbán Viktort Trump többször is kiváló vezetőnek nevezte (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

