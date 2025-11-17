Kína meghosszabbította a vízummentességet a magyaroknak, Volgográdot dróntámadás érte, Trump újra dicsérte Orbánt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Peking egy évvel meghosszabbítja a magyar állampolgárok vízummentes beutazását. A miniszter szerint Budapest viszonozza ezt, így továbbra is 48 órán belül adják ki a vízumot azoknak a kínai üzletembereknek, akik Magyarországra érkeznek gazdasági kapcsolatépítés céljából.
Szijjártó hangsúlyozta:
„Jó hír tehát, hogy Magyarország stratégiája működik. Mi nem a világ blokkokra osztásában vagyunk érdekeltek, hanem a konnektivitásban.”
Volgográdban kigyulladtak a lakóépületek egy ukrán dróntámadás után
A Volgográd megyei vezetés szerint az éjszakai támadásban több lakóépület megsérült, egy pedig lángra kapott, és három civil is megsérült.
A kormányzó, Andrej Bocsarov szerint:
A légvédelmet azonnal riasztották, és titkos hadművelet indult a támadással összefüggésben.
A lakosság nagyjából tíz robbanást hallott.