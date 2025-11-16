Orbán ViktorKocsis MátéTisza PártMagyar Péter

Kocsis Máté szerint Orbán Viktor fordulatait lopja Magyar Péter + videó

A magyar miniszterelnök kijelentését használta szónoklatában Magyar Péter – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője. –Tényleg ennyire nem ismernek rá a hívei, hogy Orbán Viktor fordulatait lopja? – tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 16. 20:31
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza-vezér Orbán Viktor miniszterelnök szavait és fordulatait használja felszólalásaiban – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. 

Tihany, 2025. augusztus 29. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek - Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én. MTI/Vasvári Tamás
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: Vasvári Tamás / MTI 

„Jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól” , „De fontos a lojalitás is, ez egy csapatjáték”– hangoztatja a kormányfőtől elcsent kijelentést Magyar Péter a videóban.  

Tényleg ennyire nem ismernek rá a hívei, hogy Orbán Viktor fordulatait lopja?

 – tette fel a kérdést Kocsi Máté, hozzáfűzve, hogy 

„ha én baloldali lennék, kiakadnék.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKocsis Máté

A tisztánlátás végett

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu