Kocsis Máté szerint Orbán Viktor fordulatait lopja Magyar Péter + videó

A Tisza-vezér Orbán Viktor miniszterelnök szavait és fordulatait használja felszólalásaiban – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője Fotó: Vasvári Tamás / MTI

„Jól állunk, talán még soha nem álltunk ilyen jól” , „De fontos a lojalitás is, ez egy csapatjáték”– hangoztatja a kormányfőtől elcsent kijelentést Magyar Péter a videóban.

Tényleg ennyire nem ismernek rá a hívei, hogy Orbán Viktor fordulatait lopja?

– tette fel a kérdést Kocsi Máté, hozzáfűzve, hogy

„ha én baloldali lennék, kiakadnék.”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW)