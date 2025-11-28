V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök.
A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a visegrádi együttműködés államfőit.
Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.
A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.
A visegrádi együttműködés 1991-ben, a XIV. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik alapján és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.
Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI)
