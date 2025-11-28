Rendkívüli

Egy lépéssel közelebb a budapesti békecsúcs? – videón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

V4EsztergomDr Sulyok Tamástalálkozó

V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök

A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a visegrádi együttműködés államfőit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 12:35
Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A szervezet soros elnökségét adó Magyarország 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a visegrádi együttműködés államfőit.

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.

A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.

 

A visegrádi együttműködés 1991-ben, a XIV. századi visegrádi királytalálkozó hagyományát megidézve jött létre azzal a céllal, hogy a régió országai közös értékeik alapján és egymást erősítve képviseljék érdekeiket a nemzetközi térben.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

