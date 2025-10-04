BabispatriótaCsehországválasztásszuverenistav4

Babis győzelme megerősítheti a V4-eket és a patrióta erőket

A csehországi képviselőházi választásokon minden előrejelzés szerint a jobbközép, jelenleg ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom arathat győzelmet. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Andrej Babis kormányra kerülése esetén szuverenista, patrióta politikát tervez megvalósítani, ami új lendületet adhat a közép-európai V4-es együttműködésnek is.

Szabó István
2025. 10. 04. 5:57
Babis újbóli miniszterelnökségével erősödhet a patrióta és a V4-es együttműködés Fotó: Alex Halada Forrás: APA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

Babis
Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Várhatóan koalíciós kormány alakul

Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről még támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez.

Babis győzelmére nagy esély van, egy másik kérdés, hogy ezzel mit fog tudni kezdeni, mert nagy valószínűséggel koalíciós partnerre szüksége lesz

– mondta el lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.

A szakértő rámutatott: 

Ez a parlamentbe bejutó pártok mandátumszámától is függ. 101 mandátumra van szüksége ahhoz a győztes pártnak, hogy kormányt tudjon alakítani, de ez Babisnak valószínűleg önmagában nem lesz meg még akkor sem, ha az ANO nagyon jól szerepel a választásokon.

Arra is van esély, hogy Babis kisebbségi kormányzás mellett döntsön.

Külső támogatással a különböző potenciális koalíciós vagy hozzá közel álló pártok részéről elképzelhető a kisebbségi kormányzás is.

Babis terve: pragmatikus külpolitika, szuverenista belpolitika

Andrej Babis miniszterelnöksége Prága külpolitikájában is egy sokkal pragmatikusabb vonalat fog képviselni. Az Európai Unióból az ANO nem lépne ki, Petr Pavel köztársasági elnök előzetesen jelezte, hogy ha olyan pártokból kapnának miniszteri jelölést, akik erre készülnek, azokat nem fogja kinevezni

 – hangsúlyozta Vass Ágnes.

A csehek számára az uniós zöld megállapodás a Green Deal is nagy kérdés. Az autóiparára büszke cseh nemzet pedig az ipart érintő kérdésekre is rendkívül érzékeny.

Csehország a Fiala-kormány alatt vált le az olcsó orosz energiáról és ez rendkívül megdrágította az energiaárakat. Ennek, valamint a migráció kérdése kapcsán is Babisnak és az ANO-nak határozott véleménye van, nem támogatja az EU migrációs paktumát és az erre vonatkozó elképzeléseket, sőt programjukban arra is kitértek, hogy elutasítják a párhuzamos társadalmakat.

Vass Ágnes megerősítette: Andrej Babis szuverenista és patrióta politikát tervez megvalósítani, ami a költségvetés kapcsán is várhatóan meg fog nyilvánulni.

(L-R) Slovakia's Prime Minister Robert Fico, Poland's Prime Minister Donald Tusk, Hungary's Prime Minister Viktor Orban and Czech Republic's Prime Minister Petr Fiala pose for a family picture prior to the Visegrad Group (V4) meeting on February 27, 2024 in Prague, Czech Republic. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Orbán Viktor magyar és Petr Fiala cseh miniszterelnök a visegrádi négyek (V4) 2024. február 27-i prágai találkozója előtt (Fotó: AFP/Michal Cizek)

V4-es erősödés jöhet

A szakértő arról is beszélt, hogy Babis visszatérése a V4-ek szempontjából is új lehetőségeket hozhat.

A V4-es együttműködést Andrej Babis nagyon fontosnak nevezte, ezt a kampány végén is megerősítette. Nagy valószínűséggel esély van arra, hogy szektoriális szinteken a nagypolitikában is együttműködés kezdődik meg ezekben az országokban olyan kérdésekben, mint a migráció, az EU versenyképessége és a különböző fontos uniós kérdésekben.

Ez pedig nemcsak Magyarországnak, hanem már a Nawrocki elnökségével jobbra forduló Lengyelországnak is fontos lehet.

Ez már akár Lengyelország számára is vonzó és szimpatikus alternatíva lehet az együttműködésre

– összegezte Vass Ágnes.

Borítókép: Babis újbóli miniszterelnökségével erősödhet a patrióta és a V4-es együttműködés (Fotó: APA/AFP/Alex Halada) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMagyarország

Szőlő utca: gyújtópont az anarchiához

Pindroch Tamás avatarja

A szuverén Magyarország súlyos támadás alatt áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu