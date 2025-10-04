Babis győzelme megerősítheti a V4-eket és a patrióta erőket

Andrej Babis Orbán Viktor szövetségesének sikerével a V4-ek hangja Brüsszelben is erősebbé válhat, hiszen Babis korábban is következetesen kiállt a migráció elutasítása, a brüsszeli központosítás megfékezése és a háborús nyomásgyakorlás ellen.

Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Várhatóan koalíciós kormány alakul

Andrej Babis korábbi kormányfő, az ANO elnöke korábban többször kijelentette, hogy leginkább egypárti kormányt szeretne, amelyet esetleg kívülről még támogathatna valamelyik politikai erő a szükséges parlamenti többséghez.

Babis győzelmére nagy esély van, egy másik kérdés, hogy ezzel mit fog tudni kezdeni, mert nagy valószínűséggel koalíciós partnerre szüksége lesz

– mondta el lapunknak Vass Ágnes, a Magyar Külügyi Intézet kutatási igazgatója.

A szakértő rámutatott:

Ez a parlamentbe bejutó pártok mandátumszámától is függ. 101 mandátumra van szüksége ahhoz a győztes pártnak, hogy kormányt tudjon alakítani, de ez Babisnak valószínűleg önmagában nem lesz meg még akkor sem, ha az ANO nagyon jól szerepel a választásokon.

Arra is van esély, hogy Babis kisebbségi kormányzás mellett döntsön.