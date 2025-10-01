Csehországban a választások előtt a milliárdos üzletemberből lett politikus pártja a felmérések szerint 30 százalék körüli támogatottsággal rendelkezik, tíz ponttal megelőzve Petr Fiala hivatalban lévő kormányfő Spolu (Együtt) nevű jobbközép koalícióját.
Csehország választás előtt
Sorsdöntő parlamenti választásra készül Csehország, amelynek eredménye nemcsak Prágában, hanem egész Európában éreztetheti a hatását. Csehországban a közvélemény-kutatások alapján Andrej Babis volt miniszterelnök pártja, az ANO magasan vezeti a mezőnyt, és olyan kormányt alakíthat, amely élesen szembe megy Brüsszel bevándorlási, klíma- és Ukrajna-politikájával.
Babis mozgalma tavaly már megnyerte az európai parlamenti és a regionális választásokat is, így visszatérése korántsem lenne meglepetés, írta a Világgazdaság.
A háború árnyékában
A kampányt minden korábbinál jobban meghatározza az orosz–ukrán háború. Míg a jelenlegi kabinet teljes mellszélességgel támogatja Kijevet, Babis nyíltan kilátásba helyezte, hogy leállítaná a katonai segítségnyújtást. Az ANO korábban többször is élesen bírálta az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat.
A választások után az ANO minden bizonnyal koalíciós tárgyalásokra kényszerül. Lehetséges partnerei között van a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt, valamint a baloldali Stacilo! szövetség, amelyek egyaránt Brüsszel-kritikus retorikát képviselnek, és ellenzik Ukrajna katonai támogatását is.
Ígéretek és megszorítások
Andrej Babis a kampányban energiaár-befagyasztást, adócsökkentést és a nyugdíjkorhatár mérséklését hirdeti. A jelenlegi kormány ezzel szemben az államháztartás stabilizálására, a hiány csökkentésére és az adósság mérséklésére összpontosít.
A társadalmi elégedetlenség azonban óriási: a cseh lakosság mindössze 15 százaléka elégedett az ország politikai helyzetével, miközben a megélhetési válság és a magas infláció mindennapos gondokat okoz.
Az Európai Unió aggodalommal figyeli a prágai fejleményeket. Amennyiben Babis visszatér a hatalomba, Csehország Magyarország és Szlovákia mellett erősítheti a Brüsszel-kritikus országok táborát. Ez nemcsak az uniós egységet, hanem Ukrajna további támogatását is komolyan veszélyeztetheti.
Borítókép: Csehországban október 3-án tartják a parlamenti választásokat (Fotó: AFP/Michal Cizek)
