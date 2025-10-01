Csehország választás előtt

Babis mozgalma tavaly már megnyerte az európai parlamenti és a regionális választásokat is, így visszatérése korántsem lenne meglepetés, írta a Világgazdaság.

A háború árnyékában

A kampányt minden korábbinál jobban meghatározza az orosz–ukrán háború. Míg a jelenlegi kabinet teljes mellszélességgel támogatja Kijevet, Babis nyíltan kilátásba helyezte, hogy leállítaná a katonai segítségnyújtást. Az ANO korábban többször is élesen bírálta az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat.

A választások után az ANO minden bizonnyal koalíciós tárgyalásokra kényszerül. Lehetséges partnerei között van a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt, valamint a baloldali Stacilo! szövetség, amelyek egyaránt Brüsszel-kritikus retorikát képviselnek, és ellenzik Ukrajna katonai támogatását is.

Ígéretek és megszorítások

Andrej Babis a kampányban energiaár-befagyasztást, adócsökkentést és a nyugdíjkorhatár mérséklését hirdeti. A jelenlegi kormány ezzel szemben az államháztartás stabilizálására, a hiány csökkentésére és az adósság mérséklésére összpontosít.

A társadalmi elégedetlenség azonban óriási: a cseh lakosság mindössze 15 százaléka elégedett az ország politikai helyzetével, miközben a megélhetési válság és a magas infláció mindennapos gondokat okoz.

Az Európai Unió aggodalommal figyeli a prágai fejleményeket. Amennyiben Babis visszatér a hatalomba, Csehország Magyarország és Szlovákia mellett erősítheti a Brüsszel-kritikus országok táborát. Ez nemcsak az uniós egységet, hanem Ukrajna további támogatását is komolyan veszélyeztetheti.