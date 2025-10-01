Rendkívüli

Orbán Viktor: Különlegesen izgalmas európai csúcs volt + videó

CsehországBrüsszelAndrej BabisANOválasztás

Csehország választás előtt

Sorsdöntő parlamenti választásra készül Csehország, amelynek eredménye nemcsak Prágában, hanem egész Európában éreztetheti a hatását. Csehországban a közvélemény-kutatások alapján Andrej Babis volt miniszterelnök pártja, az ANO magasan vezeti a mezőnyt, és olyan kormányt alakíthat, amely élesen szembe megy Brüsszel bevándorlási, klíma- és Ukrajna-politikájával.

2025. 10. 01.
A parlamenti választásokat Csehországban 2025. október 3-án tartják Fotó: Michal Cizek Forrás: AFP
Csehországban a választások előtt a milliárdos üzletemberből lett politikus pártja a felmérések szerint 30 százalék körüli támogatottsággal rendelkezik, tíz ponttal megelőzve Petr Fiala hivatalban lévő kormányfő Spolu (Együtt) nevű jobbközép koalícióját. 

Csehország
Európa-szerte a  patrióta jobboldali pártok az elmúlt években erősödést mutattak, mivel az ukrajnai háború és a gazdasági visszaesés aggodalommal tölti el a szavazókat (Fotó: AFP/Milan Kammermayer)

Babis mozgalma tavaly már megnyerte az európai parlamenti és a regionális választásokat is, így visszatérése korántsem lenne meglepetés, írta a Világgazdaság.

A háború árnyékában

A kampányt minden korábbinál jobban meghatározza az orosz–ukrán háború. Míg a jelenlegi kabinet teljes mellszélességgel támogatja Kijevet, Babis nyíltan kilátásba helyezte, hogy leállítaná a katonai segítségnyújtást. Az ANO korábban többször is élesen bírálta az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat.

A választások után az ANO minden bizonnyal koalíciós tárgyalásokra kényszerül. Lehetséges partnerei között van a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt, valamint a baloldali Stacilo! szövetség, amelyek egyaránt Brüsszel-kritikus retorikát képviselnek, és ellenzik Ukrajna katonai támogatását is. 

Ígéretek és megszorítások

Andrej Babis a kampányban energiaár-befagyasztást, adócsökkentést és a nyugdíjkorhatár mérséklését hirdeti. A jelenlegi kormány ezzel szemben az államháztartás stabilizálására, a hiány csökkentésére és az adósság mérséklésére összpontosít. 

A társadalmi elégedetlenség azonban óriási: a cseh lakosság mindössze 15 százaléka elégedett az ország politikai helyzetével, miközben a megélhetési válság és a magas infláció mindennapos gondokat okoz.

Az Európai Unió aggodalommal figyeli a prágai fejleményeket. Amennyiben Babis visszatér a hatalomba, Csehország Magyarország és Szlovákia mellett erősítheti a Brüsszel-kritikus országok táborát. Ez nemcsak az uniós egységet, hanem Ukrajna további támogatását is komolyan veszélyeztetheti.

Borítókép: Csehországban október 3-án tartják a parlamenti választásokat (Fotó: AFP/Michal Cizek)

