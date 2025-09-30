CsehországPetr FialaAndrej BabisANOháborúkampány

Csehországban az ukrajnai háború uralja a választási kampányt

Csehországban október elején tartják a parlamenti választásokat, ahol minden jel arra utal, hogy Andrej Babis mozgalma, az ANO kerül ki győztesen. A volt kormányfő több mint tíz százalékkal vezet a felmérésekben a kormányzó pártszövetség előtt, így szinte biztosan ő kapja meg a kormányalakítási megbízást.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 09. 30. 10:38
A hétvégi cseh választások esélyese Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője ellenzi a háborút Fotó: Michal Cizek Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csehországban a kampányt minden korábbinál erősebben a háború árnyékolja be: míg a jelenlegi kabinet Ukrajna határozott támogatására épít, Babis inkább a Donald Trump-féle vonalat követve a békét támogatja.

Csehország
Petr Fiala cseh miniszterelnök, a Cseh Köztársaság Polgári Pártja (ODS) és az Együtt (Sépolu) koalíciójának vezetője (Fotó: AFP/Michal Cizek)

A kormányzó liberális–konzervatív pártszövetség, a Spolu vezetője, Petr Fiala miniszterelnök „sorsdöntő voksolásról” beszél, míg a favoritnak tartott Andrej Babis volt kormányfő mozgalma, az ANO élesen bírálja az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, írja az Exxpress.

Háború és kampány

Még soha nem volt példa arra, hogy egy külföldi konfliktus ennyire meghatározza a cseh belpolitikát. Fiala kormányzati szövetsége azzal igyekszik mozgósítani, hogy az ellenzéki pártok veszélybe sodornák Csehország szabadságát és nyugati orientációját, sőt Oroszország és Magyarország befolyási övezetéhez közelítenék az országot.

„Most minden a tét” – áll a Spolu programjában.

Ezzel szemben Andrej Babis patrióta ANO-mozgalma a közvélemény-kutatások szerint toronymagasan vezet, egyszerű üzenetekkel kampányol.

A volt miniszterelnök piros, Trump-féle kampánysapkát osztogat „Erős Csehország” felirattal, és a háború kapcsán legfeljebb annyit mond: annak minél előbb véget kell érnie.

(FILES) Presidential candidate and former Czech Prime Minister Andrej Babis waits for the results of the 1st round of the presidential election in Prague on January 14, 2023. Once flaunting his EU contacts, the billionaire and former Czech premier Andrej Babis has more recently portrayed himself as a "Trumpist and peacemonger" rejecting military aid to Ukraine. After four years in opposition, the 71-year-old hopes to return to power, with his party tipped to win a general election on October 3-4, 2025. (Photo by Milan Kammermayer / AFP)
Négyévnyi ellenzéki lét után Andrej Babis pártja várhatóan megnyeri a 2025. október 3-4-i általános választásokat (Fotó: AFP/Milan Kammermayer)

Konkrét fegyverszállítási terveket vagy kijevi támogatást nem vállalna, sőt a prágai kormány által elindított „lőszer-kezdeményezést” is leállítaná.

Csehország: Felborulhat a belpolitika

A legfrissebb felmérések szerint az ANO 30–33 százalékon áll, több mint tíz százalékponttal megelőzve Fiala szövetségét. Ez Babis visszatérését valószínűsíti, ugyanakkor koalíciós partnereket kell majd találnia. Szóba kerülhet Tomio Okamura SPD-je vagy a választásokon először induló Motoristák. Ha nem lesz meg a számokban is biztos többség, a kormányalakítás elhúzódhat – de a legerősebb párt vezetőjeként Babis minden bizonnyal megkapja az első megbízást.

Czech Republic's President Petr Pavel arrives for a social dinner at the 'Huis ten Bosch' Royal Palace during a North Atlantic Treaty Organization (NATO) Heads of State and Government summit in The Hague, on June 24, 2025. NATO leaders hold a two-day summit on June 24 and 25 in The Hague. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Petr Pavel, Csehország elnöke (Fotó: AFP/John Thys)

Az államfő is megszólal

A helyzet súlyát mutatja, hogy Petr Pavel köztársasági elnök is beleszólt a kampányba. Egyértelművé tette: nem nevez ki olyan kormányfőt, aki Csehországot kivezetné a NATO-ból vagy az Európai Unióból. Ugyanakkor Kijevnek is üzent: szerinte az ukrán vezetésnek reálisan kell látnia háborús céljait, és számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy egyes területek tartósan orosz ellenőrzés alatt maradnak.

Borítókép: A hétvégi cseh választások esélyese Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője ellenzi a háborút (Fotó: AFP/Michal Cizek) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu