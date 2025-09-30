Csehországban az ukrajnai háború uralja a választási kampányt

Csehországban a kampányt minden korábbinál erősebben a háború árnyékolja be: míg a jelenlegi kabinet Ukrajna határozott támogatására épít, Babis inkább a Donald Trump-féle vonalat követve a békét támogatja.

Petr Fiala cseh miniszterelnök, a Cseh Köztársaság Polgári Pártja (ODS) és az Együtt (Sépolu) koalíciójának vezetője (Fotó: AFP/Michal Cizek)

A kormányzó liberális–konzervatív pártszövetség, a Spolu vezetője, Petr Fiala miniszterelnök „sorsdöntő voksolásról” beszél, míg a favoritnak tartott Andrej Babis volt kormányfő mozgalma, az ANO élesen bírálja az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, írja az Exxpress.

Háború és kampány

Még soha nem volt példa arra, hogy egy külföldi konfliktus ennyire meghatározza a cseh belpolitikát. Fiala kormányzati szövetsége azzal igyekszik mozgósítani, hogy az ellenzéki pártok veszélybe sodornák Csehország szabadságát és nyugati orientációját, sőt Oroszország és Magyarország befolyási övezetéhez közelítenék az országot.

„Most minden a tét” – áll a Spolu programjában.

Ezzel szemben Andrej Babis patrióta ANO-mozgalma a közvélemény-kutatások szerint toronymagasan vezet, egyszerű üzenetekkel kampányol.

A volt miniszterelnök piros, Trump-féle kampánysapkát osztogat „Erős Csehország” felirattal, és a háború kapcsán legfeljebb annyit mond: annak minél előbb véget kell érnie.