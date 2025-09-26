Orbán Viktor szövetségese miatt retteg Brüsszel

A CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió csütörtök késő esti választási vitaműsorában nyilvánosságra hozott eredmény szerint az ANO-ra a megkérdezettek 28 százaléka szavazna, ami 2,5 százalékponttal kevesebb, mint amit a vasárnap közölt felmérés jelzett.

Az ANO miatt aggódhat Brüsszel

(Fotó: AFP)

A kormánykoalíció három pártját tömörítő Spolu (Együtt) szövetség 21 százalékos eredménye pedig 1,5 százalékponttal jobb, mint a vasárnapi.

A harmadik helyen a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom van 13,8 százalékkal, ami 1,8 százalékpontos erősödés, míg a negyedik hely a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párté, amelynek támogatottsága változatlanul 12,2 százalék. Az ötödik hely a Kalózpárté, amelynek támogatottsága fél százalékponttal 9,8 százalékra emelkedett.

Czechia, STEM poll:



ANO-PfE: 31% (-2)

SPOLU-ECR|EPP: 21%

SPD-ESN: 13% (+2)

STAN-EPP: 10% (-1)

Piráti-G/EFA: 9%

Stačilo!-NI: 7%

Auto-PfE: 5% (+1)

Přísaha-PfE: 3%



+/- vs. 31 July - 19 August 2025



Fieldwork: 07-26 August 2025

Sample size: 1,548



➤ https://t.co/EvT7FIWCzK pic.twitter.com/Esh7H1MsZv — Europe Elects (@EuropeElects) August 31, 2025

Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a Motorosok és a kommunisták vezette Stacilo! (Elég volt!) szövetség lépné át 5,6, illetve 5,5 százalékkal. A Stacilo! számára ez 2,2 százalékpontos csökkenés.

Továbbra is érvényes azonban, hogy Andrej Babis mozgalma a cseh politikai színtér legerősebb csoportosulása

– mutatott rá elemzésében a STEM.

Az elemzés szerint a 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO 63 mandátumot, a Spolu 46, az SPD 29, a STAN 25, a Kalózok 20, a Motorosok 9, míg a Stacilo! 8 mandátumot szerezne.

Az országos felmérést a STEM 1500 személy megkérdezésével végezte. A választási részvétel 65,5 százalék lenne, ami lényegében megfelel a 2021-es 65,43 százaléknak. A csehországi képviselőházi választásokat október 3-án és 4-én tartják.

Ahogy arról lapunkban beszámoltunk, három hónappal a csehországi képviselőházi választások előtt is hasonló adatok láttak napvilágot, a pártok és mozgalmak népszerűségi listáját akkor is az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezette.

Borítókép: Andrej Babis pártja a legerősebb az ellenzéki oldalon (Fotó: AFP)