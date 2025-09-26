Orbán Viktor szövetségese miatt retteg Brüsszel

Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Andrej BabisCsehországVálasztásokANO

Az Andrej Babis volt kormányfő vezette ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom idei legalacsonyabb támogatottságát mérte legutóbbi kutatásában a STEM akadémiai közvélemény-kutató intézet, de Orbán Viktor szövetségesének pártja változatlanul a politikai színtér legerősebb tömörülése.

Munkatársunktól
Forrás: MTI, Facebook2025. 09. 26. 16:02
Andrej Babis és pártja a legnépszerűbb az ellenzéki oldalon Csehországban Forrás: AFP
A CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió csütörtök késő esti választási vitaműsorában nyilvánosságra hozott eredmény szerint az ANO-ra a megkérdezettek 28 százaléka szavazna, ami 2,5 százalékponttal kevesebb, mint amit a vasárnap közölt felmérés jelzett. 

Az ANO miatt aggódhat Brüsszel
(Fotó: AFP)

A kormánykoalíció három pártját tömörítő Spolu (Együtt) szövetség 21 százalékos eredménye pedig 1,5 százalékponttal jobb, mint a vasárnapi.

A harmadik helyen a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom van 13,8 százalékkal, ami 1,8 százalékpontos erősödés, míg a negyedik hely a kormánykoalíciós Polgármesterek és Függetlenek (STAN) párté, amelynek támogatottsága változatlanul 12,2 százalék. Az ötödik hely a Kalózpárté, amelynek támogatottsága fél százalékponttal 9,8 százalékra emelkedett.

Az ötszázalékos parlamenti küszöböt még a Motorosok és a kommunisták vezette Stacilo! (Elég volt!) szövetség lépné át 5,6, illetve 5,5 százalékkal. A Stacilo! számára ez 2,2 százalékpontos csökkenés.

Továbbra is érvényes azonban, hogy Andrej Babis mozgalma a cseh politikai színtér legerősebb csoportosulása

 – mutatott rá elemzésében a STEM.

Az elemzés szerint a 200 tagú parlamenti alsóházban az ANO 63 mandátumot, a Spolu 46, az SPD 29, a STAN 25, a Kalózok 20, a Motorosok 9, míg a Stacilo! 8 mandátumot szerezne.

Az országos felmérést a STEM 1500 személy megkérdezésével végezte. A választási részvétel 65,5 százalék lenne, ami lényegében megfelel a 2021-es 65,43 százaléknak. A csehországi képviselőházi választásokat október 3-án és 4-én tartják.

Ahogy arról lapunkban beszámoltunk, három hónappal a csehországi képviselőházi választások előtt is hasonló adatok láttak napvilágot, a pártok és mozgalmak népszerűségi listáját akkor is az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) vezette.

Borítókép: Andrej Babis pártja a legerősebb az ellenzéki oldalon (Fotó: AFP)

