„Újraaktiválná” a V4 csoportot a lengyel elnök

A lengyel államfő a főváros melletti Minsk Mazowiecki városban találkozott a helyi lakosokkal, összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól. Elmondta: útjai során „a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik”.

Karol Nawrocki lengyel elnök Fotó: NurPhoto via AFP

Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben

– jelentette ki. Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket. Aláhúzta: Lengyelország „büszke tagja” az Európai Uniónak (EU).