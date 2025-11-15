LengyelországSzlovákiaV4Karol NawrockiMagyarország

„Újraaktiválná” a V4 csoportot a lengyel elnök

Újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken egy vidéki gyűlésen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 3:00
Karol Nawrocki lengyel elnök Fotó: ALEXI J. ROSENFELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A lengyel államfő a főváros melletti Minsk Mazowiecki városban találkozott a helyi lakosokkal, összefoglalta nekik elnöksége első száz napját, ezen belül beszámolt eddigi külföldi látogatásairól. Elmondta: útjai során „a visegrádi csoport újraaktiválására törekszik”. 

Karol Nawrocki lengyel elnök
Karol Nawrocki lengyel elnök Fotó: NurPhoto via AFP

Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy közömbösek maradhassunk ezekkel szemben

 – jelentette ki. Hozzátette: ezért olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek lehetővé teszik a visegrádiak, valamint a skandináv és a balti országok számára is, hogy megismertessék egymással nézeteiket. Aláhúzta: Lengyelország „büszke tagja” az Európai Uniónak (EU). 

„Az EU tagjai akarunk lenni, de nem akarunk Lengyelországban illegális bevándorlást – fogalmazott, és megígérte: ennek a felfogásnak az érvényesítésére továbbra is törekedni fog. Bejelentette továbbá: elnökként nem írja alá „a klímakérdésekre vonatkozó túlszabályozást”, valamint „semmiféle zöld megállapodást és mindazokat a dolgokat sem, amelyekből gyakran nyugat-európai ideológiai őrület lesz”. 

Lengyelországnak csak azokat az uniós megoldásokat kell foganatosítania, amelyek jók számára, hátrányos előírásokat viszont nem lenne szabad beiktatni a jogrendbe – húzta alá Nawrocki.

 A lengyel államfői hivatal pénteken közzé tett egy összefoglalót Karol Nawrocki eddigi munkájáról. Egyebek mellett közölték: hivatali időszaka első száz napján Nawrocki 11 külföldi látogatást tett, ezen belül kétszer járt az Egyesült Államokban. A parlamentben 11 elnöki törvénytervezetet nyújtott be, 13 jogszabályt megvétózott, 70-et pedig aláírt.

Borítókép: Karol Nawrocki lengyel elnök (Fotó: Getty Images)

