Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

UkrajnatámogatásBrüsszelháborúZelenszkijkorrupció

Épülhetnek az aranyvécék, újabb európai pénzek mennek Ukrajnába

Európa továbbra is támogatni fogja Ukrajna ellenállását, ami az elmúlt két hétben még sürgetőbbé vált, mivel Oroszország ismét támadásba lendült, a teljes ukrán energiarendszert célozva – jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Brüsszelben. Az EU vezetése folytatná a háborút.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 13. 11:52
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Jonas Roosens Forrás: ANP/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Parlamentnek a legutóbbi uniós csúcs eredményeit tárgyaló plenáris vitájában az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az oroszok egyetlen nap alatt több mint 40 rakétát, valamint mintegy 500 drónt lőttek ki ukrán energetikai létesítményekre, két nagy erőmű pedig megsemmisült. „Mivel nem tud előrehaladni a fronton, Putyin elnök ismét a telet próbálja fegyverként használni, hogy megtörje az ukrán népet. Ismét kudarcot kell majd vallania”– fogalmazott, írta az MTI. 

Ukrajna
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Parlament plenáris ülésén (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

A bizottság elnöke közölte: Európa továbbra is helyreállítja az orosz csapások okozta károkat, stabilizálja Ukrajna energiahálózatát – több mint két gigawattnyi villamos energiát exportálva –, és védi a kritikus infrastruktúrát új drónelhárító rendszerekkel. „Ez a tél meghatározza majd a háború jövőjét”– tette hozzá.

Von der Leyen szerint tartós béke csak erős és független Ukrajnával képzelhető el. „Vlagyimir Putyin azt hiszi, túl tud élni minket. Ez súlyos tévedés. Továbbra is arra kell törekednünk, hogy Oroszországnak napról napra költségesebb legyen a háború” – mondta, hozzátéve, hogy az orosz gazdaságot egyre jobban sújtják a háború következményei.

A bizottság elnöke bejelentette: az Európai Unió csütörtökön csaknem 6 milliárd euró támogatást utal ki Ukrajnának. Üdvözölte a tagállami vezetők egyértelmű vállalását is, amely szerint az EU az elkövetkező két évben is biztosítani fogja Ukrajna pénzügyi szükségleteinek fedezését.

Ukrajna továbbra is számíthat az európaiak pénzére

Mint mondta: a finanszírozási keretek megteremtésére három lehetséges forgatókönyv készült. A költségvetési mozgástér felhasználása új tőkepiaci források bevonására, kormányközi megállapodás a tagállami finanszírozásról, illetve egy úgynevezett jóvátételi hitel. „Ez azt jelenti, hogy a befagyasztott orosz eszközök készpénzegyenlegeit kölcsönként adnánk Ukrajnának, és Ukrajna akkor fizetné vissza, ha Oroszország megfizeti a jóvátételt. Ez a leghatékonyabb módja Ukrajna védelmének és gazdasága fenntartásának, és a legegyértelműbb üzenet Oroszországnak: az idő nem az ő oldalukon áll” – mutatott rá.

A versenyképességről és a dekarbonizációról szólva az elnök hangsúlyozta: a kettő kéz a kézben jár, és Európának gyorsan, rugalmasan és pragmatikusan kell cselekednie a tiszta átmenet felgyorsítása érdekében.

Von der Leyen szerint Brüsszeltől a brazíliai COP30-klímacsúcsig ugyanaz volt a politikai üzenet: a klímasemlegesség felé vezető átalakulást a gazdasági növekedés és a jólét motorjává kell tenni. Felidézte, hogy az idei év a párizsi megállapodás tizedik évfordulója, és bár továbbra is sok figyelmeztető jele van a klímaváltozásnak, jelentős előrelépés is történt. Míg tíz éve 4 Celsius-fokos felmelegedéssel számoltak a század végére, ma ez 2,4 fok közelébe csökkent.

Kiemelte, hogy az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer bevezetése (ETS) óta az európai kibocsátások 50 százalékkal estek, miközben a GDP 27 százalékkal nőtt, az ETS bevételeiből pedig 250 milliárd eurót fordítottak tiszta technológiákra és innovációra. „Aki szennyez, fizet; aki nem akar fizetni, innovál”– fogalmazott.

Von der Leyen rámutatott: a megújuló energiaforrások nemcsak tisztábbak, hanem olcsóbbak is, és tíz év alatt megduplázódott az erre fordított globális tőke. „Ez hatalmas lehetőség Európának”– mondta, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a magas energiaárak továbbra is komoly akadályt jelentenek a kontinens versenyképessége előtt.

Von der Leyen üdvözölte az Európai Tanács elnökének kezdeményezését, miszerint februárban informális csúcstalálkozót tartsanak a versenyképességről. „Óriási potenciálunk van – csak fel kell szabadítani” – fogalmazott.

Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a legutóbbi uniós csúcsot a stratégiai bénultság jellemezte, és Brüsszel továbbra is a kudarcos háborús politika folytatását erőlteti, miközben nincsenek meg a megfelelő anyagi eszközök Ukrajna támogatásához és a háború finanszírozásához. Úgy fogalmazott: 

az újabb források előteremtése alapvető jogi elveket kérdőjelez meg, és generációkat adósítana el, amelynek árát végső soron az európai polgárokkal fizettetné meg Brüsszel.

Kinga GAL during the conference of Presidents of the European Parliament an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 11th of June 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)

Bírálta az Európai Bizottságot amiatt is, hogy szerinte újabb hatásköröket vonna el a tagállamoktól, többek között az „erőltetett védelmi felkészülés” ürügyén. Hangsúlyozta: az unió versenyképessége folyamatosan romlik a zöldmegállapodás és a tartósan magas energiaárak miatt. 

A képviselő kifogásolta, hogy Brüsszel továbbra is az elhibázott migrációs paktumot próbálja keresztülvinni. 

Úgy vélte, az Európai Tanács ülése mindezeket a problémákat csak tovább görgette maga előtt, ezért összességében „kudarcosnak” tekinthető. Gál Kinga szerint itt az ideje az irányváltásnak: az uniónak végre aktív szerepet kell játszania a béke előmozdításában. Hangsúlyozta: támogatni, nem akadályozni kellene, hogy mielőbb béketárgyalások kezdődjenek Budapesten.

Ukrajna közben úszik a korrupcióban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kénytelen volt meneszteni két miniszterét, miután újabb, súlyos vesztegetési ügy rázta meg az országot. A botrány az ukrán energiaszektorhoz köthető, és komoly politikai válságot idézett elő Kijevben.

A legújabb botrány középpontjában az állami atomerőmű-szolgáltató, az Enerhoatom áll, amelyet az ukrán nemzeti korrupcióellenes hivatal (NABU) 15 hónapon át vizsgált. A nyomozók szerint Timur Mindics – Zelenszkij üzlettársa – egy 100 millió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Túlcsordult az aranyvécé

Korrupciós botrány Ukrajnában 13 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu