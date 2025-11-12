Von der Leyen európai kémügynökséget tervez

Ellenállás Brüsszelben és a tagállamokban

A kezdeményezés azonban máris vitákat váltott ki. Az Európai Unió diplomáciai szolgálatán (EEAS) belül működő Intelligence and Situation Centre (Intcen) vezetői attól tartanak, hogy az új struktúra felesleges párhuzamosságokat és rivalizálást hoz létre.

Több tagállam is aggályait fejezte ki, mondván: az új hivatal gyengítheti a meglévő hírszerzési együttműködéseket, és központosítaná az érzékeny információkat a Bizottság kezében.

Az információmegosztás kérdése eddig is kényes volt az unióban. A nagyobb tagállamok, például Franciaország, ritkán osztanak meg mélyebb hírszerzési adatokat, míg más országok politikai álláspontja miatt sokszor bizalmatlanság övezi az együttműködést.

Illusztráció (Fotó: AFP/Joel Saget)

Kérdések Brüsszel hatásköréről

A hírszerző szolgálat felállítása újabb példája annak, hogy az Európai Bizottság – sokak szerint – folyamatosan bővíti hatásköreit a tagállami szuverenitás rovására. Brüsszel eddig is igyekezett növelni befolyását a védelempolitika és a biztonsági együttműködés területén, most azonban a tervek szerint saját, központosított „európai kémhálózatot” hozna létre.