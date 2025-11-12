A kezdeményezés időzítése nem véletlen: Európa biztonsági architektúrája átalakulóban van. Oroszország ukrajnai háborúja, valamint Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetései az Egyesült Államok biztonsági kötelezettségvállalásainak esetleges csökkentéséről arra késztetik az Európai Uniót, hogy önállóbban gondolkodjon védelmi és hírszerzési kérdésekben, írja az Exxpress.
Von der Leyen európai kémügynökséget tervez
Az Európai Bizottság új, uniós hírszerző szolgálat létrehozásán dolgozik – értesült a Financial Times. A tervek szerint az új ügynökség közvetlenül Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke alá tartozna, és az EU-tagállamokból érkező szakemberekből állna. A lap szerint az előkészületek már meg is kezdődtek Brüsszelben.
Von der Leyen irányítása alatt állna a közös uniós hírszerzés
A Financial Times értesülései szerint a tervezett szervezetbe a tagállami hírszerző szolgálatok tisztviselőit vonnák be. Feladatuk a különböző országokból származó információk elemzése, összehangolása és közös helyzetértékelések készítése lenne. Egy brüsszeli forrás így fogalmazott:
Az uniós tagállamok szolgálatai sok mindent tudnak. A Bizottság is tud sok mindent. Most arra van szükség, hogy ezeket az ismereteket jobban összekapcsoljuk.
A Bizottság szóvivője megerősítette, hogy valóban zajlanak az előkészületek, de részleteket nem árult el. Mint mondta, „vizsgálják, miként lehet megerősíteni az uniós biztonsági és hírszerzési képességeket”, és „egy dedikált egység létrehozása is a tervek között szerepel”.
Ellenállás Brüsszelben és a tagállamokban
A kezdeményezés azonban máris vitákat váltott ki. Az Európai Unió diplomáciai szolgálatán (EEAS) belül működő Intelligence and Situation Centre (Intcen) vezetői attól tartanak, hogy az új struktúra felesleges párhuzamosságokat és rivalizálást hoz létre.
Több tagállam is aggályait fejezte ki, mondván: az új hivatal gyengítheti a meglévő hírszerzési együttműködéseket, és központosítaná az érzékeny információkat a Bizottság kezében.
Az információmegosztás kérdése eddig is kényes volt az unióban. A nagyobb tagállamok, például Franciaország, ritkán osztanak meg mélyebb hírszerzési adatokat, míg más országok politikai álláspontja miatt sokszor bizalmatlanság övezi az együttműködést.
Kérdések Brüsszel hatásköréről
A hírszerző szolgálat felállítása újabb példája annak, hogy az Európai Bizottság – sokak szerint – folyamatosan bővíti hatásköreit a tagállami szuverenitás rovására. Brüsszel eddig is igyekezett növelni befolyását a védelempolitika és a biztonsági együttműködés területén, most azonban a tervek szerint saját, központosított „európai kémhálózatot” hozna létre.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)
