Egyre veszélyesebb a tagállamokra az Európai Unió lopakodó hatáskörbővítése

Az Európai Unió központosító törekvéseiről tartott konferenciát a Nézőpont Intézet, amelyen azt kérdést járták körbe, hogy miként próbálja Brüsszel a jogállamiság elveinek feszegetésével saját hatásköreit a nemzetállamok kárára kiterjeszteni. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a nyitóbeszédében elmondta, hogy készítettek egy jelentést az EU jogállamisági helyzetéről, amely megállapította, hogy az NGO-knak hatásuk van az uniós döntésekre.

Lopakodó hatáskörbővítést folytat az Európai Unió (Fotó: AFP)

Emellett átláthatatlan gazdálkodás, valamint korrupciós ügyek is jellemzik az EU-t. De megjegyezte, hogy a politikai pártok diszkriminációja is érvényesül az uniós szinten. Magyar Péter mentelmi ügye kapcsán a jelentés megállapította, hogy a határidő nélküliség is jellemző. Továbbá az összeférhetetlenség is megjelenik az EU-ban. A jelentés szerint hatáskörtúllépés tapasztalható a tömegtájékoztatásról szóló európai rendelet kapcsán, de akkor is, amikor az EU bírósága a lengyel alkotmánybíróság függetlenségét kritizálta. Mráz Ágoston Sámuel kiemelte a hetes cikkely szerinti eljárást,

amire hivatkozva korábban Lengyelországot elítélték.

Jogállamiságra hivatkozott túllépések

Bóka János európai uniós ügyek minisztere leszögezte, hogy a magyar kormány megkezdte az EU hatásköreinek a szisztematikus átvilágítását. Mint mondta, a jogállamiság ürügyén az uniós hatáskörbővítés számos lopakodó példájával lehet találkozni. A szuverenista álláspont szerint a tagállamok az uniós integráció urai.

Az európai integrációvall nem a frissen kivívott függetlenségünket akartuk feladni

– tette hozzá.

A miniszter jelezte, hogy a céljuk nem a nemzetállamok gyengítése, hanem erősítése. Szerinte Európa nem azért értékközösség, mert az EU okmányai azt mondják ki, hanem azért, mert a történelmi gyökerek formálták.

Európai integráció csak szuverén nemzetek között lehetséges

– húzta alá.

Bóka János elmondta, hogy az uniós intézmények által meghatározott értékeket bármilyen tartalommal megtölthetik. Szerinte ami nem a szuverén nemzetek közös történik, az birodalomépítés.

A tolerancia azt jelenti, hogy nem értünk egyet, de mégis jóhiszeműen együttműködünk

– fogalmazott.