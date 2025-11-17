idezojelek
Visegrád soha nem ér véget

Mi, magyarok érdekeltek vagyunk egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében.

Faggyas Sándor
V4AusztriaBajorországOrbán Viktorvisegrádi országokérdekszövetségKözép-Európa 2025. 11. 17. 5:20
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Vajon hányan emlékeznek arra a nem egészen nyolc évvel ezelőtti bajor–magyar kormányfői találkozóra, amely után Horst Seehofer bejelentette, hogy szövetséget hoz létre Bajorország a közép-európai államokkal, s személyesen ő vezeti az országa és a visegrádiak együttműködésének további erősítését célzó kezdeményezést? Mint elmondta, Bajorország nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le a V4-ekkel, mint Franciaországgal és Nagy-Britanniával, ezért is elemi bajor érdek a közép-európai kapcsolatok elmélyítése. Akkor – egy pillanatra – úgy tűnt, 

Európa „középföldén” olyan új érték- és érdekszövetség jön létre, amely Dél-Németországtól Ausztrián át a négy visegrádi országig (s potenciálisan még tovább) terjed, s amely gazdasági és politikai súlyánál fogva ellenpólusává válhat az egyre inkább posztkeresztény, posztnemzeti, multikulturális jellegű Nyugat-Európának.

Ám a történelmi pillanat elmúlt, és hol van már Horst See­hofer? (A 76 éves bajor politikus szülővárosában levő kertes házában tölti békés nyugdíjas éveit, állítólag sokat olvas, kerékpározik, és kedvenc foglalatossága a digitális modellvasút.)

Aztán, nem egészen hat évvel ezelőtt Sebastian Kurz osztrák kancellár a prágai Nemzeti Múzeumban tárgyalóasztalhoz ült a cseh, a magyar, a lengyel és a szlovák miniszterelnökkel. Kinyilvánította, hogy Ausztria természetes és fontos partnere a visegrádi csoportnak, mégpedig nem csupán a közös múlt és a jószomszédság, hanem még inkább a közös – főként biztonsági és gazdasági – érdekek miatt. Például az illegális migráció elutasításában, a nemzeti identitás és szuverenitás védelmében is hasonló állásponton volt az öt közép-európai ország kormánya. Akkor egy pillanatra úgy tűnt, 

ha Ausztria összefog a V4-ekkel és egyesült erővel lépnek fel nemzeti érdekeik védelmében és a fontos összeurópai ügyekben, olyan erős, mintegy 73 millió főnyi szövetséget képeznének, amit nehéz lenne negligálni Brüsszelben és a nagy nyugati országok fővárosaiban.

Ám ez a történelmi pillanat is elmúlt, és hol van már Sebastian Kurz? (Igaz, még mindig csupán 39 éves, de négy éve visszavonult a politikától, azóta sikeres vállalkozóként, befektetőként és tanácsadóként dolgozik, és nem tervezi a politikai küzdőtérbe való visszatérést, annak ellenére, hogy időnként közzéteszi a véleményét politikai-közéleti témákban.)

A visegrádi gondolat azonban nem múlt el. És itt vannak a zászlóvivői is: régiek, újak, visszatérők egyaránt. 

Az új lengyel elnök a minap kijelentette: újra kell aktiválni a visegrádi csoportot, és térségünkben olyan együttműködési formákra van szükség, amelyek révén Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország is érvényesítheti álláspontját a nemzetközi színtéren. 

Karol Nawrocki szerint ugyanis Nyugat-Európa az utóbbi időben túl sok hibát követett el ahhoz, hogy a közép-európaiak közömbösek maradhassanak ezekkel szemben. A jobboldali lengyel államfő mintha visszhangozta volna a baloldali szlovák kormányfő néhány nappal korábbi nyilatkozatát, melyben reményét fejezte ki, hogy a hamarosan megalakuló új cseh kormány helyreállítja a visegrádi országok együttműködését, mert a V4-ek szövetsége nélkülözhetetlen Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország számára is. Robert Fico, aki 2006 óta már harmadszor áll a szlovák kormány élén, ebbéli reményét Andrej Babis októberi választási győzelmével kapcsolatban fogalmazta meg, aki szintén nagy visszatérő, bár a cseh üzletember és politikus még „csak” másodszor foglalja el a miniszterelnöki széket.

És ezt a reményt, illetve pozitív jövőképet Orbán Viktor is többször kifejtette már. Például egy hónapja a Magyar Állandó Értekezlet ülésén elmondta, nagyon várja a cseh kormányalakítást, mert „ha hárman megvagyunk, már csak a lengyelek hiányoznak, ők is csak félig, s akkor a V4-et újra be lehet indítani”, amely sikeres együttműködési forma volt a legutóbbi időkig, 

amíg alapvetően brüsszeli és berlini közreműködéssel meg nem bénították és szét nem szedték. A magyar miniszterelnök arra utalt, hogy ez ugyanaz a történelmi mintázat, ami az utóbbi évszázadokból jól ismert: egy, a germán és az orosz világ közötti terület, amely képes magát megszervezni, összefogni, érdekét érvényesíteni, az rengeteg ellendrukkert is kitermel magának. Sokan vannak, akik nem érdekeltek egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében. És ha mi nem vagyunk mind a négyen egyszerre eléggé elszántak, akkor ezek a külső kísérletek szét is feszíthetik az együttműködést, mint ahogy ez a legutóbbi időkben történt.

Akik fogékonyak a történelmi pillanatok, mintázatok és trendek iránt, úgy látják, Visegrád végtelen történet. Hisz éppen 

tíz év múlva a 700. (!) évfordulóját ünnepeljük majd annak a történelmi eseménynek, amikor 1335 novemberében magyar kezdeményezésre megrendezték I. Anjou Károly magyar, III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király nevezetes visegrádi találkozóját.

Az alapító atyák akkor kötött – a korabeli Európában egyedülálló – politikai-katonai szövetsége és gazdasági-kereskedelmi együttműködése máig tanulságul és például szolgál, ihletet és erőt nyújt a közép-európai nemzetek összefogásához. És Széchenyi kétszáz éves intelme ma is érvényes: 

Tőlünk függ minden, csak akarjunk!

 

