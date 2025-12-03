Keményen és szellemesen vágott vissza Ozzy családja a metállegendát gyalázó Roger Watersnek

Ozzy Osbourne családja és a Pink Floyd alapítója között a konfliktus még augusztusban robbant ki, amikor Roger Waters az Independent Inknek adott interjúban nyílt megvetését fejezte ki a Black Sabbath iránt – mindössze pár héttel azután, hogy a „Sötétség Hercege” július 22-én, 76 évesen meghalt.

Rajongók pózolnak egy Ozzy Osbourne-t ábrázoló falfestmény előtt a birminghami Villa Parkban. Fotó: AFP/Adrian Dennis

Az énekes fia és a rajongók már akkor felháborodásukat fejezték ki, most pedig úgy tűnik, Ozzy családja is jelét adta: nem hagyják szó nélkül a sértéseket.

A família kreatív módon reagált Roger Waters sértő megjegyzéseire: a sztár hivatalos webshopján különleges, provokatív pólót dobtak piacra

– írja a People magazin.

A póló grafikája nem finomkodik: a hátoldalán egy Ozzy-pólós figura látható, amint szivárványt vizel Waters 1990-es albumának, a The Wall: Live in Berlin borítójára. A kép fölött a a Pink Floyd ikonikus betűtípusával álló felirat – „Another Prick in the Wall” (lefordítva „Egy újabb seggfej a falban” – szerk. megj.) – egyértelmű utalás a banda 1979-es dalára, az „Another Brick in the Wall, Part 2”-ra.

A póló másik oldalán pedig az ikonikus album borítója szerepel, hatalmas, graffitiszerű felirattal: „OZZY RULES”.

A bolti leírás sem kevésbé sikerült szúrósra: „Well… Ozzy RULES, and that’s all we have to say” , azaz „Nos, Ozzy a Király, és erről ennyit”.

A visszavágó sikerét jelzi, hogy a póló mindössze 48 órán keresztül volt elérhető, a rajongók elkapkodták.

Borítókép: Ozzy Osbourne (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)



