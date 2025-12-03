Ozzy Osbourneblack sabbathPink FloydpólóRoger Waters

Keményen és szellemesen vágott vissza Ozzy családja a metállegendát gyalázó Roger Watersnek

A „Sötétség Hercege” július 22-én hunyt el, nem sokkal utána a Pink Floyd alapítója páros lábbal szállt bele a metállegendába. Ozzy Osbourne fia akkor nem reagált a becsmérlő szavakra, de a néhai ikon családja nem felejtette el a sértést: most egy limitált kiadású pólóval üzent keményen Roger Watersnek.

Munkatársunktól
Forrás: People.com2025. 12. 03. 14:54
Fotó: TSUYOSHI YOSHIOKA Forrás: Yomiuri
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ozzy Osbourne családja és a Pink Floyd alapítója között a konfliktus még augusztusban robbant ki, amikor Roger Waters az Independent Inknek adott interjúban nyílt megvetését fejezte ki a Black Sabbath iránt – mindössze pár héttel azután, hogy a „Sötétség Hercege” július 22-én, 76 évesen meghalt. 

Fans pose beside a new mural of Ozzy Osbourne, commissioned by Aston Villa to remember the singer who died last month, ahead of the English Premier League football match between Aston Villa and Newcastle United at Villa Park in Birmingham, central England on August 16, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Rajongók pózolnak egy Ozzy Osbourne-t ábrázoló falfestmény előtt a birminghami Villa Parkban. Fotó: AFP/Adrian Dennis

Az énekes fia és a rajongók már akkor felháborodásukat fejezték ki, most pedig úgy tűnik, Ozzy családja is jelét adta: nem hagyják szó nélkül a sértéseket. 

A família kreatív módon reagált Roger Waters sértő megjegyzéseire: a sztár hivatalos webshopján különleges, provokatív pólót dobtak piacra

 – írja a People magazin
A póló grafikája nem finomkodik: a hátoldalán egy Ozzy-pólós figura látható, amint szivárványt vizel Waters 1990-es albumának, a The Wall: Live in Berlin borítójára. A kép fölött a a Pink Floyd ikonikus betűtípusával álló felirat – „Another Prick in the Wall” (lefordítva „Egy újabb seggfej a falban” – szerk. megj.)  – egyértelmű utalás a banda 1979-es dalára, az „Another Brick in the Wall, Part 2”-ra.

A póló másik oldalán pedig az ikonikus album borítója szerepel, hatalmas, graffitiszerű felirattal: „OZZY RULES”.
A bolti leírás sem kevésbé sikerült szúrósra: „Well… Ozzy RULES, and that’s all we have to say” , azaz „Nos, Ozzy a Király, és erről ennyit”. 

A visszavágó sikerét jelzi, hogy a póló mindössze 48 órán keresztül volt elérhető, a rajongók elkapkodták. 

 

Borítókép: Ozzy Osbourne (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.