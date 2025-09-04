Roger Waters, a Pink Floyd alapítója közvetlenül Ozzy Osbourne halála után gyalázta meg a metállegendát

A Shockmagazin szúrta ki, hogy Roger Waters, a Pink Floyd egykori frontembere interjút adott az Independent Ink podcastnek, és ahogyan azt tőle megszokhattuk, ezúttal is zavaros politikai elmélkedésbe kezdett. Amikor a popkultúra hatásainak árnyoldalait firtatta, attól sem riadt vissza, hogy beleszálljon a júliusban elhunyt Ozzy Osbourne életművébe.

Mindössze másfél hónapja hunyt el Ozzy Osbourne Fotó: MTI/EPA/DPA/Hannibal Hanschke

Miként a cikkben idézik, a beszélgetés egy pontján egy fiktív politikus bőrébe bújt, és azon elmélkedett, miként lehetne elterelni a figyelmet fontos ügyekről, majd a következő eszmefuttatás következett:

Hogyan tudjuk ezt félretolni? Majd Taylor Swifttel! Vagy a rágógumival! Vagy Kim Kardashian fenekével! Vagy Ozzy Osbourne-nal, aki épp most halt meg, az Isten áldja meg őt abban a ki tudja, milyen állapotban, amiben egész életében volt. Ugyanakkor évszázadokon át ömlöttek a tévéből a butaságai meg a hülyeségei. Ami a zenéjét illeti, fogalmam sincs, k…rvára nem érdekel. Nem foglalkozom a Black Sabbathtal, soha nem is foglalkoztam, mert egyszerűen nem izgat.

Ez követően egy csirke fejének a leharapását imitálta, majd a műsorvezető jelezte neki, hogy valójában egy denevér kobakját kapta be a színpadon – hozzáteszem, sok híreszteléssel ellentétben nem sátáni rituáléból, hanem véletlenül, azt hitte egy műanyag játékról van szó –, de Waterst nem érdekelte.

A cikkből kiderül az is, hogy Jack Osbourne, Ozzy fia nem maradt sokáig adós a válasszal, az X-en küldte el meleg éghajlatra a zenészt, majd a következőket írta neki:

Szánalmas és fogalmatlan alak lettél! A jelek szerint ma már csak azzal tudod magadra irányítani a figyelmet, hogy telehányod a sajtót a baromságaiddal. Apám mindig is f…szfejnek tartott – köszi, hogy bebizonyítottad, mennyire igaza volt!

Borítókép: Roger Waters (Forrás: Facebook)