Itt a határ, amit Ukrajna már nem léphet át!

Közösségi oldalán posztolt Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője annak kapcsán, hogy Ukrajna ismét támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen.

Deutsch Tamás felidézte, hogy nem első alkalommal érte támadás az ukrán fél részéről a Barátság kőolajvezetéket.

„Klasszikus tagjelölti magatartás sorozatos katonai támadást intézni egy uniós ország energiabiztonsága ellen”

– tette hozzá a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője.

„Elég volt, Zelenszkij elnök!”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében még december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.