Itt a határ, amit Ukrajna már nem léphet át!

Ukrajna többedszer hajtott végre támadást a Barátság kőolajvezeték ellen, veszélyeztetve egy uniós tagállam energiabiztonságát, mutatott rá a fideszes politikus.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 15:46
A támadás a Barátság kőolajvezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében Forrás: AFP
Közösségi oldalán posztolt Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációvezetője annak kapcsán, hogy Ukrajna ismét támadást intézett a Barátság kőolajvezeték ellen.

 

Deutsch Tamás felidézte, hogy nem első alkalommal érte támadás az ukrán fél részéről a Barátság kőolajvezetéket.

„Klasszikus tagjelölti magatartás sorozatos katonai támadást intézni egy uniós ország energiabiztonsága ellen” 

– tette hozzá a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője.

„Elég volt, Zelenszkij elnök!”

 – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében még december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Borítókép: A támadás a Barátság kőolajvezeték Taganrog–Lipeck közötti szakaszán történt, Kazinszkije Viszelki közelében (Forrás: AFP)


