Ez a tíz legsúlyosabb pontja a baloldali megszorítócsomagnak Deutsch Tamás szerint

Deutsch Tamás tíz, mindenkit közvetlenül és fájdalmasan érintő pontot idézett a Tisza Párt baloldalni megszorítócsomagjából, ami a héten került nyilvánosságra. A a Fidesz európai parlamenti képviselője megjegyezte azt is, hogy a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagján feketén-fehéren ott virít Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének aláírása is.
Majd rátér a legsúlyosabb megszorításra: 1300 milliárdos megszorítás a családoknak és 3700 milliárdos adóbeszedés a vállalkozásoktól.
- A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne.
- A gyermekes családok megsarcolása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30–50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A gyed megszüntetését is tervezik.
- A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az ekhót és a katát is.
- A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.
- A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
- Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyenes.
- A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyermek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.
- Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet helyezne a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.
- Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadó terhelné minden olyan gépkocsit, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra.
- Kutya- és macskaadó. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.
A baloldal ugyanaz és minden eddiginél durvább baloldali megszorítócsomaggal akar visszatérni a hatalomba. Pont úgy, ahogy Brüsszel elvárja tőlük. Több adó, több elvonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, teljes létbizonytalanság. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!
– írja Deutsch Tamás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!