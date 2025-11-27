baloldali megszorítócsomagTiszaDeutsch Tamásadóemelés

Ez a tíz legsúlyosabb pontja a baloldali megszorítócsomagnak Deutsch Tamás szerint

A baloldal minden eddiginél durvább baloldali megszorítócsomaggal akar visszatérni a hatalomba.

2025. 11. 27. 19:46
Deutsch Tamás, a a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: MTI/Kovács Attila
Deutsch Tamás tíz, mindenkit közvetlenül és fájdalmasan érintő pontot idézett a Tisza Párt baloldalni megszorítócsomagjából, ami a héten került nyilvánosságra. A a Fidesz európai parlamenti képviselője megjegyezte azt is, hogy a Tisza kiszivárgott megszorítócsomagján feketén-fehéren ott virít Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport-vezetőjének aláírása is.

Majd rátér a legsúlyosabb megszorításra: 1300 milliárdos megszorítás a családoknak és 3700 milliárdos adóbeszedés a vállalkozásoktól. 

  1. A dolgozók súlyos megadóztatása. Eltörölnék a 15 százalékos személyi jövedelemadót, helyette 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokat vezetnének be. Ez az átlagfizetésekből évente akár több százezer forintot is elvinne.
  2. A gyermekes családok megsarcolása. Megszüntetnék a jelenlegi családi adókedvezményeket, és 30–50 százalékkal kevesebb támogatást adnának. A gyed megszüntetését is tervezik.
  3. A vállalkozások drasztikus megadóztatása. Eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette 13,5 százalékos és 18 százalékos kulcsokat vezetnének be már a legkisebb cégeknél is. Megszüntetnék a kkv-kedvezményeket, emelnék a munkáltatói terheket, és eltörölnék a kisvállalkozók kedvezményes adózását, az ekhót és a katát is.
  4. A Tisza megszüntetné az állami nyugdíjellátást. Nem lenne államilag garantált nyugdíj, mindenki magára maradna. A dolgozók fizetéséből kötelezően a magánnyugdíjpénztárakhoz kellene befizetni.
  5. A nyugdíjak megadóztatása. Minden öregségi és özvegyi nyugdíjasnak 20 százalékos nyugdíjadót kellene fizetnie.
  6. Az ingyenes egészségügyi ellátás megszüntetése. Aki nem fizetne magánbiztosítónak, egyszerűen nem kapna ellátást. Sem háziorvos, sem szakrendelés, sem vizsgálatok, sem kezelések, csak a sürgősségi ellátás maradna ingyenes.
  7. A gyermekek ingyenes orvosi ellátásának megszüntetése. A szülőknek külön, drága családi biztosítást kellene fizetniük. Enélkül a gyermek nem juthatna egy gyerekorvoshoz, nem juthatna szakrendelésre vagy vizsgálatokhoz.
  8. Brutális ingatlanadó-emelés. Ingatlaneladás után 40 százalékos adót kellene fizetnie mindenkinek. Ez óriási terhet helyezne a családokra, és megdrágítaná az otthonváltást, öröklést, minden ingatlanügylettel járó folyamatot.
  9. Az autósokra kivetett Tisza-adó. Autóvásárlás és szervizelés után 32 százalékos adót kellene fizetni. És vagyonadó terhelné minden olyan gépkocsit, amelynek a motorja eléri vagy meghaladja az 1600 köbcentit. Újabb csapás az autóval közlekedő családokra.
  10. Kutya- és macskaadó. A családoknak, a nyugdíjasoknak minden kutya és macska után 18 ezer forintos adót kellene fizetni, és még az állateledelre is extra adót vetnének ki.

A baloldal ugyanaz és minden eddiginél durvább baloldali megszorítócsomaggal akar visszatérni a hatalomba. Pont úgy, ahogy Brüsszel elvárja tőlük. Több adó, több elvonás, kevesebb ellátás, magasabb árak, teljes létbizonytalanság. Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen! 

– írja Deutsch Tamás. 

 

