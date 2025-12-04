A legutóbbi ukrán támadás Magyarország ellen csak a jéghegy csúcsa

Decemberben Ukrajna újabb csapást mért a Barátság olajvezetékre. A támadás során távirányítású robbanóeszközöket és gyújtóanyagokat használtak. Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az ilyen akciók veszélyeztetik az ellátásbiztonságot, ennek ellenére Ukrajna folytatja a robbantásokat. Ráadásul egy ukrán forrás azt nyilatkozta a The Kyiv Independentnek, hogy az orosz olajhálózat támadásával nem állnak le, amíg Moszkva nem fejezi be az Ukrajna elleni hadműveleteit.

Magyarország energiabiztonságát semmibe veszi Zelenszkij, hiába a szép szó. Fotó: AFP

Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen.

Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadják a tengereken hajózó tankerhajókat is

– jelentette ki a magyar külügyminiszter.