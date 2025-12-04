Rendkívüli

Orbán Viktor: A mi nagy tervünk, hogy Magyarországon munkaalapú társadalom legyen

energiabiztonságUkrajnaKijevOrbán ViktorZelenszkijMagyarország

A legutóbbi ukrán támadás Magyarország ellen csak a jéghegy csúcsa

Ukrajna hónapok óta egyre nyíltabban lép fel Magyarországgal szemben, egyszerre politikai és energiaellátást érintő eszközökkel. A Barátság kőolajvezeték elleni újabb támadások közvetlenül veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, miközben Kijev diplomáciai fronton is sorozatos nyomásgyakorlással él. A magyar kormány több alkalommal figyelmeztette az ukrán vezetést, ám a jelek szerint Kijev továbbra sem hajlandó tekintettel lenni a magyar érdekekre. A háttérben olyan politikai szándékok körvonalazódnak, amelyek célja Magyarország meggyengítése az uniós és nemzetközi döntéshozatalban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 11:10
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Decemberben Ukrajna újabb csapást mért a Barátság olajvezetékre. A támadás során távirányítású robbanóeszközöket és gyújtóanyagokat használtak. Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az ilyen akciók veszélyeztetik az ellátásbiztonságot, ennek ellenére Ukrajna folytatja a robbantásokat. Ráadásul egy ukrán forrás azt nyilatkozta a The Kyiv Independentnek, hogy az orosz olajhálózat támadásával nem állnak le, amíg Moszkva nem fejezi be az Ukrajna elleni hadműveleteit.

Magyarország energiabiztonságát semmibe veszi Zelenszkij, hiába a szép szó
Magyarország energiabiztonságát semmibe veszi Zelenszkij, hiába a szép szó. Fotó: AFP

Szijjártó Péter a NATO külügyi tanácsülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen.

Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadják a tengereken hajózó tankerhajókat is

– jelentette ki a magyar külügyminiszter.

Az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken keresztül zajlik, amely 1964 óta látja el Közép-Európát – ennek nyomvonala az ukrajnai területeken is áthalad. A gázvezeték biztonsága már többször is veszélybe került. Az elmúlt évben több alkalommal ismeretlen drónok és robbanások miatt kellett leállítani a kőolajszállítást, ami átmenetileg Magyarország energiaellátását is érintette.

Bár Kijev hivatalosan korábban tagadta, hogy ezekhez az akciókhoz köze lenne, a cikk elején említett forrás már szinte büszkén nyilatkozott a támadásokról. 

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a Barátság kőolajvezetéket ért támadás politikai üzenetet hordoz Magyarország számára.  A szakértő elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás alapvetően azt a célt szolgálta, hogy Magyarországot rákényszerítsék arra, hogy beálljon a háborút és Ukrajnát támogató uniós sorba. 

Egyrészt az ukránok úgy gondolhatják, hogy számukra hasznos, hogyha a magyar kormányt nehéz helyzetbe tudják hozni a tél elején. Másrészt Brüsszel számára is egyfajta lehetőség lehet ez, hogy Magyarországnak az olajellátását megnehezítsék 

annak ellenére, hogy az amerikai és az orosz elnök is támogatásáról biztosította Magyarország kormányát ebben a tekintetben.

Barátság kőolajvezeték: a december 1-jén történt robbanás

A magyar kormány már korábban is világossá tette: Magyarország energiabiztonsága nemzeti érdek, és nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze. Orbán Viktor a washingtoni tárgyalás után kijelentette:

A magyar emberek nem fizethetik meg mások háborújának árát.

Kiszivárgott Zelenszkijék ördögi terve

Szeptemberben írtunk róla, hogy egy szerb portál olyan belső, ukrán minisztériumi dokumentumot hozott nyilvánosságra, amely Magyarországot célzó terveket tartalmaz. Az irat szerint Zelenszkij kormánya információs kampányt kíván indítani, hogy ellensúlyozza Budapest EU-csatlakozással kapcsolatos fenntartásait, és megakadályozza a csatlakozási tárgyalások blokkolását. A Vaseljenska szerb portál birtokába került belső ukrán dokumentum részletesen ismerteti, milyen lépésekre készül Kijev Magyarországgal szemben.

A szerb portál értékelése szerint Brüsszel mindeközben „szemet huny” az ukrán lépések felett, és politikai eszközként használja Zelenszkijt Orbán Viktor kormányával szemben. 

Az Európai Unió Zelenszkijt arra használja, hogy gyengítse Orbánt, akit az amerikai elnök szövetségeseként tartanak számon

– fogalmaz a Vaseljenska.

Miközben a magyar miniszterelnök néhány héten belül az Egyesült Államok és Oroszország elnökével is tárgyalt a tűzszünetről és a békéről, akadnak olyan szereplők, akik kifejezetten nem örülnek a közelgő megállapodásnak. Magyar Péter ukrán kapcsolatai – Tseber Roland Ivanovics és Skirják Krisztián – szinte egy időben, összehangoltan támadták Orbán Viktor békepárti álláspontját.

Az ukrán külügyminiszter is támadta Magyarországot

Szeptemberben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy három magas rangú magyar katonatisztre beutazási tilalmat rendelt el Ukrajna:

Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el

– írta Szibiha. A döntés előzménye, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán katonaság parancsnokát a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. A támadást követően Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a felelős egység parancsnokát nemcsak Magyarországról, hanem az egész schengeni térségből is kitiltják.

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square A Barátság vezetéket támadja Ukrajna

Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását

A Barátság vezetéket támadja Ukrajna 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu