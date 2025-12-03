Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Ukrajna megint a magyar energiabiztonságot vette célba. Horváth József biztonságpolitikai szakértő válaszolt lapunk kérdéseire. A szakértő elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás alapvetően azt a célt szolgálta, hogy Magyarországot rákényszerítsék arra, hogy beálljon a háborút és Ukrajnát támogató uniós sorba.
Az ukránoknak kettős célja van a Barátság kőolajvezeték elleni támadással
Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a Barátság kőolajvezetéket ért támadás politikai üzenetet hordozott Magyarország számára. A szakértő rámutatott, hogy az akció több célt szolgálhatott egyszerre.
Az ukrán hadseregnek a nehézségeit látva a fronton nem gondolom, hogy ez önmagától kiemelt célpont lenne. Az ukránok sokkal inkább egyfajta kettős hasznú akciót hajtottak végre
– mondta, majd kifejtette, hogy egyrészt az ukránok úgy gondolhatják, hogy számukra hasznos, hogyha a magyar kormányt nehéz helyzetbe tudják hozni a tél elején. Másrészt Brüsszel számára is egyfajta lehetőség lehet ez, hogy Magyarországnak az olajellátását megnehezítsék annak ellenére, hogy az amerikai és az orosz elnök is támogatásáról biztosította Magyarország kormányát ebben a tekintetben.
A Barátság kőolajvezeték robbanása videón
Borítókép: Brüsszel is lehetőséget látott a vezeték elleni támadásban? (Fotó: AFP)
Orbán Viktor munkalátogatás keretében fogadta Budapesten Ilie Bolojant, Románia miniszterelnökét
Orbán Viktor munkalátogatás keretében fogadta Budapesten Ilie Bolojant, Románia miniszterelnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Leleplezett korrupciós háló: őrizetbe került az Enerhoatom egykori vezetője
Tovább gyűrűzik a korrupciós botrány.
Szijjártó Péter rámutatott, miért nem kéri számon Brüsszel a kijevi korrupciót
A tárcavezető a Federica Mogherinivel szembeni közbeszerzési csalási és korrupciós vádakról beszélt.
Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság folyamatos támadását
Az ukrán hadsereg az elmúlt napokban is több támadást intézett a hazánkba irányuló kőolajszállításokért felelős oroszországi energiainfrastruktúra ellen.
