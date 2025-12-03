energiabiztonságUkrajnaZelenszkijMagyarországorosz-ukrán háború

Az ukránoknak kettős célja van a Barátság kőolajvezeték elleni támadással

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint a Barátság kőolajvezetéket ért támadás politikai üzenetet hordozott Magyarország számára. A szakértő rámutatott, hogy az akció több célt szolgálhatott egyszerre.

András János
2025. 12. 03. 19:05
Illusztráció. Barátság kőolajvezeték
Barátság kőolajvezeték Fotó: Nemeth Andras Peter
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Ukrajna megint a magyar energiabiztonságot vette célba. Horváth József biztonságpolitikai szakértő válaszolt lapunk kérdéseire. A szakértő elmondta, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért támadás alapvetően azt a célt szolgálta, hogy Magyarországot rákényszerítsék arra, hogy beálljon a háborút és Ukrajnát támogató uniós sorba. 

 

Az ukrán hadseregnek a nehézségeit látva a fronton nem gondolom, hogy ez önmagától kiemelt célpont lenne. Az ukránok sokkal inkább egyfajta kettős hasznú akciót hajtottak végre

– mondta, majd kifejtette, hogy egyrészt az ukránok úgy gondolhatják, hogy számukra hasznos, hogyha a magyar kormányt nehéz helyzetbe tudják hozni a tél elején. Másrészt Brüsszel számára is egyfajta lehetőség lehet ez, hogy Magyarországnak az olajellátását megnehezítsék annak ellenére, hogy az amerikai és az orosz elnök is támogatásáról biztosította Magyarország kormányát ebben a tekintetben.

A Barátság kőolajvezeték robbanása videón

Borítókép: Brüsszel is lehetőséget látott a vezeték elleni támadásban? (Fotó: AFP)

