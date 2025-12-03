Ügyészség: csak véletlenül nem halt meg a férfi, aki zaklatott egy fiatal lányt a HÉV-en

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki – a vád szerint – a lányát korábban zaklató férfi életére tört. A főügyészség a zaklató ellen is vádat emelt – adták hírül.
A vádirat szerint 2024 februárjában a sértett lány Budapestről HÉV-vel utazott Kerepesre, ahol egy ittas társaság egyik tagja megjegyzéseket tett rá. A zaklató férfi a sértett lábát kezével végig simította, miközben a száját nyalta. A lány ekkor felháborodva közölte a férfival, hogy hagyja békén, mert rendőrt fog hívni. Erre a férfi ütésre emelte a kezét, azonban társai visszafogták.
A sértett a vita elmúltával telefonon felhívta az édesanyját, majd az édesapját, és elmesélte nekik a történteket. Az apa autóba ült, és a kerepesi HÉV megállóhoz ment, mint ahogy a lány édesanyja is. A sértett közben jelezte az őt zaklató férfinak, hogy már várják, és
Kerepesen kapni fog.
A lány és a háromfős társaság leszállt a megállóban, és a többi utassal együtt a kijárat felé indult. A peronon már ott várta őket az apa, akinek a kérdésre a lány rámutatott a zaklatóra. Az apa kérdőre vonta a férfit, majd a nyakát átkarolva megpróbálta őt földre vinni. A zaklató kibújt a szorításból, és meglökte a támadót, aki ekkor hirtelen elővette a nála lévő sniccert, és azzal a férfi nyakának bal oldalát mélyen, húsz centi hosszan elmetszette. A lány édesanyja, látva a férfi sérülését, azonnal értesítette a mentőket.
A férfi sérülése több hét alatt gyógyult, a halálos eredmény elmaradása csak a véletlennek volt köszönhető
– fogalmaznak a közleményben.
A Pest Vármegyei Főügyészség az apát emberölés bűntettének kísérletével, míg a lányát zaklató férfit szeméremsértés vétségével és garázdaság vétségével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
