Ügyészség: csak véletlenül nem halt meg a férfi, aki zaklatott egy fiatal lányt a HÉV-en

A vádirat szerint 2024 februárjában a sértett lány Budapestről HÉV-vel utazott Kerepesre, ahol egy ittas társaság egyik tagja megjegyzéseket tett rá. A zaklató férfi a sértett lábát kezével végig simította, miközben a száját nyalta. A lány ekkor felháborodva közölte a férfival, hogy hagyja békén, mert rendőrt fog hívni. Erre a férfi ütésre emelte a kezét, azonban társai visszafogták.

A sértett a vita elmúltával telefonon felhívta az édesanyját, majd az édesapját, és elmesélte nekik a történteket. Az apa autóba ült, és a kerepesi HÉV megállóhoz ment, mint ahogy a lány édesanyja is. A sértett közben jelezte az őt zaklató férfinak, hogy már várják, és