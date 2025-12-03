Fokozatosan gyengül a Magyarországtól keletre elterülő anticiklon hatása, és egyre inkább egy délnyugatra lévő mediterrán ciklon hatásait érezhetjük majd, amelynek nedvessége, vastagabb felhőzete csütörtökön az ország fölé húzódik – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.
Csak egy dolog változik majd Magyarország időjárásában, de az elég komolyan + térkép
Térkép a cikkben.
A felszínről nézve azonban nagy változás holnap sem várható, továbbra is marad a borult, szürke égkép, inkább csak keleten, északkeleten lehet szakadozás, némi napsütés – fejtegetik.
Egy dolog azonban változik, ugyanis csapadék érkezik fölénk. Azt írják, a szitálás, gyenge eső mellett csütörtök délutántól főként a nyugati országrészben elered az eső, és pénteken is hazánk nyugati kétharmadán számíthatunk nagyobb eséllyel csapadékra.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A tigris mellett egyéb egzotikumokat is találtak Tiszafüreden a rendőrök + fotók, videó
Más szimpatikus arcok is rájuk kacsintottak.
Fotókon a megújult Mazsihisz Szeretetkórház, Orbán Viktor mutatta meg a felvételeket
Teljes egészségügyi megújulás zajlik Magyarországon.
Elképesztő összegekbe fog kerülni a budapesti hidak felújítása
Több budapesti Duna-híd felújítása is esedékessé vált.
Ügyészség: csak véletlenül nem halt meg a férfi, aki zaklatott egy fiatal lányt a HÉV-en
A lány édesapja ugyanis elvágta a torkát.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A tigris mellett egyéb egzotikumokat is találtak Tiszafüreden a rendőrök + fotók, videó
Más szimpatikus arcok is rájuk kacsintottak.
Fotókon a megújult Mazsihisz Szeretetkórház, Orbán Viktor mutatta meg a felvételeket
Teljes egészségügyi megújulás zajlik Magyarországon.
Elképesztő összegekbe fog kerülni a budapesti hidak felújítása
Több budapesti Duna-híd felújítása is esedékessé vált.
Ügyészség: csak véletlenül nem halt meg a férfi, aki zaklatott egy fiatal lányt a HÉV-en
A lány édesapja ugyanis elvágta a torkát.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!