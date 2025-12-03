Rendkívüli

Ukrán támadás: robbanás a Barátság kőolajvezetéken

Csak egy dolog változik majd Magyarország időjárásában, de az elég komolyan + térkép

Forrás: Facebook2025. 12. 03. 13:52
Fokozatosan gyengül a Magyarországtól keletre elterülő anticiklon hatása, és egyre inkább egy délnyugatra lévő mediterrán ciklon hatásait érezhetjük majd, amelynek nedvessége, vastagabb felhőzete csütörtökön az ország fölé húzódik – írja a közösségi oldalán a HungaroMet.

A felszínről nézve azonban nagy változás holnap sem várható, továbbra is marad a borult, szürke égkép, inkább csak keleten, északkeleten lehet szakadozás, némi napsütés – fejtegetik. 

Egy dolog azonban változik, ugyanis csapadék érkezik fölénk. Azt írják, a szitálás, gyenge eső mellett csütörtök délutántól főként a nyugati országrészben elered az eső, és pénteken is hazánk nyugati kétharmadán számíthatunk nagyobb eséllyel csapadékra.

Bayer Zsolt
idezojelekUkrajna

Egy hír, két változat

Bayer Zsolt avatarja

Ugye nem kell magyaráznom, mennyire nem mindegy, hogy az ukránok a Barátság vezetéket támadják-e vagy egy orosz olajraktárat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

