Csak egy dolog változik majd Magyarország időjárásában, de az elég komolyan + térkép

A felszínről nézve azonban nagy változás holnap sem várható, továbbra is marad a borult, szürke égkép, inkább csak keleten, északkeleten lehet szakadozás, némi napsütés – fejtegetik.

Egy dolog azonban változik, ugyanis csapadék érkezik fölénk. Azt írják, a szitálás, gyenge eső mellett csütörtök délutántól főként a nyugati országrészben elered az eső, és pénteken is hazánk nyugati kétharmadán számíthatunk nagyobb eséllyel csapadékra.