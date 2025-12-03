Dinoszauruszszív és hínárvaj? Nincs párja ennek az étteremnek

Elég a „Dinoszauruszszívre” és az „algás vajra” pillantani a WooHoo étlapján, és egyértelművé válik: ez az étterem nem a megszokott módon működik. A bizarr ételeket nem egy őrült szakács, hanem a világ első, mesterséges intelligenciával működő konyhafőnöke, Aiman séf (Chef Aiman) találja ki.

Képünkön Aiman séf

Forrás: WooHoo

Egy oxfordi tanulmány szerint a szakácsok éppen azon munkakörök egyikében dolgoznak, amelyeket csak később fog tudni helyettesíteni mesterséges intelligencia: a vizsgált 366 munkahely közül a szakácsokat a 213. helyre tették a veszélyeztetettségi listán. A Microsoft vizsgálata szerint is a szakácsok rendkívül alacsony „mesterséges intelligencia kompatibilitási” pontszámmal rendelkeznek: nagyjából annyi okuk van aggódni a munkakörük elvesztése miatt, mint a rendőröknek vagy az egészségügyi szakembereknek.

Mégis jól megy a dubaji WooHoo étterem szekere. Igaz, hús-vér kukták és szakácsok készítik el fizikailag az ételeket, de minden egyes fogást Aiman séf, a „mesterséges intelligencia által vezérelt tervező és receptfejlesztő” alakít ki (aki egyébként már podcastokban is ad interjút).

Forrás: WooHoo

Technológiai portálok, mint a The Mint vagy a Future Party beszámolói szerint a látványos tálalás is sokat számít. A legfurcsább fogás a rejtélyes „Dinoszauruszszív”. Az étterem célja ezzel a „kihalt hüllők ízének újraalkotása” volt. Az étel valójában különleges tatár bifsztek, amelyet nem tányéron, hanem speciális szilikon edényben szolgálnak fel, ami

az asztalra téve ritmikusan mozog és lüktet, mintha élő szerv lenne.

A „Jurassic Park-szerű” élmény ára 44 angol font (a brit sajtóhírek alapján), ami átszámítva nagyjából 19 ezer forint (helyi pénzben 210 dirham). Egy átlagos, többfogásos menü 500–700 dirhamba, mintegy 44 ezer és 62 ezer forint közötti összegbe kerül.

Forrás: WooHoo

Nem csak az ételek futurisztikusak. A beszámolók kiemelik, hogy az étterem belső tere is a jövőt idézi: a vendégeket „volumetrikus” digitális művészet, vagyis a környezetre reagáló, parázsló kék hangulatvilágítások és fémes textúrák veszik körül. A koncepció szerint a japán, perui és mexikói ízeket ötvöző menüsor minden elemét adatok és algoritmusok alapján hangolják finomra a tökéletes ízélmény érdekében.