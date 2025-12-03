Petőfi hídkorrózióvédelemhíd dokumentumműtárgy

Elképesztő összegekbe fog kerülni a budapesti hidak felújítása

A Karácsony Gergely vezette főváros késlekedésének köszönhetően a Petőfi híd mellett több nagy Duna-híd felújítása is milliárdos összegeket emészthet fel hamarosan.

Gábor Márton
2025. 12. 03. 15:07
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére válaszolva a Budapest Közút a rendelkezésünkre bocsátotta az összes, a kezelésében található híd utolsó féléves szemléjének dokumentációját.

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

 A papírokból kiderült, hogy két éven belül négy fővárosi hídra

összesen 45,5 milliárd forintot kellene elköltenie a fővárosnak. 

A szóban forgó műtárgyak között van a Petőfi híd mellett az Árpád híd, az Erzsébet híd és Szabadság híd is. 

A hídszemlék dokumentumaiból kiderült, hogy a Petőfi híd van a legrosszabb állapotban az összes dunai átkelő közül. Az október végén írt feljegyzésben a teljes hídra vonatkozó értékelésben azt írják, azonnali intézkedéseket kell végrehajtani a műtárggyal kapcsolatban, illetve kiemelték, 

hídfelújítási programban javasolják a híd mielőbbi felújítását.

A felújítás becsült költsége 40 milliárd forint lenne a Petőfi híd esetében. 

Ennél jóval kisebb költségű beavatkozásra lenne szükség az Árpád híd esetében. A dokumentáció szerint a most 75 éves átkelő esetében nagyjából 4,3 milliárd forintra lenne szükség, amiből fel kellene újítani a híd korrózióvédelmét, a szigeteléseket, így elkerülve a műtárgy állapotának további romlását. 

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

Amint az a mellékelt képen is látszik, az Árpád híd állapota messze nem olyan rossz, mint a Petőfi hídé. Ugyanakkor a dokumentum szerint a többmilliárdos javításokat két éven belül végre kell hajtania a fővárosnak. 

Szintén sok problémát fedezett fel a hídszemlét végző szakember az Erzsébet híd esetében is. A dokumentum tanúsága szerint a műtárgyra a további problémák elkerülése érdekében nagyjából egymilliárd forintot kellene elkölteni a fővárosnak az elkövetkezendő két évben. Az Árpád hídhoz hasonlóan a költségek nagy részét itt is korrózióvédelemre, illetve a kopó- és kötőrétegek felújítására kell fordítani, elkerülendő a hídtest állapotának további romlását. 

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

A többi budapesti átkelőhöz képes még jó állapotban lévő Szabadság hídra már jóval kevesebb, de ugyancsak komoly összegeket kellene költenie a fővárosnak. A hídszemle szerint valamivel több mint 130 millió forintot kellene szánni rá a következő két évben. A legtöbb pénzt a burkolatok javítására, illetve a korrózióvédelemre kellene költenie a fővárosnak. 

Borítókép: Dunai látkép (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


