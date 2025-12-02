Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

női kézilabda vbmagyar női kézilabda-válogatottromán női kézilabda-válogatott

A románok fenyegetőznek, és sárkánynak nevezik a magyar lányokat a kézi vb-n

Miután a magyar női kézilabda-válogatott egy nagy hajrával 32-25-re győzött Svájc ellen a világbajnokságon hétfő este, csoportelsőként jutott tovább a középdöntőbe. Ott Golovin Vlagyimir csapatának első ellenfele a román válogatott lesz, amely Dániától ugyan simán kikapott, de a játékosok és a szövetségi kapitány is azt állítja, hogy a magyarok ellen győzhetnek, ami negyeddöntőbe jutást érhetne a kézilabda-vb-n. A román sajtóban egyenesen sárkánynak nevezik a magyar lányokat – nem túl félelmetes sárkánynak…

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 7:01
A román sajtóban nem túl félelmetes sárkánynak nevezik a magyar lányokat a kézilabda-vb egymás elleni rangadója előtt Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem volt olyan sima a magyar válogatott Svájc elleni győzelme, mint az a hétgólos különbségből, a 32-25-ös eredményből következik , hiszen csak az utolsó tíz percben sikerült Golovin Vlagyimir csapatának döntésre vinnie a találkozót. A lényeg persze az újabb győzelem volt, a magyar lányok csoportelsőként jutottak tovább a középdöntőbe a kézilabda-vb-n, ahol az első ellenfelük szerdán Románia lesz. A románok ugyancsak hétfőn este 39-31-re kikaptak az esélyesebb dánoktól, de a román sajtóban sárkánynak nevezett magyarok ellen már győzelemmel fenyegetőznek.

Golovin Vlagyimir válogatottja legközelebb Románia ellen játszik a kézilabda-vb-n, a románok sárkánynak nevezték a magyar lányokat
Golovin Vlagyimir válogatottja legközelebb Románia ellen játszik a kézilabda-vb-n, a románok sárkánynak nevezték a magyar lányokat. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Egy biztos, nagy tétje lesz a szerdai magyar–román rangadónak a világbajnokságon a presztízsen túl is, könnyen ezen a meccsen dőlhet el a negyeddöntőbe jutás mindkét válogatott számára. A románok egyértelműen úgy számolnak, hogy le kell győzniük Golovin Vlagyimir válogatottját a továbbjutáshoz. És ki is jelentik, hogy erre készülnek.

A románok győzelemre készülnek a magyarok ellen a kézilabda-vb-n

– Magyarország négy ponttal érkezik egy bizonyos mértékig kiegyensúlyozott csoportból – elemezte a helyzetet Ovidiu Mihaila, a román válogatott szövetségi kapitánya. – Remélem, hogy a lányok nagyon jól regenerálódnak, és lesz időnk kielemezni, mit tud nyújtani Magyarország. A mérkőzésre való felkészülés nagyon nehéz egyetlen edzésnap alatt. Éppen ezért a motivációnak kell megmaradnia a legfontosabb tényezőnek ahhoz, hogy a csapatot egyensúlyban tartsuk. És hogy legyőzzük a magyarokat. Miért is ne sikerülne?

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor emlékeztet, hogy a mostani helyzet hasonló a 2024-es Európa-bajnoksághoz, amelyen a románoknak ugyancsak a magyarok ellen kellett volna nyerniük a továbbjutáshoz, ám 37-29-re kikaptak Debrecenben, aztán a magyar válogatott bronzérmet szerzett.

„Akkor élvezték a hazai pálya előnyét, a zsúfolásig megtelt debreceni csarnokot” – szögezi a le a lap, hogy ezúttal másként is alakulhatnak a dolgok.

Román sajtó: a magyar válogatott egy „nem túl félelmetes sárkány”

A román sportlap odáig megy, hogy sárkánynak nevezi a magyar lányokat, és a dánok elleni vereség után is pozitívan látja a magyarok elleni esélyeket.

„Románia kikapott, de jó dolgokat is mutatott. Magyarország pedig már nem tűnik olyan félelmetes sárkánynak, főleg azután, ahogy megszenvedett Svájccal” – írják.

A dánok ellen Sorina Grozav volt a román válogatott legjobbja, aki kilenc gólt dobott, és ő is úgy érzi, győzhetnek a magyarok elleni kulcsfontosságú meccsen a kézilabda-vb-n.

– Kilenc gólt lőttem, de nem vagyok túl boldog, mert szerettem volna, ha nyerünk. Sajnos ez nem volt lehetséges, és most a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk. Nehéz összecsapás vár ránk Magyarország ellen, de ha a megfelelő emberek vannak mellettünk, bármit képesek vagyunk leküzdeni, és nagyon vágyunk a győzelemre – fogalmazott Sorina Grozav.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.