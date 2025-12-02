A románok fenyegetőznek, és sárkánynak nevezik a magyar lányokat a kézi vb-n

Nem volt olyan sima a magyar válogatott Svájc elleni győzelme, mint az a hétgólos különbségből, a 32-25-ös eredményből következik , hiszen csak az utolsó tíz percben sikerült Golovin Vlagyimir csapatának döntésre vinnie a találkozót. A lényeg persze az újabb győzelem volt, a magyar lányok csoportelsőként jutottak tovább a középdöntőbe a kézilabda-vb-n, ahol az első ellenfelük szerdán Románia lesz. A románok ugyancsak hétfőn este 39-31-re kikaptak az esélyesebb dánoktól, de a román sajtóban sárkánynak nevezett magyarok ellen már győzelemmel fenyegetőznek.

Golovin Vlagyimir válogatottja legközelebb Románia ellen játszik a kézilabda-vb-n, a románok sárkánynak nevezték a magyar lányokat. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Egy biztos, nagy tétje lesz a szerdai magyar–román rangadónak a világbajnokságon a presztízsen túl is, könnyen ezen a meccsen dőlhet el a negyeddöntőbe jutás mindkét válogatott számára. A románok egyértelműen úgy számolnak, hogy le kell győzniük Golovin Vlagyimir válogatottját a továbbjutáshoz. És ki is jelentik, hogy erre készülnek.

A románok győzelemre készülnek a magyarok ellen a kézilabda-vb-n

– Magyarország négy ponttal érkezik egy bizonyos mértékig kiegyensúlyozott csoportból – elemezte a helyzetet Ovidiu Mihaila, a román válogatott szövetségi kapitánya. – Remélem, hogy a lányok nagyon jól regenerálódnak, és lesz időnk kielemezni, mit tud nyújtani Magyarország. A mérkőzésre való felkészülés nagyon nehéz egyetlen edzésnap alatt. Éppen ezért a motivációnak kell megmaradnia a legfontosabb tényezőnek ahhoz, hogy a csapatot egyensúlyban tartsuk. És hogy legyőzzük a magyarokat. Miért is ne sikerülne?

A román sportlap, a Gazeta Sporturilor emlékeztet, hogy a mostani helyzet hasonló a 2024-es Európa-bajnoksághoz, amelyen a románoknak ugyancsak a magyarok ellen kellett volna nyerniük a továbbjutáshoz, ám 37-29-re kikaptak Debrecenben, aztán a magyar válogatott bronzérmet szerzett.

„Akkor élvezték a hazai pálya előnyét, a zsúfolásig megtelt debreceni csarnokot” – szögezi a le a lap, hogy ezúttal másként is alakulhatnak a dolgok.

Román sajtó: a magyar válogatott egy „nem túl félelmetes sárkány”

A román sportlap odáig megy, hogy sárkánynak nevezi a magyar lányokat, és a dánok elleni vereség után is pozitívan látja a magyarok elleni esélyeket.