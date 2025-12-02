Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Egyből rangadó, akárhogy is számolunk, a románokra jön ki a matek a kézilabda-vb-n

A magyar válogatott hibátlanul abszolválta a csoportkört, így négy pontról kezdi meg a középdöntőt a női kézilabda-világbajnokságon. A folytatásban szerdán Románia, pénteken Japán, vasárnap pedig Dánia következik. Az esélyek, avagy a matek alapján rögtön a románok ellen eldől, hogy Golovin Vlagyimir csapata bejut-e a negyeddöntőbe, azaz teljesíti-e a szövetség elvárását.

2025. 12. 02. 5:20
A magyar válogatott önbizalommal telve készülhet a Románia elleni meccsre a kézilabda-vb-n Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar válogatott Svájc ellen remélhetőleg letudta a világversenyen szinte kötelező gyenge félidőt. A második félidőben látott játék és a végeredményben magabiztos, 32-25-ös győzelem után az optimizmusunk is visszatért. A folytatásban, immár a középdöntőben először Románia következik, s azon a meccsen valószínűleg el is dől, hogy a mieink bejutnak-e a legjobb nyolc közé.

A románok nem bírtak a dánokkal a női kézilabda-vb-n. A középdönttőben egyből magyar-román rangadó következik
A románok nem bírtak a dánokkal a női kézilabda-vb-n. A középdönttőben egyből magyar-román rangadó következik Fotó: IHF

Kulcsfontosság a Románia elleni meccs

Románia, Japán, Dánia – sorrendben ez a magyar válogatott három ellenfele a középdöntőben. Növekvő erősorrendben: Japán, Románia, Dánia. 

Japán – a kellemetlen ázsiai stílus

Japánt sem szabad lebecsülni, hiszen rendre okoz meglepetést a világbajnokságokon. Idén gyengébben kezdett, az A csoportban Romániától és Dániától is kikapott, zárásként viszont viszonylag simán, 25-19-re legyőzte Horvátországot. Az ázsiaiak két éve is a középdöntőben alakítottak nagyot: általános döbbenetre előbb Dániát, majd Szerbiát is megverték, a legjobb nyolc közé jutáshoz azonban ez is kevés volt.

A gyors, sokmozgásos ázsiai stílus általában nem fekszik a mieinknek – anno a Koreai Köztársaság többször is okozott nehéz pillanatokat ezzel –, az azonban nem is vitás, hogy a magyar válogatottat képzettebb, tapasztaltabb játékosok alkotják, aminek érvényesülnie kell.

Románia – tart a magyaroktól?

Romániával szemben a lélektani előny szerencsére a mieink mellett szól. A románok a csoportkör végeztével egyből felemlegik, hogy a tavalyi Európa-bajnokságon 37-29-re kikaptak Magyarországtól. A románok most, a vb-n sem meggyőzőek, Japán csak négy góllal (31-27) verték, Dániától viszont simán kikaptak (39-31).

Dánia – újra az elitben

Dánia az esélyesek közé tartozik, de már nem olyan félelmetes, mint sikerei csúcsán, igaz, a 2010-es évek megtorpanása után ismét a szűk elit egyik legjobbja. Egyaránt bronzérmes lett a legutóbbi, 2023-as olimpián és a 2024-es párizsi olimpián, a tavalyi Eb-n pedig ezüstérmet szerzett. Ha netán kikapnánk a románoktól, a dánok ellen még van esély javítani, de jobb lenne, ha csak a középdöntős első lenne a tét.

A papírforma azt sugallja, a Románia elleni találkozón múlik a negyeddöntőbe jutás. Így kalkulálnak a románok is, akik örültek a mieink kínlódásának Szenegál ellen, attól viszont berezeltek, hogy gólfesztivált tartottunk Irán ellen.

Női kézilabda-vb, a magyar válogatott menetrendje a középdöntőben

  • Szerda: Magyarország–Románia
  • Péntek: Magyarország–Japán
  • Vasárnap: Magyarország–Dánia

 

Az Origó helyszíni videójában Hársfalvi Júlia, Albek Anna és Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is nyilatkozik:

 

