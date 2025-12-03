Bizarr dolgok kerültek elő intim testrészekből, majd repültek a közönség felé a Rammstein énekesének önálló budapesti fellépésén + galéria

Mi történik valakivel, ha mindent elért az életben és nincs már olyan vágya, amit ne elégített volna ki? Nyilván vannak, akik megtalálják a lelki békét, mások viszont egyre extrémebb élményeket keresnek, valószínűleg Till Lindemann pedig az utóbbi kategóriába tartozik. Alig múlt húszéves, amikor egy sikeres úszókarrierrel a háta mögött családot alapított – az első gyerekét hosszú ideig egyedül nevelte –, azaz hamar kipipálta a szülői kötelezettségeit, nagyrészt még azelőtt, hogy beindult volna a zenei karrierje. Aztán ezen a fronton mindent, sőt, annál többet elért, amiről bárki álmodozhat: a Rammsteinnel megalkotta az – Anglián kívüli – Európa legnépszerűbb metálzenekarát, eladott 25 millió lemezt, mindenütt telt házas stadionokban lép fel, sikeres a szólókarrierje, elismert költő, a világ a lábai előtt hever és ezzel élt is, nem vetette meg az élvezeteket. Valószínűleg a kábítószereket sem, de az nem titok, hogy szexfüggő, az pedig épp olyan, mint a legtöbb addikció: egyre több kell a kielégüléshez és nyilván a hagyományos formája hamar unalmassá válik, ha valaki hatalmas merőkanállal merít belőle, a szélsőséges fantáziát pedig előszeretettel osztja meg a dalaiban, a koncerteken pedig illusztrálja is azokat bizarr performanszokkal.

Egy ritka konszolidált pillanat Till Lindemann koncertjén (Fotó: Kurucz Árpád)

Persze nem látok bele a fejébe, egyébként sem az a híresség, aki a közösségi médiában megosztaná a privát életét és közel engedné magához a rajongóit, hanem csak az imázsának az építésére használja, épp oly elérhetetlen személyiség, mint amennyire az összes sztár az volt az internet előtti korszakban. Így csak abból tudok kiindulni, amit ő maga mutat magából és nem véletlen, hogy szinte példátlan módon a budapesti fellépésén csak tizennyolc éven felüliek vehettek részt.

De mielőtt rátérnék, mi mindennel is szolgált erre rá, jöjjön az a rész, ami általában senkit nem érdekel: az előzenekar. Küldetéstudatomnak érzem, hogy mindig megnézzem az összes fellépőt, számos kedvencemet így ismertem meg, a többség azonban csak a főattrakcióra érkezik, ami hiba, az Aesthetic Perfection simán az év egyik legkellemesebb meglepetése volt. Az osztrák-amerikai formáció számaiban deathcore-os halálhörgés, Marilyn Manson-os elfojtott rekedtes hangzás, szintipopos elektronika és jamaicai dallamokat idéző nyárias reggae vegyül – és ezek a szélsőségesen ellentétes elemek egyetlen dalon belül is váltakoznak olykor, mégis tökéletes egységet alkotnak. Bámulatos volt, bármikor beneveznék egy önálló fellépésükre ezután.