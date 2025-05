Magyar zászlót lobogtatva búcsúzott Budapesttől az Iron Maiden énekese + galéria

A ráadás mesterhármasán, az Aces High, a Fear of the Dark vagy a Wasted Years alatt azok is beljebb merészkedtek, akik korábban hátrébb kényelmesen álldogáltak, a zárótétel alatt már különösebb látványelem sem kellett ahhoz, hogy bevaduljon a jórészt középkorú rockerekből álló közönség. Az Iron Maiden végül a Monty Python Always Look on the Bright Side of Life című sláger aláfestésével lovagolt bele a naplementébe; vagyis valószínűleg a transzferük irányába, hogy még vagy száz alkalommal lenyomják ezt a műsort szerte a világban.