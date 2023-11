Az együttes dobosa mindössze tízéves volt, amikor a nővérével, Lzzy Hale énekesnővel megalapították a Halestormot 1997-ben. Azt akkoriban azonban nem is sejtették, hogy egy nap szerte a világon hatalmas koncerttermeket töltenek meg, és a legnagyobb fesztiválokon is kiemelt fellépők lesznek.



Halestorm, Arejay Hale dobos jobbról az első (Forrás: Warner Music Group)

Érdekes volt az együttes indulása. A szüleim elég őrültek voltak, szinte felrobbantak az izgalomtól, amikor látták, hogy a nővéremmel együtt zenélni és alkotni kezdtünk. Apám gitáros volt, a mai napig szívesen előveszi a hangszert, de már nem játszik bandákban. Régen próbálta megtalálni a helyét a zeneiparban, de végül ez nem jött össze neki és a normális élet mellett döntött: hagyományos állás után nézett és családot alapított. Anyám szintén mindig támogatott minket, így amikor elkezdtük a Halestormot, nem tiltakoztak, hanem azt kérdezték, miben segíthetnek

‒ idézi fel a dobos a kezdeti éveket, majd hozzáteszi: a szüleik nagyon támogatóan álltak az őrült terveikhez, de sosem voltak olyanok, akik mindenbe beleszólva megpróbálják teljes mértékben irányítani a gyermekeik karrierjét. Ugyanakkor később bevallották nekik, hogy bár minden erejükkel titkolták előttük, valójában nagyon meg voltak rémülve, féltették őket a rock ’n’ roll életforma veszélyeitől.

A szüleik mindig úgy képzelték el, hogy majd elvégezik a főiskolát, „rendes munkát” szereznek, de amikor egy zenész fiatal és ambiciózus, akkor kíváncsi arra, meddig juthat el.

A testvérpár pedig soha nem gondolta volna, hogy egy nap ilyen sikeresek lesznek, sőt, a mai napig úgy érzik, még mindig ugyanazok a gyerekek, akik szeretnek együtt zenélni.

Mint említettük, a Halestorm 1997-ben alakult, az első sikerekig azonban viszonylag sokat kellett várniuk, a zenekar nevét viselő debütáló albumuk és annak első kislemeze – amelyet már a rádiók is gyakran játszottak – csupán 2009-ben jelent meg. Felmerül tehát a kérdés, hogy ebben a több mint egy évtizedet felölelő periódusban nem gondoltak-e arra, hogy felhagyjanak az álmaikkal.

Azt gondolom, egyszerre áldás és átok számunkra, hogy soha nem volt B-tervünk. Nem úgy álltunk hozzá, hogy lehúzunk pár évet ebben a bandában, aztán ha nem jön be, akkor hagyjuk a fenébe. Vannak olyan együttesek, amelyek villámgyorsan berobbannak a köztudatba, szupersztárrá válnak. Mások lassan haladnak, de véleményem szerint, ha elég kitartó vagy és képes vagy folyamatosan fejlődni, akkor az előbb-utóbb kifizetődik. És úgy álltunk hozzá, hogy mi mást is tehetnénk?

‒ feleli a dobos, majd elárulja azt is, hogy sokáig független kiadónál voltak, nem volt nemzetközi lemezszerződésük, Amerika északi részén viszont viszonylag hamar kialakult egy rajongótáborunk. És mindezzel tulajdonképpen meg is voltak elégedve, úgy álltak hozzá, ha a szülővárosukban, Pennsylvaniaban egy relatív népszerű helyi bandává válnak, azzal teljesen kielégíti őket, hiszen legalább abból élhetnek, amit igazán szeretnek, egy bandában zenélhetnek és még a számláikat is ki tudják fizetni mindebből. Azaz nem kínozta őket a a gondolat, hogy mindenképpen hatalmas karriert kell befutniuk nemzetközi szinten.

Igencsak speciális helyzet, hogy egy zenész a nővérével játszik és turnézik egy bandában. Arra a kérdésre, hogy Lzzy Hale nem próbálta-e őt kontrollálni, legyen szó alkoholfogyasztásról, kicsapongásról vagy az állandó koncertezés és utazás egyéb gyakori velejáróiról, Arejay Hale elárulta, soha nem volt anyáskodó vele a testvére.

Sőt, nagyon szerencsésnek érzi, hogy együtt nőttek fel: gyerekkorukban soha nem volt igazán pénzük, nem voltak jóban a környékbeliekkel, tipikus fura, különc művészlelkeknek számítottak, akiket inkább kerültek a többiek. – A nővéremen kívül két osztálytársunk volt mindössze, akik hasonlóképpen kicsit őrült figurák voltak, de összességében egymásra voltunk utalva a testvéremmel. Hamar rájöttünk: abból, hogy nem vagyunk menők, hogy a többség furcsának tart minket, akár előnyt is kovácsolhatunk, az ebből fakadó érzéseket pedig becsatornázhatjuk a kreativitásunkba. Ezek inspirálták a kezdeti dalainkat, és ráébredtünk, hogy a zene számunkra a legjobb terápia. Mind a mai napig az, sőt, szerintem legbelül még mindig ugyanazok a különc gyerekek vagyunk, mint akkoriban. A nővérem pedig azóta is a legjobb barátom – tette hozzá.

Vajon könnyebb vagy éppen nehezebb befutnia egy női énekes vezette rockbandának? Arejay Hale szerint nem lehet általánosítani, minden együttes sikeressége más tényezőkre vezethető vissza, és egyébként is sokkal fontosabb szerepet játszik egy előadó életében az időzítés, azaz, hogy jókor jó helyen legyen.

Ugyanakkor az ő esetükben mindenképpen pozitívan hatott a karrierjükre, hogy amikor számos hasonló zenét játszó, de kizárólag férfiakból álló formációval turnéztak együtt a korai években, akkor mindig kilógtak a sorból és feltűnést keltettek Lzzy Hale-nek köszönhetően. A dobos hozzáteszi, a kétezres évek eleje óta egyébként is egyre több olyan együttes válik sikeressé, amelyben nő énekel. – Ilyen például az Evanescence is, illetve több banda van, amelyben, ha nem is a frontember, de az egyik hangszeres társénekes szintén nő: a Sick Puppies is ezek közé tartozik, a nagy kedvencemről, a Skilletről nem is beszélve, amelyben Jen Ledger dobos énekesként is elképesztő. Jesszus, nincs is menőbb egy női dobosnál. Szóval összességében úgy látom, egyre nagyobb teret nyer a másik nem a rock világában, ami szuper ‒ mondja el a zenész.

A Halestorm jelenleg a rendkívül népszerű amerikai metálegyüttes, a Black Veil Brides oldalán járja Európa arénáit, Arejay Hale velük kapcsolatban megjegyzi, régóta jó barátságot ápolnak velük, rengetegszer keresztezte egymást az utuk, számtalan alkalommal léptek fel egy színpadon különböző fesztiválokon, de soha nem turnéztak együtt.

Szerencsére már megengedhetik maguknak, hogy rengeteg banda közül válogassanak, amikor útra kelnek, ezúttal pedig úgy voltak vele, hogy a legtöbb manapság divatos és sikeres bandával már mind turnéztak együtt, a Black Veil Brides azonban valahogy kimaradt, pedig ők aztán igazán jók élőben.

Immáron egyébként a negyedik alkalommal lép fel hamarosan a Halestorm Budapesten.

Arra a kérdésre, hogy volt-e bármilyen furcsa vagy különleges élménye nálunk, a dobos elmondja, számtalan ködös emléke dereng arról, hogy nagyon kedvesek Magyarországon az emberek, különleges a főváros építészete és emlékszik, egyszer a város közepén, a naplementében játszottak egy olyan koncerthelyszínen, amely egy utcasarkon helyezkedett el. A banda 2019-ben a kanadai Three Days Grace előzenekaraként a Budapest Parkban lépett fel, így nem volt nehéz kitalálni, hogy erről van szó. És bár Arejay Hale elmondja, hogy igazán furcsa sztorija még nincs hazánkhoz kapcsolódóan, de ha legközelebb megkérdezem, majd biztosan lesz, talán épp a soron következő koncertjük után.

A Halestorm a Black Veil Brides, valamint a feltörekvő amerikai rockénekesnő, Mothica oldalán november 20-án lép fel a Papp László Sportarénában.

Borítókép: Halestorm (Forrás: Warner Music Group)