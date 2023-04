Holnap nyílik a Budapest Park – új élményeket ígér az átalakított rendezvényhelyszín

Már a Soroksári útról is jól érzékelhető, hogy külsőleg megújult a Budapest Park: a főbejárat immáron több emelet magasan tornyosul, mint a szerdai sajtóbejáráson kiderült, ennek pszichológiai és praktikus okai is vannak: egyrészt a látogató így még inkább úgy érzi, mintha egy másik világba csöppenne, másrészt az új hangszigetelő falak javítják a helyszín akusztikáját, de alaposabban meg is szűrik a szórakozóhelyről kiáramló zajt. A számos újítás között a másik leginkább szembetűnő változás, hogy a korábban virágmintás színpadot feketére festették, ennek az a célja, hogy a közönség figyelme még inkább az aktuális fellépőre szegeződjön, ugyanakkor – és ezt már mi tesszük hozzá – jó néhány előadóhoz, például egy metálzenekarhoz eleve soha nem is passzolt a színpompás vizuális körítés.

Fotó: Nagy Márton

A sajtóbejáráson az idei év több magyar sztárfellépője is megjelent, hogy egy-egy szót mondjon a közelgő koncertjéről. Marsalkó Dávid, a Halott Pénz énekese elmondta, hogy a május 20-án a Szólj anyunak, hogy a városban vagyok című albumuk tízéves jubileumát ünneplik, így régen játszott dalok is terítékre kerülnek új hangszerelésben, a mostani fellépésük pedig már a tizenkettedik telt házas koncertjük a parkban. Az Irie Maffia szintén évfordulót ünnepel május 5-én, idén tizennyolc éves a formáció, ennek apropóján ballagás tematikájú bulival készülnek, amelynek keretében virágot is adhatnak a rajongók a tagoknak. A Punnany Massif és Margaret Island ezzel szemben az új lemezükre és a friss dalaikra koncentrál, előbbi most pénteken lép fel, utóbbi pedig június 29-én, míg a Carson Coma csupán annyit mondott a június 15-i koncert kapcsán, hogy ,,zenélni terveznek” és remélik, hogy a fellépésükig sikerül begyakorolniuk a friss számaikat. Az Ivan and the Parazol tagjai visszaemlékeztek arra, hogy amikor először játszottak a Budapest Parkban, a szerződésben a gázsijuk alatt az állt, hogy ,,fogyasztás”, de reményeik szerint június 8-án bevételt is kapnak.

Az idei szezont csütörtök este az Aurevoir. nyitja, pénteken a Punnany Massif lép fel, szombaton a Magyarországra már hazajáró osztrák electro swing formáció, a Parov Stelar, vasárnap este pedig az Alvin és a mókusok lép fel.

Fotó: Nagy Márton

Nemzetközi koncertekből idén nyáron sem lesz hiány, júniusban például egy kisebb punkfesztivállá válik a helyszín: fellép Kanada legnépszerűbb pop-punk bandája, a Simple Plan, ugyancsak Kanadából érkezik a tavalyi nagy sikerű koncertjük után ismét a Billy Talent, a punk-rock banda előzenekaraként az angol folk-punk sztár, Frank Turner áll színpadra, illetve először érkezik Magyarországra a rappet és pop-punkot vegyítő Machine Gun Kelly.

A brit metalcore kulcszenekara, az Asking Alexandria öt év után lép fel ismét a Budapest Parkban, de koncertet ad a legendás angol rockegyüttes, a The Cult, valamint a Mongóliából származó és az anyanyelvükön megszólaló metalcsapat, The Hu.

A könnyűzenei koncerteken túl egyéb társművészetek is megjelennek idén, a Budapest Park olyan intézményekkel működik együtt az évad során, mint a Capa Központ, a Ludwig Múzeum, ami Felsmann István Mozgó Zászló című munkájának aktualizált változatát mutatja be a helyszínen, illetve a Magyar Zene Háza, ami a Nekünk írták a dalt! című poptörténeti időszaki kiállításából hoz látványos részleteket. Emellett a Budapest Park a Katona József Színházzal is összefonódva mutatja be május 21-én a Csinibaba táncdalfesztivált, amelyen az intézmény idén negyvenéves társulata vendégénekesekkel egészül ki, hidat képezve az élőzenei koncert és a színház világa között.

Borítókép: Budapest Park, sajtóbejárás (Fotó: Nagy Márton)