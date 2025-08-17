Meghalt Terence Stamp, a Superman-filmek sztárja

Terence Stamp 1938. július 22-én született London keleti részén, és már pályája kezdetén nagy figyelmet keltett. 1962-ben debütált a filmvásznon a Billy Budd című tengerészdráma főszerepében, amely rögtön egy Oscar-jelölést hozott számára. Az úgynevezett „dühös fiatal férfiak” (angry young men) nemzedék tagjaként az 1960-as években az új, társadalmi realizmust előtérbe helyező brit filmgyártás meghatározó alakja lett.

Terence Stamp a Superman főgonoszaként (Fotó: GamesRadar)

A hat évtizeden átívelő karrier során több kiemelkedő szerepet is magáénak tudhatott. 1965-ben John Fowles A gyűjtő című regényének filmváltozatában a magányos és zaklatott Freddie Clegget alakította, aki beteges szerelmi vágyától hajtva ejtette foglyul a fiatal Mirandát. Az alakításért Cannes-ban megkapta a legjobb férfi színésznek járó díjat.

A nemzetközi hírnevet leginkább az 1978-as Superman, majd annak folytatása, a Superman II hozta el neki. A szakállas Zod tábornokként a Christopher Reeve által alakított Superman könyörtelen ellenfelét formálta meg, és ezzel maradandó nyomot hagyott a képregények alapján készített filmek történetében. Láthattuk továbbá a Farkasok társasága, a Félelem nélkül, a Tőzsdecápák, az Amerikai vérbosszú és a Star Wars I. rész - Baljós árnyak című alkotásokban is. A Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai című filmben nyújtott alakításáért, ahol egy transznemű nőt játszott, Golden Globe és BAFTA jelöléseket is kapott. Stamp tavalyi nyilatkozata alapján készülőben volt egy folytatás is a filmhez, amin aktívan dolgoztak.