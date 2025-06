Brad Pitt vagy Superman? Ezek lesznek a nyár leghangosabb filmjei a mozikban

28 évvel később (június 19.)

Danny Boyle és Alex Garland visszatérnek kultikussá vált filmjük világába, hogy megmutassák, hogyan élte túl Európa a London vesztét okozós szörnyű vírust. A szigorú karantén megakadályozta, hogy a vírus elszabaduljon, a folytatás középpontjában ezúttal egy maroknyi egészséges túlélőt követünk, akik egy kis szigeten barikádozták el magukat, amit csupán egyetlen, szigorúan őrzött töltés köt össze a külvilággal. Néha mégis át kell kelniük a szárazföldre, ahol titkok, mutációk és túlélők várják őket – olyanok, akikről nem hitték volna, hogy még léteznek.

Elio (június 19.)

Évszázadokon át az emberiség válaszok után kutatott a világegyetem felé tekintve – a Pixar új filmjében, az Elióban az univerzum most válaszol! Az intergalaktikus kaland főhőse a hősszereptől idegenkedő Elio, akinek a képzelőereje nem ismer határokat. A fiút véletlenül felszippantja egy bolygóközi szervezet, amiben minden létező galaxis képviselteti magát. Eliót tévedésből a Föld nagykövetének tekintik, és mivel teljességgel felkészületlenül éri az így ránehezedő nyomás, muszáj lesz barátságot kötnie különc földönkívüli életformákkal, túlélnie néhány félelmetes próbatételt, és valahogyan rájönnie, minek is szánta őt a sors valójában.

F1 (június 26.)

A Top Gun: Maverick alkotói most a Forma–1 világába repítenek el, a vadászgépek világához hasonló, húsba maró élményt ígérve. Sonny (Brad Pitt), egykor ígéretes Forma–1-es pilóta, egy súlyos baleset után visszavonultan és kiégetten él. Egy lecsúszott csapat főnöke azonban új esélyt kínál neki a visszatérésre: segítse fiatal, vakmerő csapattársát, Joshuát (Damson Idris), és mentse meg a csapatot. Forma–1-es pilótaként Sonnynak nemcsak a pályán kell helytállnia, hanem saját múltjával és belső démonjaival is meg kell küzdenie.

Jurassic World: Újjászületés (július 3.)

Öt évvel járunk a Jurasic World: Világuralom eseményei után, amikor Zora Bennett (Scarlett Johansson), a titkos műveletek szakértője megbízást kap rá, hogy csapatával egy szupertitkos küldetés során génmintát szerezzen a világ három leghatalmasabb dinoszauruszából. Zora útja azonban váratlanul keresztezi egy civil család útját, akiknek a hajókirándulását ragadozó vízidínók forgatták fel fenekestül. A szigeten rekedt kalandorok szemtől szemben találják magukat egy baljós, sokkoló felfedezéssel, amit évtizedek óta eltitkoltak a világ elől.

Superman (július 10.)

A Superman az újraindított DC filmes világ első nagyjátékfilmje lesz, ami epikus akciókat, és James Gunn rendezőre jellemző humort és érzelmeket ígér. A történetből még annak ellenére sem derült ki igazán sok minden, hogy már több előzetes is megjelent, de ezek alapján is az látszik, hogy az új kosztüm ellenére Gunn visszatér Christopher Reeve örökségéhez (a film eredetileg alcímében is utalt erre, ám később úgy döntöttek, hogy elhagyják a Legacy szócskát). A főszerepben David Corenswet (Superman/Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane) és Nicholas Hoult (Lex Luthor) lesz látható.

Tudom, mit tettél tavaly nyáron (július 17.)

A Sikoly elképesztő sikere után ez a klasszikus 90-es évekbeli tinihorror is visszatér – a recept ugyanaz, a játékosok viszont újak, de azért biztos ami biztos, Jennifer Love Hewitt és Freddie Prinze Jr. is visszatér. Öt barát halálos balesetet okoz, majd eltitkolják a történteket. Egy évvel később azonban valaki tudomást szerez a titkukról, és gyilkos bosszút forral. Ismerős a történet? A csavar az előzetes szerint is csupán annyi, hogy miközben a fiatalok egy titokzatos üldöző elől menekülnek, rájönnek, hogy ez a rémálom már egyszer megtörtént, mi mégis kíváncsian várjuk, hogy a Sikoly után mihez kezdett az új stáb Kevin Williamson forgatókönyvíró másik klasszikus tinihorrorjával.

A Fantasztikus 4-es: Első lépések (július 24.)

A Marvel újraírja az alapokat: a Fantasztikus Négyes végre megkapja azt a méltó bevezetést, amire évtizedek óta vártak a rajongók – ironikus módon ez lesz a filmesek negyedik nekifutása. Az MCU ezen új fejezete egyszerre eredettörténet és jövőépítés – nemcsak a négy tudós átváltozásáról, hanem egy új, kozmikus szintre emelt Marvel-világról is szól. A stúdió kiemelt figyelemmel és nagy reményekkel indítja útjára ezt az új F4-et, ami a következő fázis egyik sarokköve. A stúdiónak nagy szüksége van a sikerre is, mert a Mennydörgők* bár nagyon pozitív kritikai fogadtatásban részesült, bevételeiben nem sikerült megismételnie az aranykorszak sikereit, és nem csalogatott vissza elég nézőt a mozikba, de talán majd most.

Csupasz pisztoly (augusztus 7.)

Frank Drebin legendája tovább él – ezúttal a fia, ifjabb Drebin (Liam Neeson) próbálja megmenteni a világot... és közben minden másodpercben véletlenül tönkre is tenni. Az ikonikus vígjátéksorozat rebootja a klasszikus, agyament humorral tér vissza: teljesen komoly arc, teljesen lehetetlen küldetés, teljesen abszurd poénok. Nem gondoltuk volna, hogy szükségünk van erre a filmre, de Neeson meglepően otthonosan mozog ebben a káoszban, ezért kíváncsian várjuk, hogyan sül el ez a Csupasz pisztoly.

Többesélyes szerelem (augusztus 14.)

Mire hallgassunk: a szívünkre vagy az eszünkre? Az Előző életek Oscar-jelölt rendezője, Celine Song ezúttal egy elgondolkodtató romantikus vígjátékkal tér vissza. Egy rutinos házasságközvetítő (Dakota Johnson) végre saját életében is megtalálja a tökéletes partnert: minden egyezik, minden „pipa” a helyén. Csakhogy épp ekkor bukkan fel a régi szerelme (Chris Evans) – aki bár semmiben sem felel meg az elvárásoknak, mégis megmagyarázhatatlanul vonzó. A másik férfi (Pedro Pascal) gazdag, kifinomult, és biztonságot kínál – a döntés mégsem egyszerű. Most végre nem másoknak kell tanácsot adnia... hanem saját magának.

Rajtakapva (augusztus 28.)

Az akcióval, humorral és izgalommal teli Rajtakapva című filmet az Oscar-jelölt Darren Aronofsky rendezte, a forgatókönyvet Charlie Huston írta saját, nagy sikerű gengszterregénye alapján. A történet főszereplője Hank (Austin Butler), aki korábban baseballtehetség volt, most azonban New Yorkban tengeti napjait egy lepukkant lakásban, és egy kocsmában dolgozik. Élete unalmas és kiábrándító, mígnem a szomszédja rábízza a macskáját – és ezzel minden megváltozik. Hamarosan különféle gengszterek üldözik, ő pedig menekülni kényszerül, miközben egyre zavarosabb ügybe keveredik.