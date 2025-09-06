Von der Leyen és Zelenszkij terve megbukik, a bajor miniszterelnöktől érkezett az újabb pofon

Számomra szinte elképzelhetetlen, hogy NATO-haderők állomásozzanak ott. Oroszország ezt semmiképpen sem fogadná el, hiszen ez Ukrajna NATO-csatlakozásának előszobája lenne. Ezt jelentette ki a német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi kereszténydemokraták (CSU) elnöke. Zelenszkij úgy tűnik hiába várja a külföldi katonákat az országába.

Úgy tűnik, Zelenszkij hiába várja a német katonákat (Fotó: AFP)

Ráadásul a Bundeswehr nem áll készen erre

– tette hozzá. Véleménye szerint a hadsereg pénzügyi és személyzeti téren egyaránt szűkös forrásokkal rendelkezik, ezért kellene újra bevezetni a kötelező katonai szolgálatot is.

Zelenszkij országába visszaküldenék a menekülteket

Söder egyúttal vitát sürgetett az ukrán menekültekkel való bánásmódról is.