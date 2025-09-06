orosz-ukrán háborúVon der LeyenZelenszkij

Von der Leyen és Zelenszkij terve megbukik, a bajor miniszterelnöktől érkezett az újabb pofon

Szinte elképzelhetetlennek mondta biztonsági garanciák keretében német csapatok ukrajnai állomásoztatását Markus Söder bajor miniszterelnök a Rheinischen Post című lapnak adott interjúban, amely szombaton jelent meg. A háborúpárti Von der Leyen ötlete ellen egyre többen emelik fel a hangjukat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 06. 13:28
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Számomra szinte elképzelhetetlen, hogy NATO-haderők állomásozzanak ott. Oroszország ezt semmiképpen sem fogadná el, hiszen ez Ukrajna NATO-csatlakozásának előszobája lenne. Ezt jelentette ki a német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi kereszténydemokraták (CSU) elnöke. Zelenszkij úgy tűnik hiába várja a külföldi katonákat az országába.

Úgy tűnik Zelenszkij hiába várja a német katonákat (Fotó: AFP)
Ráadásul a Bundeswehr nem áll készen erre

 – tette hozzá. Véleménye szerint a hadsereg pénzügyi és személyzeti téren egyaránt szűkös forrásokkal rendelkezik, ezért kellene újra bevezetni a kötelező katonai szolgálatot is.

Zelenszkij országába visszaküldenék a menekülteket

Söder egyúttal vitát sürgetett az ukrán menekültekkel való bánásmódról is. 

A béke jelenleg nem látszik elérhetőnek. Ezért jogos a felvetés, hogy hadköteles korú ukránokat visszaküldjünk hazájukba, hogy ott ők maguk gondoskodhassanak a biztonságról

 – mondta.

A CSU vezetője szerint változtatni kell a Németországban élő ukránoknak járó állami anyagi támogatásra vonatkozón is. A jelenlegi rendszer ugyanis szerinte „oda vezetett, hogy más európai országokhoz képest nálunk jóval kisebb arányban dolgoznak az ukránok. Ezen sürgősen változtatni kell – és nem csak az újonnan érkező ukránok esetében” – mondta. 

Az ukránok a háború 2022-es kezdete óta Németországban nem menedékkérőként, hanem külön szabályozás keretében váltak ellátásra jogosulttá. 

Azonnal munkát vállalhattak, de ha nem tudták munkával biztosítani a megélhetésüket, jogosulttá váltak a megélhetés és a lakhatás biztosítását nyújtó állami támogatásra, a Bürgergeldre. 

A kormánykoalíció jelenlegi tervei szerint azonban azok az ukrán állampolgárok, akik 2025. április 1-je után érkeztek vagy érkeznek Németországba, már nem Bürgergeldet, hanem alacsonyabb szintű ellátást, menedékkérőknek járó juttatásokat kapnának.

