Az Oroszországot elhagyó nyugati vállalatok még nem térnek vissza, de más országok vállalatai foglalták el az üres piaci réseket – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ-nak adott interjúban.

Oroszország érdekelt a nyugati cégek visszatérésében – mondta Peszkov (Fotó: AFP/Drew Angerer)

„A távozó vállalkozások nem térnek vissza, ezért nincs oka ennek megvitatására” – mutatott rá a szóvivő a Keleti Gazdasági Fórumon (EEF).

A természet azonban irtózik az űrtől. Nyilvánvaló, hogy más országok vállalatai nagy érdeklődést mutatnak, különösen a nagy nyugati vállalatok által hagyott piaci rések iránt

– tette hozzá Peszkov. „Oroszország azonban érdekelt a nyugati cégek visszatérésében, mivel minden gazdaságnak szüksége van új technológiákra, kompetenciákra és beruházásokra” – jegyezte meg az elnöki szóvivő.