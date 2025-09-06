OroszországPeszkovKreml (Moszkva)orosz-ukrán háborúvállalatgazdaság

Üzent a Kreml az „ellenséges” nyugati cégeknek

Oroszország a nyugati cégek visszatérésében érdekelt, mivel minden gazdaságnak új technológiákra, kompetenciákra és beruházásokra van szüksége – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, az ország ellenségnek tekinti az ukrán hadsereget támogató nyugati vállalatokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 12:57
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov Fotó: MAXIM SHEMETOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Oroszországot elhagyó nyugati vállalatok még nem térnek vissza, de más országok vállalatai foglalták el az üres piaci réseket – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ-nak adott interjúban.

Oroszország
Oroszország érdekelt a nyugati cégek visszatérésében – mondta Peszkov (Fotó: AFP/Drew Angerer)

„A távozó vállalkozások nem térnek vissza, ezért nincs oka ennek megvitatására” – mutatott rá a szóvivő a Keleti Gazdasági Fórumon (EEF). 

A természet azonban irtózik az űrtől. Nyilvánvaló, hogy más országok vállalatai nagy érdeklődést mutatnak, különösen a nagy nyugati vállalatok által hagyott piaci rések iránt

 – tette hozzá Peszkov. „Oroszország azonban érdekelt a nyugati cégek visszatérésében, mivel minden gazdaságnak szüksége van új technológiákra, kompetenciákra és beruházásokra” – jegyezte meg az elnöki szóvivő. 

Oroszország tiszteletteljes párbeszédet fog kialakítani azokkal a vállalatokkal, amelyek teljesítették kötelezettségeiket az ország elhagyásakor, míg a tisztességtelenül eljáró vállalkozásoknak árat kell fizetniük az orosz piacra való visszatérésért – magyarázta.

Az ukrán fegyveres erőket támogató külföldi vállalatok Oroszország ellenségeivé váltak

 – ezt szintén Dmitrij Peszkov nyilatkozta a TASZSZ-nak.

Ami az ukrán fegyveres erőket finanszírozókat illeti, az más kérdés. Ezek a cégek az ellenségeinkké váltak, és úgy is kell velük bánni

 – hangsúlyozta Peszkov.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekBakács

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

Csépányi Balázs avatarja

Nem tud kibújni a bőréből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu