Semmi meglepő: összevesztek a pénzen Zelenszkijék

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ne írja alá azt a törvényjavaslatot, amely nyolcmilliárd hrivnyát vonna el a főváros költségvetéséből. A politikus szerint a jogszabály sérti az alkotmányt és a költségvetési törvényeket, és veszélybe sodorja a város működését.

Szabó István
2025. 09. 06. 12:42
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Vitalij Klicsko közleményében hangsúlyozta: az új szabályozás alapján a vállalati nyereségadó teljes egészében az állami költségvetésbe kerülne, míg jelenleg ennek tíz százaléka a fővároshoz folyik be, írta a 24tv.ua.

Klicsko
Vitalij Klicsko (Forrás: Facebook/Vitalij Klicsko)

Ez a változtatás Kijevet mintegy nyolcmilliárd hrivnya bevételtől fosztaná meg – fogalmazott.

Klicsko szerint Kijevnek szüksége van az állami forrásra

A kijevi polgármester kiemelte, hogy a szóban forgó összeg nem luxuskiadásokra, hanem alapvető közszolgáltatásokra van előirányozva: az oktatásra, az egészségügyre, a közlekedés fenntartására, a sebesült katonák rehabilitációjára, valamint az ukrán fegyveres erők támogatására. Zelenszkijnek azonban úgy tűnik ez a pénz is kell.

Az alkotmány és a költségvetési jogszabályok garantálják az önkormányzatok anyagi önállóságát és a központi döntésekből fakadó kiadások kompenzálását. Ennek a törvénynek az elfogadása mindezt semmissé tenné

– hangsúlyozta a főpolgármester.

A 13439-3. számú törvényjavaslatot augusztus 20-án fogadta el a Verhovna Rada 229 szavazattal. Szakértők már akkor figyelmeztettek: a kijevi forráselvonás a tömegközlekedés drágulását, valamint a katonák és családjaik számára nyújtott segítség csökkenését hozhatja magával. Klicsko ezért az elnökhöz fordult, és arra kérte, küldje vissza a törvényt a parlamentnek újratárgyalásra.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
 

Fontos híreink

