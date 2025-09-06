Vitalij Klicsko közleményében hangsúlyozta: az új szabályozás alapján a vállalati nyereségadó teljes egészében az állami költségvetésbe kerülne, míg jelenleg ennek tíz százaléka a fővároshoz folyik be, írta a 24tv.ua.
Semmi meglepő: összevesztek a pénzen Zelenszkijék
Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ne írja alá azt a törvényjavaslatot, amely nyolcmilliárd hrivnyát vonna el a főváros költségvetéséből. A politikus szerint a jogszabály sérti az alkotmányt és a költségvetési törvényeket, és veszélybe sodorja a város működését.
Ez a változtatás Kijevet mintegy nyolcmilliárd hrivnya bevételtől fosztaná meg – fogalmazott.
Klicsko szerint Kijevnek szüksége van az állami forrásra
A kijevi polgármester kiemelte, hogy a szóban forgó összeg nem luxuskiadásokra, hanem alapvető közszolgáltatásokra van előirányozva: az oktatásra, az egészségügyre, a közlekedés fenntartására, a sebesült katonák rehabilitációjára, valamint az ukrán fegyveres erők támogatására. Zelenszkijnek azonban úgy tűnik ez a pénz is kell.
Az alkotmány és a költségvetési jogszabályok garantálják az önkormányzatok anyagi önállóságát és a központi döntésekből fakadó kiadások kompenzálását. Ennek a törvénynek az elfogadása mindezt semmissé tenné
– hangsúlyozta a főpolgármester.
A 13439-3. számú törvényjavaslatot augusztus 20-án fogadta el a Verhovna Rada 229 szavazattal. Szakértők már akkor figyelmeztettek: a kijevi forráselvonás a tömegközlekedés drágulását, valamint a katonák és családjaik számára nyújtott segítség csökkenését hozhatja magával. Klicsko ezért az elnökhöz fordult, és arra kérte, küldje vissza a törvényt a parlamentnek újratárgyalásra.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
