Semmi meglepő: összevesztek a pénzen Zelenszkijék

Ez a változtatás Kijevet mintegy nyolcmilliárd hrivnya bevételtől fosztaná meg – fogalmazott.

Klicsko szerint Kijevnek szüksége van az állami forrásra

A kijevi polgármester kiemelte, hogy a szóban forgó összeg nem luxuskiadásokra, hanem alapvető közszolgáltatásokra van előirányozva: az oktatásra, az egészségügyre, a közlekedés fenntartására, a sebesült katonák rehabilitációjára, valamint az ukrán fegyveres erők támogatására. Zelenszkijnek azonban úgy tűnik ez a pénz is kell.

Az alkotmány és a költségvetési jogszabályok garantálják az önkormányzatok anyagi önállóságát és a központi döntésekből fakadó kiadások kompenzálását. Ennek a törvénynek az elfogadása mindezt semmissé tenné

– hangsúlyozta a főpolgármester.