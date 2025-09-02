Kocsis MátéTarr ZoltánTisza-adó

Kocsis Máté: Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány volt + videó

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt vezetője figyelemelterelő akcióra készül a hétvégén Kötcsén, miközben pártja az eltitkolt adóemelési terveibe bukik bele.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:32
Országjárás - Sajtótájékoztató Szobon MTI Fotószerkesztõség MTI/Purger Tamás
Fotó: MTI/Purger Tamás
Kocsis Máté újabb Facebook-bejegyzésben reagált Magyar Péter hétvégi programjára. Mint írta, előre sejtette, hogy a Tisza Párt elnöke provokálni megy a kormánypártok hagyományos, kötcsei politikai évadnyitó rendezvényére.

„Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni. És így lett, imént bejelentette” – fogalmazott a frakcióvezető.

Mint Gyurcsány, csak ház nélkül

Kocsis arra utalt, hogy Magyar Péter régen is igyekezett közel kerülni a rendezvényhez, de mindig csak felesége kapott meghívót. Most is csupán kívülről próbál jelen lenni.

Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány, csak az még házat is vett Kötcsén, hogy a miniszterelnök közelében lehessen

 – írta Kocsis.

Adóemelési botrány árnyékában

A frakcióvezető szerint Magyar Péterék szereplése valójában a Tisza Párt súlyos belső válságáról próbálja elterelni a figyelmet. Mint emlékeztetett: kiszivárgott dokumentumok szerint a párt brutális adóemelési terveket fontolgat, amelyek több százezer forinttal rövidítenék meg az orvosokat, a pedagógusokat és a családokat is.

Majd onnan mesélhetne a szektának az eltitkolt adóemelési elképzeléseiről, de nyilván csak terelni és hazudozni fog

– fogalmazott a politikus.

Korábban Kocsis már hangsúlyozta

Tarr Zoltán tiszás alelnök is elismerte, hogy a párt olyan terveket rejteget, amelyeket a választásokig nem mernek a nyilvánosság elé tárni.

„Lejtmenetben a Tisza Párt”

Kocsis Máté szerint Magyar Péter és pártja gyengül: a baráti közvélemény-kutatók is zuhanást mérnek, országjárásuk ellaposodott, a nyarat elvesztették. A frakcióvezető arra is emlékeztetett, hogy még a balos közvéleménykutatók is elismerik a Tisza Párt népszerűségvesztését.

Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni?

 – tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

