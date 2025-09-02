Kocsis Máté: A Tisza Párt belebukik az adóemelési botrányba + videó

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt vezetői a hétvégén Kötcsén próbálnak majd figyelmet kelteni, miközben szerinte saját adóemelési csomagjuk okozza vesztüket.

Kocsis Máté emlékeztetett, hogy a polgári oldal ismert szereplői minden évben Kötcsén indítják az őszi politikai szezont, idén sem lesz ez másképp. A frakcióvezető információi szerint Magyar Péterék provokációt szerveznek Kötcsére, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési terveikről.

Azokba ugyanis várhatóan bele fognak bukni, ahogy azt Tarr Zoltán is megjósolta

– írta a bejegyzésben Kocsis Máté. Felhívta a figyelmet arra is, hogy kiszivárogtak olyan mondatok is a titkos, zárt körű eseményeikről, amelyek szintén az emberek átveréséről szólnak fontos kérdésekben, mint például az ukrán csatlakozás ügye.

Ha ez nem volna elég, tovább rontja a tiszás hangulatot, hogy még a saját közvélemény-kutatóik is folyamatos és erőteljes gyengülést mérnek náluk, a nyarat elvesztették, az országjárásuk ellaposodott. Mindezt a számukra baráti, liberális Politico is megerősíti a fényes nyugatról.

Kocsis Máté szerint ezért szervezik a provokációt Kötcsére, épp most hétvégére, hogy megpróbálják elterelni a figyelmet a kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről.

Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: mi az a számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni a választásokig?

– tette fel a kérdést Kocsis Máté.

Mint azt többször is megírtuk, kiszivárgott egy dokumentum, amely szerint választási győzelem esetén brutális adóemelésre készül a Tisza Párt. Azóta beszámoltunk arról is, hogy ez a terv veszélybe sodorná a bérek felzárkóztatását, emellett megnövelheti a szürkegazdaság mértékét, akár a dolgozók elvándorlását is eredményezhetné. Kiderült az is, hogy például az orvosok havonta több százezer forintot buknának, nagy vesztesek lennének emellett a családok is, de százezreket venne el a Tisza-adó a pedagógusoktól is.