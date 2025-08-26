Tisza-adóterv: veszélybe kerülhet a bérek felzárkóztatása

Drámai életszínvonal-romlást okozhat Magyarországon Magyar Péter adórendszer-javaslata – írta meg a Világgazdaság. Mint ismert, az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot, amely szerint a Tisza eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz.

Mindez egyébként teljesen ellentétes azzal, amit eddig Magyar Péter kommunikált,

a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában tavasszal még arról kérdezte meg az embereket: egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen kilenc százaléka csökkenjen?

Nem meglepő módon a válaszoló 1 millió 137 ezer ember döntő többsége, több, mint kilencszázezren az adócsökkentés mellett szavaztak. Bár az ellenzéki párt azt nem tette hozzá, hogy ezt miből finanszírozná. Szakértők szerint minimum kétezermilliárd forintos kiesést jelentene az államkasszának, amit aligha tud másképp előteremteni, mint hogy más adókulcsokat drasztikusan megemelje.

A kiszivárgott dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag- és mediánkeresetekkel már többet kellene adózni.

A Világgazdaság számításai szerint akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 123 706 forint elvonással szembesülhet.

Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója majdnem negyvenezer forinttal lehet kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 334 569 forintra csökken.

Még jobban sújtja az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint a 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 154 196 forint, ami 49 196 forint adónövekedést jelent.

A legdrámaibb helyzetbe azonban azok kerülnek, akikre a 33 százalékos adókulcs vonatkozik majd.

A javaslat értelmében 1 250 000 forint havi kereset fölött a magasabb adósáv következne. Azok, akik éppen ebbe a jobb jövedelmi kategóriába csúsznak, ők jelenleg 187 500 forint szja-t fizetnek. A 33 százalékos kulccsal azonban óriást ugrik a befizetendő adó, 412 500 forintra, ez 225 ezer forint mínuszt jelent. Itt a korábbi 831 250 forintos havi kereset 606 250 forintra csökken.

Mindez azért lenne fájó, mert az elmúlt években a középosztályosodás jegyében emelte a kormány a fizetéseket az orvosok vagy a bírók között, lényegében ezt a folyamatot gáncsolná el a progresszív adórendszer.

Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is a többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerülés és a gazdaság feketedéséhez vezetett.