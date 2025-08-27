Nem érdekli a pedagógusszervezeteket, hogy a Tisza-csomag százezreket venne el a tanároktól

Hallgatnak a baloldali pedagógusszervezetek a kiszivárgott Tisza-csomagról. Mint ismert, napvilágra került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. Míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Súlyos összegeket vesztenének a tanárok a Tisza-csomaggal (Fotó: Pexels)

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálásra, aminek

fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.

A Tisza-adó súlyos százezreket venne ki a pedagógusok zsebéből is, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy egy pedagógus házaspárnak

évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie.

Ennek kapcsán lapunk kereste a közéleti kérdésekben előszeretettel megnyilvánuló Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ), valamint a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ), hogy miként vélekednek Magyar Péterék tervéről.

A PSZ válaszában annyit írt, hogy a témában nem ismernek más hivatalos dokumentumot azon kívül, hogy a Tisza Párt a tavaszi konzultációjában feltette azt a kérdést, hogy csökkenjen-e egységesen a személyi jövedelemadó 9 százalékra.

Egy másik felvetéssel, az ötmilliárd forintos vagyon felett extra adófizetési kötelezettséggel a Pedagógusok Szakszervezete egyetért

– közölte a szervezet, amely a háromkulcsos adórendszer bevezetésére nem reagált.

A PDSZ-től cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)