Az orvosi kamarát hidegen hagyja, hogy százezreket buknának az orvosok a Tisza-csomaggal

Érdemben nem reagált a Magyar Orvosi Kamara (MOK) lapunk megkeresésére, amit azután küldtünk, hogy napvilágot látott a Tisza Párt adóemelési terve. A többkulcsos személyi jövedelemadóval az orvosok több százezer forintot veszítenének, ami hidegen hagyja a baloldali MOK-ot.

2025. 08. 27.
Hallgat a baloldali kötődésű Magyar Orvosi Kamara a Tisza-adóról. Mint ismert, napvilágra került a Tisza Párt vezetésének készített feljegyzés, ami szerint háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. Míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

doktonő,doktor,orvos
Rosszul érintené az orvosokat a Tisza-csomag (Fotó: Pexels)

A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszert alapjaiban érintő korrigálásra, aminek

fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll.

Ahogy azt lapunk megírta, az utóbbi években a kormány többször is emelte az orvosok fizetését, amivel a bruttó átlagbérük 2 197 000 forintra nőtt, ami átlagosan nettó 1 461 005 forintot jelent adókedvezmények nélkül. Azonban ha valósággá válna Magyar Péter terve, akkor az orvosok nettó átlagbére 1 232 212 forintra csökkenne. Tehát Magyar Péter adóemelésének az orvosok is kárvallottjai lennének, mivel

átlagosan 228 793 forinttal kevesebbet vinnének haza, mint most.

Kerestük a MOK-ot, hogy miként vélekednek a Tisza Párt adóemelési tervéről, ami érzékenyen érintené az orvosokat is, azonban kitérő választ kaptunk. 

Mint írták,

a Magyar Orvosi Kamara egészségüggyel foglalkozó köztestületként ezen területtel kapcsolatosan fogalmaz meg észrevételeket és javaslatokat. Politikai pártok általános választási ígéreteinek és programjának kommentálása nem tartozik feladataik közé

– jelezték.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


