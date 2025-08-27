Tisza-csomag: már jó ideje támadják az egykulcsos adórendszert a Tisza-közeli közgazdászok

Szinte borítékolható, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gyakorlatilag a legelső dolga lenne az újonnan felálló kabinetnek az adórendszer gyökeres átalakítása – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy kedden kiderült, a Tisza Párt visszahozná a 2010 előtt működő progresszív adózást Magyarországon. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolja. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta.

A Világgazdaság cikke rávilágít: bár a Tisza Párt határozottan tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy azok a politikusok és közgazdászok, akik az elmúlt bő évtizedben rendszeresen kritizálták a jelenlegi adórendszert, most mintha elnémultak volna. Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke, akiről azt írta az Index, hogy az ő kezén is átment a dokumentum, a Mandinernek meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott. „Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem” – fogalmazott a korábbi ipari és kereskedelmi miniszter, aki ugyan tagadta, hogy látta ezt a dokumentumot, azt viszont nem, hogy a párt gazdasági programjának megírásában részt venne.

Csakhogy Bod Péter Ákos már 2022-ben Márki-Zay Péter csapatában dolgozott az ellenzéki pártok gazdasági programjainak összefésülésében. Akkor a HVG-nek adott interjújában úgy nyilatkozott: teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.

Bár nem derült ki, hogy ez pontosan mit takar valójában, azonban nem ez volt az első alkalom, hogy támadta a magyar adórendszert az MNB korábbi elnöke. 2011 végén azt állította, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó nem érte el a célját, és vitatható a filozófiai alapja is, mivel a foglalkoztatás növeléséhez nem járult hozzá. (Mint köztudott, azóta minimum nyolcszázezerrel nőtt a munkahelyek száma.) Pár hónappal később, 2022 tavaszán egyenesen azt javasolta, hogy a kormány növelje az szja-kulcsokat a költségvetési hiány megfékezése érdekében.

Tisza-csomag: az anyák szja-mentességét is megszüntetnék

Hasonlóan vélekedik az adórendszerről a Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász, aki már márciusban azt mondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót is akar emelni – írja a Magyar Nemzet. A közgazdász régi kritikusa az Orbán-kormánynak, ezért sem volt meglepő, hogy az utóbbi időben rendszeres fellépője a Tisza-szigetek rendezvényeinek. Idén márciusban bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.

Egy átlagkeresőnek is több tízezer forinttal csökkenne a fizetése

Drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyarországon a Tisza Párt javaslata, ami már egy átlagkereseten élő munkavállalónak is több tízezer forinttal csökkentené a tiszta jövedelmét.

A legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat, mentőtiszteket érintené.

Magyar Péter terve szerint az ő esetükben a havi jövedelem minimum hatvanezer forinttal eshetne egyik hónapról a másikra.

Lelassítja a bérfelzárkózást a többkulcsos adórendszer

Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen az, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és az adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul adóelkerüléshez és a gazdaság feketedéséhez vezetett.