Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

szjaTisza PártMagyar Péter

MOSZ-vezető: A Tisza terve a szakemberek elvándorlásához vezetne

A Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk.

Munkatársunktól
2025. 08. 26. 17:49
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Konkrét következményeket vázolt fel a Világgazdaságnak nyilatkozó szakszervezeti vezető, amikor az szja-emelés lehetőségéről kérdezték. A Tisza Párt programján dolgozó szakértői stáb olyan feljegyzést készített, amely a sávos adórendszer alkalmazása mellett érvel. Egészen pontosan arról lenne szó, hogy a dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. 

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

Ez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők – tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is – szja-emelésre számíthatnának.

A Tisza Párt esetleges szja-emeléséről nem először szivárognak ki információk a sajtóban, erről már július közepén írt az Economx. 

Akkor ez nem váltott ki különösebb reakciót Magyar Péterből sem, pedig már abban is az szerepelt, hogy a legfelső szja-kulcs 30–35 százalék között lehet. 

Miután egy szja-emelés jelentősen érintené a nettó béreket, releváns a szakszervezeti oldal álláspontja a témában. A Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke elmondta, a szakszervezetek régebben ugyan a többkulcsos adórendszer mellett tették le a voksukat, ám mióta, immáron lassan 15 éve beállt az adórendszer egyetlen kulcsra, rájöttek, hogy ennek megvannak az előnyei. „Ha visszahoznák a magasabb kulcsokat az egyes munkakörökben, a dolgozók meglehetősen furán néznének, hogy egyszerre mennyivel csökken a keresetük” – mutatott rá.

Palkovics Imre úgy fogalmazott, hogy egy szja-emelésnek messzeható következményei lennének Magyarországon. Egyfelől azonnali bérkövetelést váltana ki a dolgozók körében, hogy a nettó fizetésük mégse csökkenjen.
Ráadásul ez leginkább a kvalifikált munkakörben dolgozókat sújtaná, tőlük vonnának el több jövedelmet adó formájában. A jó szakembereket meg kell fizetni. 

Ha ez nem teljesül, még ennyi magasan képzett szakember se maradna Magyarországon, Lényegében kiürülne a munkaerőpiac és még inkább munakerőhiány lépne fel

 – húzta alá.

A szakszervezeti vezető arra is kitért, hogy az a plusz állami bevétel, amit az szja átalakításával el lehetne érni, nem áll arányban azzal, hogy egy ilyen lépés ezzel párhuzamosan összezavarja a gazdasági ökoszisztémát, így például a mostanra adószempontból kifehérített munkaerőpiacot. „Jelenleg nem éri meg a munkáltatóknak feketéztetni vagy a szürkefoglalkoztatás lehetőségeivel élni. Mindent összevetve jobb ez a jelenlegi szja-politika” – jelentette ki.

Palkovics Imre hozzátette, hogy természetesen hosszabb távon lehet gondolkodni az adórendszer átalakításán, de önmagában az szja-t megpiszkálni nem jelent olyan konstrukciót, amit tömegek támogatnának. Ráadásul az áfához is hozzá kellene nyúlni.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Egy nagyszerű idős úr!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.